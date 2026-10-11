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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का मकर राशिफल 11 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से राजनीति में शीघ्र सफलता, अटके कार्य होंगे पूरे, सीनियर्स थपथपाएंगे पीठ

आज का मकर राशिफल 11 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से राजनीति में शीघ्र सफलता, अटके कार्य होंगे पूरे, सीनियर्स थपथपाएंगे पीठ

आज का मकर राशिफल 11 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से राजनीति में सफलता, अटके कार्य होंगे पूरे, कार्यक्षेत्र में सीनियर्स करेंगे तारीफ! पढ़ें मां शैलपुत्री का अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 11 Oct 2026 06:54 AM (IST)
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Makar Rashifal: 11 अक्टूबर 2026, रविवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि (शारदीय नवरात्र घटस्थापना व मां शैलपुत्री पूजा) रात्रि 09:32 तक रहेगी, जिसके उपरांत द्वितीया तिथि आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 10:33 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद स्वाति नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और आपकी राशि मकर होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज सुबह 10:04 के बाद कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में, यानी आपकी राशि से 10वें भाव (दशम भाव यानी कर्म, राजसत्ता, राजनीति, कार्यक्षेत्र में परफेक्शन, अटके कार्यों की सिद्धि, सामाजिक प्रतिष्ठा व पितृ-पैतृक व्यापार स्थान) में संचरण करेंगे. दसवें भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से सार्वजनिक जीवन व राजनीति से जुड़े जातकों को बहुत शीघ्र बड़ी सफलता और उच्च पद की प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे; समाज में आपका मान-सम्मान और प्रभाव तेजी से बढ़ेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मकर राशि के कारोबारियों के लिए अटके हुए कार्यों के बनने, पैसों की मजबूत आवक और पैतृक व्यापार में बड़े भाई के सहयोग का रहेगा.

अटके कार्य बनेंगे, नवरात्र में एक्टिव रहें बिजनेसमैन: बाजार में काफी समय से रुके या अटके हुए व्यावसायिक काम आज फिर से गति पकड़ेंगे और सफलतापूर्वक पूरे होंगे; शारदीय नवरात्र के इस पावन पर्व पर कारोबारियों को बाजार में पूरी तरह सक्रिय (Active) रहना होगा, क्योंकि व्यापार में आपका पुराना अनुभव ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

अच्छा लाभ व पैसों की मजबूत आमद: कारोबारियों को बाजार से बहुत अच्छा आर्थिक लाभ होने की संभावना बन रही है; विभिन्न स्रोतों से धन और नकदी प्रवाह (Cash Inflow) के मजबूत आसार नजर आ रहे हैं, जिससे आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी.

पैतृक बिजनेस में बड़े भाई का संबल: पुश्तैनी या पारिवारिक व्यापार (Ancestral Business) में बड़े भाई का मार्गदर्शन और सहयोग आपके लिए किसी न किसी रूप में अत्यंत उपयोगी और लाभदायक साबित होगा; आपसी तालमेल से काम में तेजी आएगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में परफेक्शन, सीनियर्स द्वारा पीठ थपथपाने और संडे के दिन नई ऊर्जा से उन्नति पाने का रहेगा.

परफेक्शन देख सीनियर थपथपाएंगे पीठ: वर्कप्लेस पर आपके कार्यों की सटीकता, लगन और असाधारण परफेक्शन (Perfection) को देखकर उच्चाधिकारी और सीनियर्स आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे; वे सार्वजनिक रूप से आपकी पीठ थपथपाएंगे और आपका मनोबल बढ़ाएंगे.

संडे का दिन उन्नति दायक, मिलेगी नई ऊर्जा: एंप्लॉयड पर्सन के लिए रविवार का दिन करियर के लिहाज से उन्नति दायक सिद्ध होगा; आपको अपने आगामी प्रोजेक्ट्स और आधिकारिक दायित्वों को पूरा करने के लिए भीतर से भरपूर सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी.

अनावश्यक गतिविधियों से रहें दूर: वर्कस्पेस या ऑफिस से जुड़ी औपचारिक गतिविधियों के दौरान आपको व्यर्थ की राजनीति, गपशप और गैर-जरूरी गतिविधियों से पूरी तरह दूर रहने की सलाह दी जाती है; केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से दशम चंद्रमा वैवाहिक जीवन में भावनात्मक गर्माहट और विवाह योग्य जातकों के लिए उत्तम रिश्ते लेकर आया है.

साथी के प्रति स्नेह व गर्माहट: आप अपने लव पार्टनर या जीवनसाथी के प्रति अत्यधिक प्रेम, गर्मजोशी और आत्मीय स्नेह महसूस करेंगे; आपसी संवाद से रिश्तों में नई ताजगी और मधुरता आएगी.

विवाह के इच्छुक लोगों को मिलेगा अच्छा मैच: परिवार में जो जातक विवाह की गांठ बांधने के इच्छुक हैं, उन्हें आज किसी सुयोग्य और अच्छे घराने से बेहतरीन मैच (Good Match) मिल सकता है; रिश्ते की औपचारिक बातचीत आज से शुभता के साथ शुरू हो सकती है.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive Students) के लिए आज का दिन स्वर्णिम अवसरों और सफलता के प्रबल योगों का है. प्रतियोगी परीक्षाओं में जुटे छात्र-छात्राओं को आगामी परीक्षा और परिणामों में निश्चित सफलता मिलने की पूरी संभावना दिख रही है; इसलिए किसी भी तरह की ढिलाई बरते बिना अपनी तैयारी और रिविजन में जी-जान से जुटे रहें, आपकी मेहनत रंग लाएगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 10वें भाव के चंद्रमा और मालव्य योग के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य बेहद स्फूर्तिवान, निरोगी और ऊर्जावान बना रहेगा. दशम चंद्रमा के प्रभाव से मन में नई उमंग रहेगी. नियमित रूप से सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां शैलपुत्री की उपासना व ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: येलो (पीला)

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: रविवार और शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घटस्थापना के उपरांत माता रानी के समक्ष गाय के शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें. मां शैलपुत्री को पीले पुष्प, गाय के दूध से बनी मिठाई अथवा केसरिया पेड़े का भोग लगाएं और 'ॐ देवी शैलपुत्र्यै नमः' अथवा 'ॐ ह्रीं श्रीं शैलपुत्री दुर्गायै नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही भगवान सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल में रोली, अक्षत और पीले फूल डालकर अर्घ्य दें. किसी जरूरतमंद कन्या को पीले फल या पीला वस्त्र भेंट करें; इससे 10वें भाव के चंद्रमा से राजनीति और कार्यक्षेत्र में शीघ्र सफलता मिलेगी, मालव्य योग से व्यापारिक लाभ और पैतृक संपत्ति में वृद्धि होगी, प्रतियोगी छात्रों को विजय प्राप्त होगी और परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 11 Oct 2026 06:54 AM (IST)
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