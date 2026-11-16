Aaj Ka Makar Rashifal 16 November 2026: मजबूत होगा आत्मविश्वास, कार्यस्थल पर दिखेगा छुपा टैलेंट

Aaj Ka Makar Rashifal 16 November 2026: आज सोमवार, 16 नवंबर 2026 को चंद्रमा आपकी ही राशि यानी लग्न भाव (प्रथम भाव) में संचरण करेंगे, जो आपके व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता का स्थान है.

अपनी ही राशि में चंद्रमा की उपस्थिति के कारण आज आप मजबूत दृढ़ संकल्प के धनी रहेंगे. सप्ताह की शुरुआत कुछ शुरुआती उलझनों के साथ हो सकती है, लेकिन आपकी सकारात्मक सोच और रचनात्मक ऊर्जा हर बाधा को पार करने में मदद करेगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 16 November 2026)

दिनांक: 16 नवंबर 2026, सोमवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि (पूरे दिन)

नक्षत्र: श्रवण नक्षत्र (पूरे दिन)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, परिजात योग, गण्ड योग और सर्वार्थसिद्धि योग

चंद्र व सूर्य गोचर: चंद्रमा मकर राशि (प्रथम भाव) में रहेंगे; सूर्य शाम 07:43 बजे के बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे सूर्य-मंगल परिवर्तन योग बनेगा

शुभ मुहूर्त: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया; दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस और नई शुरुआत (Team Hiring & Business Travel)

सप्ताह की शुरुआत में ग्रहों की स्थिति थोड़ी विपरीत होने के कारण कारोबार में चल रही पुरानी दिक्कतें धीरे-धीरे दूर होने लगेंगी. व्यापार को सुचारू रूप से चलाने और स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए आपको नई टीम हायर करनी पड़ सकती है. गण्ड और सर्वार्थसिद्धि योग के प्रभाव से व्यापारियों को काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर की यात्रा भी करनी पड़ सकती है, जो भविष्य के लिए लाभकारी रहेगी.

करियर और नौकरी (Hidden Talent & Creativity)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन अपनी काबिलियत साबित करने का है. कार्यस्थल पर आपका कोई छुपा हुआ टैलेंट सबके सामने आ सकता है, जिससे आपके सहकर्मी और वरिष्ठ अधिकारी भी हैरान रह जाएंगे. आपको सलाह दी जाती है कि ऑफिस की फालतू बातों से अपना ध्यान हटाएं और अपनी ऊर्जा को किसी रचनात्मक काम में लगाएं.

लव, फैमिली, सोशल व छात्र (Marriage Talks & Romantic Vibes)

परिवार में आज खुशियों का माहौल रहेगा और अविवाहित सदस्यों के विवाह को लेकर चर्चा शुरू हो सकती है. लव और लाइफ पार्टनर के साथ रोमांस और सुकून भरे पल बिताने का अवसर मिलेगा.

सामाजिक स्तर पर आप अपने किसी पसंदीदा कार्य में रुचि लेंगे और उसमें समय बिताएंगे. लेकिन, विद्यार्थियों के मन में प्रैक्टिकल परीक्षा या असाइनमेंट को लेकर थोड़ा डर या घबराहट बनी रह सकती है, आत्मविश्वास बनाए रखें.

लकी कलर: पिंक

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 2

सोमवार विशेष अचूक उपाय

लग्न भाव के चंद्रमा और राशि स्वामी शनि की कृपा पाने के लिए आज सुबह स्नान के बाद भगवान शिव को काले तिल मिश्रित जल अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काला कंबल या सफेद मिठाई का दान करें, इससे मानसिक शांति मिलेगी और रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे.

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