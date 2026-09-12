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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMakar Rashifal 12 September 2026: 9वें चंद्रमा व मालव्य योग से चमकेगा भाग्य, प्रॉपर्टी के काम पकड़ेंगे रफ्तार, नए बिजनेस के शुभ मुहूर्त

Makar Rashifal 12 September 2026: 9वें चंद्रमा व मालव्य योग से चमकेगा भाग्य, प्रॉपर्टी के काम पकड़ेंगे रफ्तार, नए बिजनेस के शुभ मुहूर्त

Makar Rashifal 12 September 2026: 9वें चंद्रमा से चमकेगा भाग्य, मालव्य योग से शुरू होंगे प्रॉपर्टी के काम, नए बिजनेस के शुभ मुहूर्त! पढ़ें 12 सितंबर राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 12 Sep 2026 02:48 AM (IST)
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Aaj Ka Capricorn Horoscope 12 September 2026: 12 सितंबर 2026, शनिवार के दिन सुबह 07:47 बजे तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज दोपहर 12:55 बजे तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत हस्त नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शुभ योग और आपकी राशि मकर होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का अत्यंत शुभ प्रभाव मिलेगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन कन्या राशि में संचार करेंगे. चंद्रमा आपकी राशि से 9वें भाव (नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, उच्च विचार, पुण्य कर्म, लंबी यात्रा व ईश्वरीय कृपा स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 9वें चंद्रमा के प्रभाव से आज आपके द्वारा किए गए अच्छे, परोपकारी और नीतिगत कार्यों से आपका भाग्य पूरी चमक के साथ चमकेगा. आज नए व शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए दो श्रेष्ठ मुहूर्त रहेंगे, पहला दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त तथा दूसरा दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए नए उपक्रम शुरू करने, प्रॉपर्टी के अटके काम निपटाने और वित्तीय मजबूती हासिल करने का रहेगा. यदि व्यवसायी किसी नए बिजनेस (New Business Startup) या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं, तो इसके लिए दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अथवा दोपहर 02:30 से 03:30 बजे के मध्य का समय अत्यंत उत्तम और फलदायी रहेगा. वित्तीय मोर्चे पर बिजनेसमैन आज बहुत शानदार प्रदर्शन करेंगे और धन प्रवाह मजबूत रहेगा; हालांकि काम के अत्यधिक दबाव के बीच कारोबारियों को बिजनेस के साथ-साथ अपने स्वयं के स्वास्थ्य व आराम का भी पूरा ध्यान रखना होगा. यदि भूमि, भवन या प्रॉपर्टी संबंधी कोई कार्य लंबे समय से रुका हुआ था, तो आज उससे संबंधित गतिविधियां पुनः गति पकड़ेंगी और सौदे आगे बढ़ेंगे. यदि आप वर्तमान व्यावसायिक दौर में टेक्नोलॉजी (तकनीक) और डिजिटल टूल्स के मामले में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो खुद को इस दिशा में तुरंत अपडेट और अपस्किल करें ताकि बाजार में पीछे न छूटें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन समय की बर्बादी रोकने और करियर के प्रति गंभीर आत्ममंथन करने का रहेगा. वर्कस्पेस पर आपको अपनी ऊर्जा और समय का विशेष ध्यान रखना होगा; आप अनजाने में उन सहकर्मियों के साथ गंभीर आधिकारिक मुद्दों पर चर्चा करने में अपना बहुमूल्य समय बर्बाद कर सकते हैं जिनके पास उस विषय का कोई ठोस ज्ञान या अनुभव नहीं है, अतः व्यर्थ की बौद्धिक बहस से बचें. एंप्लॉयड पर्सन आज अपने भविष्य और करियर की दिशा को लेकर सामान्य रूप से थोड़े चिंतित और गहरे चिंतनशील रहेंगे; यह आत्ममंथन आपको अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए प्रेरित करेगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 9वें चंद्रमा का संचरण आनंद और खुशियों से भरा रहेगा. आज का दिन परिवार के साथ पूरी तरह आनंद लेने और तनावमुक्त होने का है; इसलिए जितना संभव हो सके घर के सभी सदस्यों, बच्चों और जीवनसाथी के साथ मौज-मस्ती, हंसी-मजाक और फुर्सत के पलों में दिन गुजारें. इससे आपसी प्रेम और सौहार्द कई गुना बढ़ जाएगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन शारीरिक सतर्कता बरतने की सख्त मांग कर रहा है. ग्राउंड या अकादमी में प्रैक्टिस और अभ्यास के दौरान स्पोर्ट्स पर्सन पूरी तरह सतर्क और सावधान रहें; ग्रहों की स्थिति के अनुसार जल्दबाजी या असावधानी के चलते चोट (Injury) लगने के योग बन रहे हैं, इसलिए वार्म-अप और सुरक्षा नियमों की अनदेखी न करें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

नवम भाव में चंद्रमा के संचरण से मानसिक शांति और भाग्य का साथ रहेगा, किंतु अत्यधिक काम के चलते शारीरिक थकान रह सकती है. खिलाड़ियों को मांसपेशियों में खिंचाव या चोट से बचना होगा. शनिवार के दिन हल्का, सुपाच्य और सात्विक आहार लें, प्रचुर मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें.

शुभ रंग: येलो (पीला)

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 8

आज का उपाय: शनिवार के पावन अवसर पर शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक प्रज्वलित करें और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करते हुए 7 बार परिक्रमा करें. हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें और सिंदूर अर्पित करें. शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल व गंगाजल डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद को फल, काले चने, तिल या भोजन का दान करें; इससे 9वें चंद्रमा का पूर्ण भाग्यफल मिलेगा, मालव्य व शुभ योग से नया व्यापार चमकेगा, प्रॉपर्टी के काम पूरे होंगे और परिवार में खुशहाली बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 Sep 2026 02:48 AM (IST)
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