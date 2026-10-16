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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का मकर राशिफल 16 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से कष्टों व खर्च की अधिकता, बिजनेस में महत्वपूर्ण निर्णय टालें, विरोधियों की चाल से रहें सतर्क

आज का मकर राशिफल 16 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से कष्टों व खर्च की अधिकता, बिजनेस में महत्वपूर्ण निर्णय टालें, विरोधियों की चाल से रहें सतर्क

आज का मकर राशिफल 16 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से कष्ट व खर्च, बिजनेस निर्णय टालें, विरोधियों की चाल से बचें, लव लाइफ में सतर्क रहें! पढ़ें मां कात्यायनी का अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 16 Oct 2026 04:40 AM (IST)
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Makar Rashifal: 16 अक्टूबर 2026, शुक्रवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि (शारदीय नवरात्र का छठा दिन, मां कात्यायनी पूजा) पूरे दिन रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 06:48 बजे तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात मूल (मूला) नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, शोभन योग और आपकी राशि मकर होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज सुबह 06:48 बजे के बाद धनु राशि में संचरण करेंगे (आपकी राशि से 12वें भाव यानी द्वादश भाव व्यय, हानि, कष्ट, अनपेक्षित खर्चे, कानूनी उलझनें, प्रशासनिक चुनौतियां व भावनात्मक दूरी स्थान पर विशेष प्रभाव रहेगा). बारहवें भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण आज आपको कुछ मानसिक और शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है; दिन थोड़ा धैर्य और सावधानी से बिताने का रहेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो शुभ समय हैं, सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मकर राशि के कारोबारियों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय टालने, सहकर्मियों की चालबाजी पर नजर रखने, खर्चों पर नियंत्रण और सरकारी कामकाज में सतर्कता बरतने का रहेगा.

महत्वपूर्ण निर्णय टालें, रखें धैर्य व संयम: बिजनेस से रिलेटेड कोई भी बड़ा, जोखिम भरा या महत्वपूर्ण निर्णय आज भूलकर भी न लें; वर्तमान ग्रह स्थिति को देखते हुए इस समय किसी भी नई शुरुआत के बजाय पूर्ण धैर्य और संयम रखने की सख्त जरूरत है.

को-वर्कर्स और जूनियर्स की चाल पर रखें पैनी नजर: आर्थिक रूप से समय आम तौर पर अनुकूल बना रहेगा, लेकिन कार्यस्थल पर अपने को-वर्कर्स (सहकर्मियों), जूनियर्स और सीनियर्स की हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाकर रखें; बाजार या दफ्तर में कुछ लोग आपके खिलाफ कोई गुप्त चाल या साजिश रच सकते हैं.

सरकारी कामकाज में असफलता व खर्च की अधिकता: सरकारी कामकाज या टेंडर आदि से जुड़े मामलों में आज असफलता या अड़चनें मिलने के योग बन रहे हैं; इसके अलावा आज आपके अनचाहे खर्च कुछ अधिक रहेंगे, जिससे बजट गड़बड़ा सकता है.

मित्र के कारण कानूनी उलझन से बचें: किसी दोस्त या परिचित की बातों में आकर या उसकी मदद करने के चक्कर में आप किसी गैर-कानूनी गतिविधि में संलिप्त हो सकते हैं; यह स्थिति आपके लिए बेहद हानिकारक और मानहानि कारक सिद्ध होगी, इसलिए सतर्क रहें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए आज का दिन नकारात्मक लोगों से दूरी बनाने, अनावश्यक भागदौड़ से बचने और सिर्फ काम पर ध्यान केंद्रित करने का रहेगा.

नकारात्मक लोगों से बनाएं दूरी: ऑफिस में नकारात्मक प्रवृत्ति (Negative Mindset) वाले सहकर्मियों और षड्यंत्रकारियों से पूरी दूरी बनाकर रखें; केवल और केवल अपने सौंपे गए आधिकारिक काम पर ही ध्यान दें ताकि कोई आप पर उंगली न उठा सके.

प्रशासनिक अधिकारियों के लिए व्यर्थ की मेहनत का दिन: प्रशासनिक सेवाओं और सरकारी तंत्र से जुड़े अधिकारियों के लिए आज का दिन काफी तनावपूर्ण और बेकार की मेहनत (Fruitless Efforts) वाला रहेगा; दिनभर की भारी भागदौड़ के बाद भी संतोषजनक परिणाम मिलना मुश्किल होगा.

विवादों से बचें: उच्चाधिकारियों के सामने अपनी बात बेहद संयमित ढंग से रखें; किसी भी प्रकार के पत्राचार में नियमों का पूरा ध्यान रखें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से द्वादश चंद्रमा भावनात्मक अकेलापन और प्रेम संबंधों में धोखे का संकेत दे रहा है.

जीवनसाथी की कंपनी की महसूस होगी कमी: शादीशुदा लोग आज अपने दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के भावनात्मक जुड़ाव और दिल से साथ (Emotional Company) की गहरी कमी महसूस करेंगे; आपसी संवाद में ठंडापन रह सकता है.

लवर से मिल सकता है धोखा: प्रेम संबंधों (Love Life) में आज विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है; पार्टनर से आपको भावनात्मक धोखा या उपेक्षा मिल सकती है, इसलिए किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर रखने का है. प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राएं किसी अन्य सहपाठी या मित्र की सफलता को देखकर व्यर्थ की हीनभावना और डिप्रेशन (तनाव) का शिकार हो सकते हैं; दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने अध्ययन और कमजोर विषयों पर ध्यान दें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 12th हाउस के चंद्रमा के प्रभाव से अनिद्रा, आंखों में जलन, पैरों में दर्द और भारी मानसिक तनाव रह सकता है. नकारात्मक सोच से दूर रहें. संतुलित और हल्का सात्विक आहार लें, भरपूर पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां कात्यायनी के ध्यान को दें.

शुभ रंग: क्रीम

शुभ अंक: 5

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: शुक्रवार और शारदीय नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को लाल पुष्प और शुद्ध शहद अथवा शहद से युक्त मीठे पान का भोग लगाएं तथा 'ॐ ह्रीं नमः कात्यायन्यै' अथवा 'चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना. कात्यायनी शुभं दद्याद् देवी दानवघातिनी॥' मंत्र का 108 बार जप करें.

इसके साथ ही शुक्रवार होने के कारण मां महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें. किसी छोटी कन्या को फल या मिश्री भेंट करें; इससे 12वें भाव के चंद्रमा से होने वाले कष्टों, अनावश्यक खर्चों और विरोधियों की चाल से सुरक्षा मिलेगी, कानूनी उलझनों का निवारण होगा और मानसिक शांति प्राप्त होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 16 Oct 2026 04:40 AM (IST)
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