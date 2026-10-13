Makar Rashifal: 13 अक्टूबर 2026, मंगलवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि (शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन, मां चंद्रघंटा पूजा) रात्रि 11:28 तक रहेगी, जिसके उपरांत चतुर्थी तिथि आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, प्रीति योग और आपकी राशि मकर होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा शाम 07:12 तक तुला राशि में (आपकी राशि से 10वें भाव यानी दशम भाव कर्म, करियर, कार्य के प्रति खुली सोच, बिजनेस तरक्की, सहकर्मियों से मर्यादा व पिता का संबल स्थान) में संचरण करेंगे और इसके बाद वृश्चिक राशि (11वें भाव) में प्रवेश करेंगे. दशम भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज कामकाज के प्रति आपका खुला और आधुनिक दृष्टिकोण (Open Mindset) आपको भीड़ और अन्य लोगों से बिल्कुल अलग और विशिष्ट पहचान दिलाएगा. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मकर राशि के कारोबारियों के लिए ग्रहों के अनुकूल प्रभाव से चौतरफा तरक्की और शुभ चौघड़िया में नया काम शुरू करने का रहेगा.

अनुकूल ग्रह गोचर से मिलेगी शानदार तरक्की: बिजनेस में ग्रहों का गोचर पूरी तरह आपके पक्ष में रहने वाला है; बाजार में आपकी साख मजबूत होगी और कारोबारियों को व्यापार में तेज विस्तार व आर्थिक तरक्की हासिल होगी.

दोपहर 12:15 से 02:00 बजे करें नया काम शुरू: यदि आप बिजनेस में कोई नया प्रोजेक्ट, नई शाखा या नया कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उससे जुड़ी पूरी तकनीकी व वित्तीय जानकारी जुटा लें; इसके बाद दोपहर 12:15 से 02:00 बजे (लाभ-अमृत का चौघड़िया) के मध्य इसकी शुरुआत करें, यह आपके लिए अत्यंत शुभ और फलदायी रहेगा.

वित्तीय योजनाएं होंगी सफल: त्योहारी सीजन के चलते कैश फ्लो बेहतर बना रहेगा और पुराने निवेश से भी अच्छा लाभ मिलने के योग हैं.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन ओवरटाइम, वर्कलोड के दबाव से थकान और सहकर्मियों संग विवाद से बचकर अपनी छवि सुरक्षित रखने का रहेगा.

नौकरीपेशा लोगों को करना पड़ सकता है ओवरटाइम: फेस्टिव सीजन के चलते ऑफिस में काम का दबाव अधिक रहेगा; नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त समय यानी ओवरटाइम (Overtime) करना पड़ सकता है, जिससे दिन काफी व्यस्त रहेगा.

वाद-विवाद से बचें, खराब हो सकती है छवि: वर्कप्लेस पर किसी भी सहयोगी या कलीग के साथ किसी भी मुद्दे पर तीखी बहस या वाद-विवाद में बिल्कुल न पड़ें; छोटी सी कहासुनी भी आपकी पेशेवर छवि (Professional Image) को नुकसान पहुंचा सकती है.

नए कर्मचारियों पर रहेगा काम का ज्यादा प्रेशर: हाल ही में नौकरी जॉइन करने वाले न्यू एंप्लॉयड पर्सन (New Employees) पर त्योहारी सीजन की व्यस्तता के चलते अन्य सामान्य दिनों के मुकाबले काम का दबाव और जिम्मेदारियां काफी ज्यादा रहेंगी; धैर्यपूर्वक काम निपटाएं.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से दशम चंद्रमा दांपत्य में सुखद सामंजस्य और विपरीत लिंगी से व्यवहार में मर्यादा बनाए रखने की सलाह दे रहा है.

पति-पत्नी के बीच रहेगा सुखद सामंजस्य: वैवाहिक जीवन में पति-पत्नी के मध्य आपसी तालमेल और समझ बेहद सुखद व संतुलित बनी रहेगी; एक-दूसरे का संबल पाकर आप राहत महसूस करेंगे.

विपरीत लिंगी से बातचीत में रखें मर्यादा: कार्यक्षेत्र या सामाजिक दायरे में अपोजिट जेंडर (विपरीत लिंगी) के साथ व्यवहार और बातचीत करते समय अपनी सीमाओं और मर्यादा का विशेष ध्यान अवश्य रखें, ताकि कोई गलतफहमी पैदा न हो.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन मैदान पर अभ्यास को समर्पित रहेगा. स्पोर्ट्स पर्सन ट्रैक और ग्राउंड पर अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस करते हुए बेहतरीन और उत्पादक समय बिताते नजर आएंगे; आपसी तालमेल से आपकी खेल तकनीक में सुधार होगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, अत्यधिक तनाव, ओवरटाइम और भारी कार्यभार की वजह से शारीरिक थकान और कमजोरी जैसी स्थिति आप पर हावी रह सकती है. काम के बीच-बीच में हल्का ब्रेक लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, हल्का व सुपाच्य सात्विक भोजन लें और दिनचर्या में थोड़ा समय मां चंद्रघंटा के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: व्हाइट (सफेद)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 6

आज का उपाय: मंगलवार और शारदीय नवरात्र के तृतीय दिन मां चंद्रघंटा की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को सफेद या लाल पुष्प, मखाने की खीर अथवा दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं और 'ॐ ऐं श्रीं शक्तयै नमः' अथवा 'पिण्डजप्रवरारूढ़ा चण्डकोपास्त्रकैर्युता. प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता॥' मंत्र की एक माला का जप करें. इसके साथ ही मंगलवार को हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और सिंदूर का तिलक लगाएं. किसी छोटी कन्या को मिश्री या फल भेंट करें; इससे 10वें भाव के चंद्रमा से कार्यक्षेत्र में खुली सोच व तरक्की मिलेगी, शुभ मुहूर्त में नया काम सफल रहेगा, थकान व कमजोरी दूर होगी और दांपत्य जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

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