Makar Rashifal: 14 अक्टूबर 2026, बुधवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि (शारदीय नवरात्र का चौथा दिन, मां कुष्मांडा पूजा) पूरे दिन रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, आयुष्मान योग, सर्वाअमृत योग और आपकी राशि मकर होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का अत्यंत दुर्लभ और शुभ संयोग प्राप्त होगा. चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि में (आपकी राशि से 11वें भाव यानी एकादश भाव लाभ, आय, समाज सेवा, बड़ी कंपनियों से निवेश, पुश्तैनी विवाद का अंत, डिफेंस में तरक्की व माता-संतान से लाभ स्थान) में संचरण करेंगे.

ग्यारहवें भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपका मन परोपकार, जनहित और समाज सेवा (Social Service) जैसे क्षेत्रों में बढ़-चढ़कर सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित होगा; सामाजिक स्तर पर आपकी प्रतिष्ठा में चार चांद लगेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो शुभ समय हैं, सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मकर राशि के कारोबारियों के लिए बड़ी कंपनियों से पूंजी निवेश, पुश्तैनी व्यापारिक विवादों के निपटारे और लोन में सतर्कता बरतने का रहेगा.

बड़ी कंपनियां आपके बिजनेस में करेंगी भारी निवेश: बाजार में आपकी साख और कार्यप्रणाली को देखते हुए कई बड़ी और प्रतिष्ठित कंपनियां (Big Corporate Companies) आपके व्यवसाय में पूंजी निवेश (Capital Investment) करने का प्रस्ताव रख सकती हैं; यह साझेदारी आने वाले समय में आपको बंपर वित्तीय लाभ प्रदान करेगी.

नई योजनाओं को कार्य रूप देने का उचित समय: व्यापारिक दृष्टि से अपनी नई योजनाओं को धरातल पर उतारने और क्रियान्वित करने का यह सबसे सही समय है; आर्थिक पक्ष पहले से काफी मजबूत रहेगा. हालांकि, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी व्यापारिक लोन (Business Loan) अपनी वास्तविक सामर्थ्य और रीपेमेंट क्षमता से अधिक लेने का प्रयास बिल्कुल न करें.

पुश्तैनी व्यापार के विवाद का होगा 'दी एंड': पैतृक व्यवसाय (Ancestral Business) में परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ आपसी विचार-विमर्श और समझदारी से काफी समय से चले आ रहे विवाद व गतिरोध का पूरी तरह 'दी एंड' (सुलह) होने के प्रबल योग बन रहे हैं.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन डिफेंस सेक्टर में नौकरी व प्रमोशन, ओवरटाइम कर काम पूरे करने और नए कर्मचारियों को सीनियर्स के सहयोग का रहेगा.

डिफेंस में नई नौकरी और प्रमोशन के मजबूत योग: जो युवा लंबे समय से रोजगार या नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें आज सेना, पुलिस या डिफेंस सेक्टर (Defence Services) में मनचाही नियुक्ति मिल सकती है; वहीं जो जातक पहले से ही इन सेवाओं में कार्यरत हैं, उनके लिए आज पदोन्नति (Promotion) और रैंक में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा.

लगन से काम को अंजाम व ओवरटाइम: नौकरीपेशा लोग पूरी लगन और निष्ठा के साथ अपने आधिकारिक दायित्वों को पूरा करेंगे; व्यस्तता के चलते जो कार्य दिन के समय पूरे नहीं हो पाएंगे, उन्हें आप शाम को ओवरटाइम (Overtime) करके हर हाल में पूर्ण करेंगे.

न्यू एंप्लॉयड पर्सन को मिलेगा सीनियर्स का उपयोगी साथ: हाल ही में नौकरी शुरू करने वाले नए कर्मचारियों (New Employees) को ऑफिस में अपने वरिष्ठ अधिकारियों और सीनियर्स का जो मार्गदर्शन व सहयोग मिलेगा, वह उनके करियर के लिए अत्यंत उपयोगी और फलदायी साबित होगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से एकादश चंद्रमा दांपत्य में गहरा भावनात्मक जुड़ाव और माता व संतान के माध्यम से बड़े लाभ का संकेत दे रहा है.

दांपत्य में गहरा भावनात्मक लगाव: जीवनसाथी के साथ आपका आपसी तालमेल और गहरा भावनात्मक जुड़ाव बना रहेगा; एक-दूसरे के सुख-दुख साझा करने से दांपत्य जीवन में मधुरता और आत्मीयता बढ़ेगी.

माता और संतान के कारण होगा विशेष लाभ: आज आपको अपनी माताजी के आशीर्वाद और अपनी संतान के उत्तम कार्यों या किसी निमित्त से बड़ा नैतिक, मानसिक अथवा आर्थिक लाभ प्राप्त होगा; घर में खुशहाली का वातावरण रहेगा.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन अपने लक्ष्य पर पूरी तरह एकाग्र रहने का है. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी बाहरी आकर्षणों और भटकाव से खुद को बचाकर अपना पूरा ध्यान केवल और केवल अपने-अपने फील्ड, अभ्यास और पाठ्यक्रम पर केंद्रित रखें; आज की गई मेहनत आने वाले समय में बड़ी सफलता दिलाएगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 11वें भाव के चंद्रमा और मालव्य योग के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य बेहद ऊर्जावान, स्फूर्तिवान और सकारात्मक बना रहेगा. हालांकि, रात में ओवरटाइम के चलते आंखों में हल्की थकान हो सकती है. पौष्टिक सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां कुष्मांडा के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: ऑरेंज (नारंगी)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: बुधवार और शारदीय नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को मालपुए अथवा कुम्हड़े (पेठे) की मिठाई का भोग लगाएं और 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडायै नमः' अथवा 'सुरासम्पूर्णकलशं रुधिराप्लुतमेव च. दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्माण्डा शुभदास्तु मे॥' मंत्र की एक माला का जप करें. इसके साथ ही बुधवार होने के कारण भगवान श्री गणेश को दूर्वा की 21 गांठें और मोदक अर्पित करें तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें. किसी छोटी कन्या को नारंगी/हरे फल या मिश्री भेंट करें; इससे 11वें भाव के चंद्रमा से समाज सेवा में मान-सम्मान बढ़ेगा, बड़ी कंपनियों से निवेश मिलेगा, डिफेंस में करियर संवरेगा और माता व संतान से शुभ लाभ की प्राप्ति होगी.

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