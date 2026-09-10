Capricorn Horoscope today: 10 सितंबर 2026, गुरुवार के दिन सुबह 10:34 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी, जिसके बाद भाद्रपद अमावस्या (सर्वपितृ अमावस्या) तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज दोपहर 02:05 बजे तक मघा नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, सिद्ध योग और आपकी राशि मकर होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन सिंह राशि में संचार करेंगे, जहां चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी प्रभावशील रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव यानी आकस्मिक रुकावटें, गुप्त विषय, गूढ़ विद्याएं, कानूनी विवाद व मानसिक बेचैनी स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 8वें चंद्रमा के प्रभाव से आज आपकी रुचि तंत्र-मंत्र, ज्योतिष, दर्शन और रहस्यमय विषयों (Mysterious Subjects) को जानने-समझने में काफी बढ़ेगी. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दूसरा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज मकर राशि के जातकों को अत्यधिक धैर्य, संतुलन और कानूनी मामलों में गोपनीयता बरतने की सख्त आवश्यकता है. दिन की शुरुआत (डे स्टार्टिंग) में बिजनेस में कुछ अप्रत्याशित परेशानियां और परिचालन संबंधी रुकावटें आ सकती हैं; हालांकि समय बीतने के साथ धीरे-धीरे सब कुछ अपने आप व्यवस्थित होता जाएगा. ऐसे में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या अत्यधिक भावुकता में आकर कोई भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय कतई न लें, अन्यथा आपका बना-बनाया काम भी ऐन वक्त पर बिगड़ सकता है. चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष होने से व्यापारिक वातावरण में तनाव और बातचीत में कठोरता का माहौल रहेगा; अपने कर्मचारियों (Employees) और स्टाफ के साथ डील करते समय आपको पूरा धैर्य और नरमी बरतने की जरूरत है. यदि कोई विवाद चल रहा है, तो कोर्ट-कचहरी के मामलों में अचानक भागदौड़ बढ़ सकती है; अपने कानूनी दस्तावेजों और रणनीतियों (Legal Information) को पूरी तरह सीक्रेट रखें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन समय प्रबंधन और यथार्थवादी सोच अपनाने की चुनौती लेकर आया है. वर्कस्पेस पर आप अपनी उच्च कल्पना और योजनाओं के अनुरूप शत-प्रतिशत कार्य संपन्न नहीं कर पाएंगे, जिससे मन में थोड़ी निराशा हो सकती है. एंप्लॉयड पर्सन को संस्थान द्वारा सौंपे गए सभी आधिकारिक काम तय समय-सीमा के भीतर पूरे करने होंगे; काम में ढिलाई बरतने पर सीनियर अधिकारियों की तीखी डांट या नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है. वहीं फील्ड और मार्केटिंग से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन (Marketing Employed Person) के लिए बाजार के प्रतिकूल हालात के चलते अपने तय किए गए सेल्स टारगेट पर टिके रहना काफी कठिन साबित होगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 8वें चंद्रमा और ग्रहण दोष का संचरण मानसिक रूप से संवेदनशील रहने का संकेत दे रहा है. घर-परिवार में किसी बेहद करीबी या खास सदस्य की अचानक सेहत गड़बड़ाने की आशंका बन रही है. परिजन की बीमारी और तीमारदारी की भागदौड़ के चलते आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है, जिससे आपकी अपनी सेहत भी डगमगा सकती है; घर के माहौल को शांत रखें और अपनों का संबल बनें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन मानसिक भटकाव से बचने का है. खेल अकादमी (Sports Academy) या ग्राउंड पर अभ्यास के दौरान आपका मन प्रैक्टिस में बिल्कुल नहीं लगेगा; ध्यान का यह अभाव आपके आने वाले करियर या आगामी चयन के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रहा है. अपने मन को एकाग्रचित्त करें और नकारात्मक विचारों को अभ्यास पर हावी न होने दें.

अष्टम भाव में चंद्रमा और केतु की युति के कारण मानसिक अशांति, अनिद्रा, पेट में गैस/अपच और बीपी में उतार-चढ़ाव की समस्या हो सकती है. परिवार के किसी सदस्य की अस्वस्थता के चलते खुद की सेहत भी प्रभावित हो सकती है. गुरुवार के दिन हल्का, सुपाच्य और सात्विक आहार लें, प्रचुर मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और बिना वजह का तनाव लेने से बचें.

शुभ रंग: ऑरेंज (नारंगी)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: गुरुवार व चतुर्दशी-अमावस्या के पावन अवसर पर तांबे या पीतल के लोटे में जल, हल्दी, पीले पुष्प व थोड़ा सा गुड़ डालकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' और 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का जाप करते हुए भगवान श्रीहरि विष्णु व केले के वृक्ष को अर्घ्य दें. चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष और 8वें चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को शांत करने के लिए शिवलिंग पर कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व बेलपत्र अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें. किसी जरूरतमंद को फल, अन्न या काले तिल का दान करें; इससे कोर्ट-कचहरी के विवाद शांत होंगे, मालव्य योग से आर्थिक संतुलन बनेगा, कर्मचारियों से संबंध सुधरेंगे और परिजनों का स्वास्थ्य बेहतर होगा.

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