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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का मकर राशिफल 15 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से स्वभाव में चंचलता, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में फेवर का रिजल्ट, सौभाग्य योग से ऑफिस में उत्कृष्ट दिन

आज का मकर राशिफल 15 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से स्वभाव में चंचलता, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में फेवर का रिजल्ट, सौभाग्य योग से ऑफिस में उत्कृष्ट दिन

आज का मकर राशिफल 15 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से चंचलता, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में राहत, सौभाग्य योग से ऑफिस में उत्कृष्ट दिन, जीवनसाथी का साथ! पढ़ें मां स्कंदमाता का उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 15 Oct 2026 06:55 AM (IST)
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Makar Rashifal: 15 अक्टूबर 2026, गुरुवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि (शारदीय नवरात्र का पांचवां दिन, मां स्कंदमाता पूजा) पूरे दिन रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, सौभाग्य योग और आपकी राशि मकर होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि में (आपकी राशि से 11वें भाव यानी एकादश भाव लाभ, आय, स्वभाव की चंचलता, पारिवारिक धार्मिक आयोजन, सरकारी व विभागीय मामलों में विजय स्थान) में संचरण करेंगे. ग्यारहवें भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपके स्वभाव में थोड़ी चंचलता (Playfulness/Restlessness) देखने को मिलेगी; मन एक जगह टिकने के बजाय कई गतिविधियों में एक साथ लगेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो शुभ समय हैं—सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मकर राशि के कारोबारियों के लिए सामान्य गति, धार्मिक व्यस्तताओं के बीच संतुलन बनाने, विनम्रता से गुडविल स्थापित करने और धैर्य रखने का रहेगा.

बिजनेस में रहेगी सामान्य स्थिति व धार्मिक व्यस्तता: बिजनेस में फिलहाल स्थिति सामान्य ही रहेगी, जैसी आप उम्मीद कर रहे हैं वैसी तुरंत नहीं बन पाएगी; इसका मुख्य कारण यह भी हो सकता है कि आप व्यापार के साथ-साथ परिवार में चल रहे नवरात्र व अन्य धार्मिक कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहेंगे, जिससे आप दुकान या दफ्तर पर पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे.

विनम्र स्वभाव से स्थापित होगी मार्केट गुडविल: नए कारोबारियों (New Entrepreneurs) का शालीन और विनम्र स्वभाव आज बाजार में उनकी मजबूत गुडविल (Goodwill) और विश्वसनीयता स्थापित करेगा; ग्राहक आपके व्यवहार से प्रभावित होकर जुड़ेंगे.

उतार-चढ़ाव में रखें शांति व संयम: व्यापार में कुछ अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रह सकती है; वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह समय किसी बड़े जोखिम में पड़ने के बजाय शांतिपूर्ण, संयमित और विवेकपूर्ण तरीके से व्यतीत करने का है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में राहत, उच्चाधिकारियों संग सफल मीटिंग और सौभाग्य योग से बेहतरीन उपलब्धियों का रहेगा.

डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का रिजल्ट आएगा फेवर में: यदि आपके ऊपर या विभाग में कोई विभागीय जांच (Departmental Inquiry) या कोई पुराना सरकारी मामला (Government Matter) चल रहा है, तो आज उसका अंतिम फैसला या परिणाम पूरी तरह आपके फेवर (पक्ष) में आने की प्रबल संभावना बन रही है; बड़ी राहत मिलेगी.

उच्च अधिकारियों संग मीटिंग के सकारात्मक परिणाम: ऑफिस से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों और प्रोजेक्ट्स को लेकर आज उच्चाधिकारियों के साथ होने वाली मीटिंग्स के अत्यंत सकारात्मक और उत्साहवर्धक परिणाम सामने आएंगे.

सौभाग्य योग से वर्कस्पेस पर उत्कृष्ट दिन: सौभाग्य योग के शुभ प्रभाव से कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए एक उत्कृष्ट और फलदायी दिन साबित होगा; सभी रुके हुए काम सुचारु रूप से आगे बढ़ेंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से एकादश चंद्रमा अपनों के संबल से समस्याओं के निवारण और मन को हल्का करने का योग बना रहा है.

परिवार और जीवनसाथी का सान्निध्य देगा सुकून: आज आपके परिवार के सदस्य और आपका जीवनसाथी हर कदम पर आपके आसपास रहेंगे; उनका यह भावनात्मक साथ और संबल आपको जीवन में आ रही तमाम परेशानियों और उलझनों से बेहद हल्का और तनावमुक्त महसूस कराएगा.

धार्मिक कार्यों में बीतेगा सुखद समय: घर में नवरात्र अनुष्ठान और पूजा-पाठ के माहौल से पारिवारिक रिश्तों में प्रेम, आत्मीयता और सकारात्मकता बनी रहेगी.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन पूर्व में किए गए प्रयासों के नतीजों का इंतजार करने का है. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी अपने-अपने फील्ड में पूर्व में दिए गए टेस्ट, परफॉर्मेंस या मुकाबलों के परिणाम की बेसब्री से ताक (Wait) में बैठे रहेंगे; मन में उत्सुकता रहेगी, हालांकि अपनी निरंतर प्रैक्टिस जारी रखें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 11th हाउस के चंद्रमा और मालव्य योग के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य आम तौर पर अच्छा और स्फूर्तिवान रहेगा. हालांकि, दिनभर की भागदौड़ और स्वभाव की चंचलता के कारण शाम को हल्की शारीरिक थकान महसूस हो सकती है. पौष्टिक सात्विक आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां स्कंदमाता के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: व्हाइट (सफेद)

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: गुरुवार और शारदीय नवरात्र के पांचवें दिन मां स्कंदमाता की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को पीले पुष्प और केले अथवा दूध से बने नैवेद्य का भोग लगाएं तथा 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमात्रै नमः' अथवा 'सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया. शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी॥' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही गुरुवार होने के कारण भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण कर माथे पर केसर अथवा हल्दी का तिलक लगाएं. किसी छोटी कन्या को पीले फल या मिश्री भेंट करें; इससे 11वें भाव के चंद्रमा से स्वभाव की चंचलता संतुलित होगी, डिपार्टमेंटल जांच में विजय मिलेगी, सौभाग्य योग से कार्यक्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 15 Oct 2026 06:55 AM (IST)
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