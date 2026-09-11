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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMakar Rashifal 11 September 2026: 8वें चंद्रमा से जटिल घरेलू मामलों में उलझन, शाम तक ग्रहण दोष के बीच चिकनी-चुपड़ी बातों से रहें सावधान

Makar Rashifal 11 September 2026: 8वें चंद्रमा से जटिल घरेलू मामलों में उलझन, शाम तक ग्रहण दोष के बीच चिकनी-चुपड़ी बातों से रहें सावधान

Makar Rashifal 11 September 2026: 8वें चंद्रमा से घरेलू मामलों में अड़चनें, शाम तक ग्रहण दोष के बीच ऑफिस में चिकनी बातों से बचें, न बढ़ाएं बिजनेस! पढ़ें 11 सितंबर राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 11 Sep 2026 07:59 AM (IST)
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Capricorn Horoscope today: 11 सितंबर 2026, शुक्रवार के दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि (पिठोरी/सर्वपितृ अमावस्या) रहेगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के उपरांत उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग और सुनफा योग का प्रभाव प्राप्त होगा. चंद्रमा आज शाम 07:08 बजे तक सिंह राशि में संचार करेंगे, जहां चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी प्रभावशील रहेगा, उसके उपरांत चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे.

चंद्रमा आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव यानी आकस्मिक संकट, गुप्त समस्याएं, घरेलू पेचीदगियां, मानसिक अस्थिरता व अप्रत्याशित बाधा स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 8वें चंद्रमा के प्रभाव से आज घर-परिवार के जटिल और पेचीदा मामलों को सुलझाने में कई तरह की अड़चनें और समस्याएं सामने आ सकती हैं. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 07:15 से 08:45 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया तथा दूसरा दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज मकर राशि के जातकों को सतर्कता बरतने, नए विस्तार को टालने और फिजूलखर्ची पर सख्त नियंत्रण रखने की आवश्यकता है. काम के प्रति किसी भी स्तर पर बरती गई थोड़ी सी लापरवाही भी आज आपको भारी वित्तीय नुकसान करा सकती है; इसलिए बिजनेसमैन खुद तो पूरी तरह अलर्ट रहें ही, साथ ही अपने कर्मचारियों और स्टाफ को भी हर काम की प्रगति को लेकर लगातार अपडेट रखें. यदि आप अपने वर्तमान बिजनेस का विस्तार करने या नया निवेश करने का विचार बना रहे हैं, तो फिलहाल इसे टाल दें और अभी कोई बड़ा कदम न उठाएं, क्योंकि ग्रह गोचर अभी आपके पक्ष में नहीं है. पैतृक व्यवसाय (Ancestral Business) से जुड़े जातक व्यावसायिक खर्च करते समय अपनी जमापूंजी और बजट की सीमाओं का विशेष ध्यान रखें; बजट से बाहर जाकर फिजूलखर्ची करने पर आपको परिवार के वरिष्ठ बुजुर्गों का भारी गुस्सा और नाराजगी झेलनी पड़ सकती है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अत्यधिक धैर्य रखने, मीठी बातों के झांसे से बचने और कार्यस्थल पर शांति बनाए रखने का रहेगा. शाम 07:08 बजे तक चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष प्रभावशील रहने के कारण वर्कस्पेस पर सहकर्मियों (Co-workers) के साथ केवल मेलजोल और सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखना ही आपके हित में रहेगा; किसी के साथ भी व्यर्थ की नोक-झोंक या विवाद में न पड़ें, इससे केवल आपकी अपनी परेशानियां और मुश्किलें ही बढ़ेंगी. एंप्लॉयड पर्सन को आज भारी धैर्य और मानसिक संयम की आवश्यकता होगी, क्योंकि कार्य के दबाव और थकान के चलते कई बार मन में काम छोड़ने या काम न करने के नकारात्मक विचार आ सकते हैं. इसके अलावा, ऑफिस में अपने आस-पास हो रही हर गतिविधि पर पैनी नजर रखें; कोई सहकर्मी अपनी चिकनी-चुपड़ी बातों से आपको मीठा बोलकर छल सकता है या आपका फायदा उठा सकता है, इसलिए सतर्क रहें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिहाज से आज का दिन भावनाओं पर कड़ा नियंत्रण रखने की मांग कर रहा है. लव लाइफ में किसी संवेदनशील बात को लेकर लवर के साथ अचानक तीखी बहस हो सकती है. इस बहस की हताशा और तनाव का असर यह हो सकता है कि आप घर आकर किसी बेकसूर परिजन पर अपना गुस्सा उतार दें, जिससे घर में एक बड़ा पारिवारिक झगड़ा खड़ा होने की गंभीर आशंका है; अतः अपने गुस्से और आवेश पर पूरी तरह काबू रखें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन अत्यधिक अपेक्षाओं से बचने का है. आज आप अपने अभ्यास, कला या परीक्षाओं में जितनी बड़ी सफलता और उपलब्धियों की उम्मीद लगाए बैठे हैं, उतनी तुरंत न मिलने से मन में भारी निराशा और तनाव घर कर सकता है. अपेक्षाओं का बोझ कम करें और अपनी कमियों को सुधारने पर ध्यान दें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

अष्टम भाव में चंद्रमा और केतु की युति के कारण शाम 07:08 बजे तक मानसिक उथल-पुथल, अनिद्रा, सिर भारी रहना और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है. पारिवारिक झगड़े और काम के तनाव से बीपी में उतार-चढ़ाव आ सकता है. शुक्रवार के दिन हल्का, सुपाच्य और सात्विक आहार लें, प्रचुर मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग व ध्यान (Meditation) करें और खुद को शांत रखने का प्रयास करें.

शुभ रंग: गोल्डन (सुनहरा)

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: शुक्रवार व भाद्रपद अमावस्या के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व बेलपत्र अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. शाम 07:08 बजे तक चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष और 8वें चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को शांत करने के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें. किसी जरूरतमंद को फल, काले तिल, उड़द या भोजन का दान करें और घर के वरिष्ठों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें; इससे 8वें चंद्रमा के संकट दूर होंगे, बिजनेस में नुकसान से बचाव होगा, ऑफिस में छल-कपट से रक्षा होगी और पारिवारिक शांति कायम रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 11 Sep 2026 07:26 AM (IST)
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