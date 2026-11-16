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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Makar Rashifal 17 November 2026: बिजनेस में होगा अच्छा मुनाफा, रचनात्मक कार्यों में बढ़ेगी रुचि

Aaj Ka Makar Rashifal 17 November 2026: बिजनेस में होगा अच्छा मुनाफा, रचनात्मक कार्यों में बढ़ेगी रुचि

Aaj Ka Makar Rashifal 17 November 2026: मकर राशि का दैनिक राशिफल! 1st चंद्रमा, वृद्धि योग से व्यापार में लाभ, ऑफिस सतर्कता, पंचांग व उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 16 Nov 2026 08:29 PM (IST)
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Aaj Ka Makar Rashifal 17 November 2026: आज मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को चंद्रमा दोपहर 03:30 बजे तक आपकी ही राशि यानी पहले भाव में विराजमान रहेंगे, और इसके बाद आपके दूसरे भाव में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे. लग्न भाव में चंद्रमा की उपस्थिति से आज आपकी रचनात्मक और सृजनात्मक कार्यों में गहरी रुचि रहेगी, जिससे आप नई ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्यों पर काम करेंगे.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि, सुनफा और वृद्धि योग आपके लिए आर्थिक और व्यावसायिक सफलता लेकर आएंगे. हालांकि, दोपहर 03:30 बजे के बाद चंद्रमा और राहु की युति से ग्रहण दोष बनेगा, इसलिए शाम के समय किसी भी तरह के वाद-विवाद या जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से बचना बेहतर होगा.

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आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 17 November 2026)

दिनांक: 17 नवंबर 2026, मंगलवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष गोपाष्टमी तिथि (पूरे दिन)

नक्षत्र: धनिष्ठा नक्षत्र (पूरे दिन)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और वृद्धि योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा दोपहर 03:30 बजे तक मकर राशि (पहले भाव) में रहेंगे, इसके बाद कुंभ राशि (दूसरे भाव) में प्रवेश करेंगे; दोपहर 03:30 बजे के बाद चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष बनेगा

शुभ मुहूर्त: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (High Profits & Digital Reach)
वृद्धि योग के शुभ प्रभाव से आज व्यापारियों के हाथ अच्छा मुनाफा लगने की प्रबल संभावना है. मार्केट में आपकी साख मजबूत होगी और आपके विरोधियों की स्थिति कमजोर पड़ेगी, जिससे आप निश्चिंत होकर अपना काम आगे बढ़ा पाएंगे.

व्यापार की आमदनी बढ़ाने के लिए आज आपको डिजिटल मार्केटिंग पर फोकस करना चाहिए. सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नई रणनीतियां बनाएं, यह कदम आपके कारोबार को नई गति देगा.

करियर और नौकरी (Calm Composure & Boundaries)
नौकरीपेशा लोग आज कार्यस्थल पर सहकर्मियों की मदद करने के लिए आगे आएंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपकी मदद किसी के काम में अनावश्यक हस्तक्षेप न लगे.

ऑफिस में बेवजह की गपशप और अनावश्यक बातों से खुद को दूर रखें, क्योंकि ऐसी बातें आपको गुस्सा दिला सकती हैं; जितना संभव हो शांत रहने का प्रयास करें. इसके अलावा, किसी आधिकारिक या दस्तावेजी मामले में आज नौकरीपेशा लोगों को कानूनी सलाहकार (लीगल एडवाइजर) की जरूरत पड़ सकती है.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family Joy & Asthma Precaution)
पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद सुखद और सामान्य रहेगा. घर के सभी सदस्यों के साथ बैठकर आनंद के पल बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे आपसी प्रेम बढ़ेगा.

सामान्य और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को बदलते मौसम में यात्रा के दौरान अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए. विशेष रूप से जिन छात्रों को दमा या अस्थमा की शिकायत है, वे घर से बाहर निकलते समय अपनी जरूरी दवाइयां साथ रखना बिल्कुल न भूलें.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 4

मंगलवार विशेष अचूक उपाय
ग्रहण दोष के नकारात्मक प्रभाव को कम करने और शनि-मंगल की शुभता पाने के लिए आज सुबह स्नान के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. जरूरतमंदों को काले तिल, गुड़ या कंबल का दान करें तथा 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' और 'ॐ हं हनुमते नमः' मंत्र का जाप करें, इससे कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 16 Nov 2026 08:29 PM (IST)
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