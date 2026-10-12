Makar Rashifal: 12 अक्टूबर 2026, सोमवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि (शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन, मां ब्रह्मचारिणी पूजा) रात्रि 10:14 तक रहेगी, जिसके उपरांत तृतीया तिथि आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 11:52 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद विशाखा नक्षत्र लगेगा.

आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, विष्कुम्भ योग और आपकी राशि मकर होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा. चंद्रमा आज संपूर्ण दिन तुला राशि में, यानी आपकी राशि से 10वें भाव (दशम भाव यानी पिता, कर्मक्षेत्र, अधिकार, व्यावसायिक फाइल्स, टैक्स अनुपालन, बड़ी लीग व कंपनी ऑर्डर स्थान) में संचरण करेंगे. दसवें भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण आज पारिवारिक और कार्यक्षेत्र के स्तर पर पिता जी या किसी वरिष्ठ मार्गदर्शक के साथ विचारों का मतभेद या अनबन होने की आशंका बन सकती है; इसलिए अपने आत्मसम्मान को अहंकार न बनने दें और बातचीत में विनम्रता बरतें. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मकर राशि के कारोबारियों के लिए विस्तार योजनाओं के पुनर्विचार, हिसाब-किताब व फाइलों को दुरुस्त रखने और ज्ञानवर्धक अनुभव प्राप्त करने का रहेगा.

बिजनेस विस्तार की योजनाओं पर करें पुनर्विचार: व्यापार को नए शहरों या नए सेक्टर्स में विस्तार (Business Expansion) देने संबंधी किसी भी योजना पर तुरंत आगे बढ़ने के बजाय एक बार गहराई से पुनर्विचार करने की अति आवश्यकता है; बाजार की स्थितियों का दोबारा विश्लेषण करना आपके लिए सुरक्षित रहेगा.

हिसाब-किताब और फाइलें रखें सुव्यवस्थित: व्यवसाय से संबंधित सभी बहीखाते, वित्तीय लेन-देन का हिसाब-किताब, बिल और आधिकारिक फाइलें पूरी तरह व्यवस्थित और अपडेट रखें; किसी भी प्रकार की कागजी अव्यवस्था भविष्य में उलझन पैदा कर सकती है.

ज्ञानवर्धक समय व प्रभावशाली कार्य: बिजनेसमैन के लिए आज का दिन अत्यंत ज्ञानवर्धक और सीखने योग्य रहेगा; सांसारिक और व्यावसायिक जिम्मेदारियों को आप बहुत ही प्रभावशाली, गरिमापूर्ण व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करेंगे.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन टैक्स से जुड़े कार्यों को पूरा करने, एंप्लॉयड पर्सन के दम पर कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिलने और मार्केटिंग में पूरी एकाग्रता बनाए रखने का रहेगा.

टैक्स संबंधी कार्यों को अधूरा छोड़ना पड़ेगा भारी: वर्कप्लेस पर इनकम टैक्स (Income Tax), जीएसटी या सेल्स टैक्स आदि से संबंधित किसी भी अनिवार्य ऑडिट या फाइलिंग कार्य को आज अधूरा बिल्कुल न छोड़ें; कार्य में लापरवाही आगे चलकर उच्च अधिकारियों की नाराजगी या कानूनी परेशानी का कारण बन सकती है.

प्रयासों से कंपनी को मिलेगा बहुत बड़ा ऑर्डर: एंप्लॉयड पर्सन की दिन-रात की मेहनत, सूझबूझ और सटीक प्रेजेंटेशन के चलते आज आपकी कंपनी या फर्म को कोई बहुत बड़ा कमर्शियल ऑर्डर (Big Order) हासिल हो सकता है; इस शानदार उपलब्धि से कार्यक्षेत्र में आपका रुतबा बढ़ेगा.

फेस्टिवल सीजन में मार्केटिंग वालों की एकाग्रता: आगामी त्योहारी सीजन (Festive Season) को देखते हुए मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े नौकरीपेशा लोगों की अपने निर्धारित सेल्स टारगेट्स के प्रति पूरी तरह एकाग्रता बनी रहेगी; आप अपना पूरा ध्यान नतीजों पर रखेंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से दशम चंद्रमा विपरीत समय में जीवनसाथी के संबल और पिता के साथ संयम बरतने का संदेश दे रहा है.

कठिन समय में मिलेगा जीवनसाथी व परिवार का साथ: दिनभर की किसी भी विपरीत या चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में आपको अपने लाइफ पार्टनर और परिवार के अन्य सदस्यों का भरपूर भावनात्मक व व्यावहारिक सहयोग मिलेगा; परिजनों के इस समर्थन से आपका आत्मबल पूरी तरह बना रहेगा तथा आपसी रिश्ते और अधिक सौहार्दपूर्ण बनेंगे.

पिता जी के साथ संवाद में रखें मर्यादा: 10th हाउस के चंद्रमा के प्रभाव से पिता के साथ किसी बात को लेकर मतभेद या अनबन की स्थिति बन सकती है; आवेश में आकर कोई कटु शब्द न कहें और उनके अनुभव का सम्मान करें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन करियर की बहुत बड़ी छलांग लगाने का साबित होगा. स्पोर्ट्स पर्सन को किसी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय बड़ी लीग (Big Sports League) में खेलने का शानदार और सुनहरा ऑफर मिल सकता है; यह मौका आपकी प्रतिभा को नई पहचान दिलाएगा. विद्यार्थियों के लिए दिन अनुशासित रहकर पढ़ाई करने का है. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 10वें भाव के चंद्रमा और मालव्य योग के प्रभाव से आपका शारीरिक स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा रहेगा. हालांकि, काम के भारी दबाव और टैक्स संबंधी औपचारिकताओं की चिंता के चलते शाम को सिरदर्द या मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, ताजा व सात्विक आहार लें और दिनचर्या में थोड़ा समय मां ब्रह्मचारिणी के ध्यान (Meditation) व योग को अवश्य दें.

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: सोमवार और शारदीय नवरात्र के द्वितीय दिन मां ब्रह्मचारिणी की विधिवत उपासना करें. घट के समक्ष गाय के शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को सफेद या पीले पुष्प, शक्कर, मिश्री अथवा सफेद मिठाई का भोग लगाएं और 'ॐ ह्रीं श्रीं ब्रह्मचारिण्यै नमः' अथवा 'दधाना करपद्माभ्यामक्षमालाकमण्डलू. देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा॥' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही सोमवार के पावन दिन शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, अक्षत व बेलपत्र अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' का जप करें. किसी छोटी कन्या को मिश्री या फल भेंट करें तथा घर से निकलते समय पिता जी के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें; इससे 10वें भाव के चंद्रमा से पिता से होने वाली अनबन दूर होगी, मालव्य व विष्कुम्भ योग से कंपनी में बड़ा ऑर्डर मिलेगा, टैक्स संबंधी अड़चनें टलेंगी और खिलाड़ियों को लीग में बड़ी सफलता मिलेगी.

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