ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का मकर राशिफल 10 अक्टूबर 2026: 9वें चंद्रमा से परोपकार में रुचि, मध्यस्थता से दूर होंगी गलतफहमियां, मार्केट में बजेगा आपके ब्रांड का डंका

आज का मकर राशिफल 10 अक्टूबर 2026: 9वें चंद्रमा से परोपकार में रुचि, मध्यस्थता से दूर होंगी गलतफहमियां, मार्केट में बजेगा आपके ब्रांड का डंका

आज का मकर राशिफल 10 अक्टूबर 2026: 9वें चंद्रमा से कल्याणकारी सोच, मार्केट में बजेगा ब्रांड का डंका, योग्यता से मिलेगी बड़ी उपलब्धि! पढ़ें सर्वपितृ अमावस्या का उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 10 Oct 2026 04:50 AM (IST)
Preferred Sources

Makar Rashifal: 10 अक्टूबर 2026, शनिवार के दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की सर्वपितृ अमावस्या तिथि (महालया अमावस्या व अज्ञात तिथि श्राद्ध) रात्रि 09:20 तक रहेगी, जिसके उपरांत आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि (शारदीय नवरात्र घटस्थापना) आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 09:43 तक हस्त नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद चित्रा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, ऐन्द्र योग और आपकी राशि मकर होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन कन्या राशि में, यानी आपकी राशि से 9वें भाव (नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, जनकल्याण, मध्यस्थता, ब्रांड वैल्यू, तकनीकी उन्नति व उपलब्धियों का स्थान) में संचरण करेंगे. नवम भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपकी प्रवृत्ति पूरी तरह परोपकारी और सेवाभावी रहेगी; आप निस्वार्थ भाव से दूसरों के कल्याण, सहायता और भलाई के लिए आगे बढ़कर कार्य करेंगे, जिससे समाज में आपकी ख्याति बढ़ेगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

धर्म
आज का धनु राशिफल 10 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से हर काम में सफलता, बिजनेस कॉन्टैक्ट्स से मिलेगा बहुत बड़ा ऑर्डर
आज का धनु राशिफल 10 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से हर काम में सफलता, बिजनेस कॉन्टैक्ट्स से मिलेगा बहुत बड़ा ऑर्डर
धर्म
आज का तुला राशिफल 10 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से संभलकर चलें, अचानक वित्तीय हानि से बचाव जरूरी, ईगो और ओवरकॉन्फिडेंस पर रखें नियंत्रण
आज का तुला राशिफल 10 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से संभलकर चलें, अचानक वित्तीय हानि से बचाव जरूरी, ईगो और ओवरकॉन्फिडेंस पर रखें नियंत्रण
धर्म
आज का वृश्चिक राशिफल 10 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से बढ़ेगा प्रॉफिट, ऐन्द्र योग से अचानक बड़ा सौदा, को-वर्कर्स होंगे आपकी कार्यशैली के कायल
आज का वृश्चिक राशिफल 10 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से बढ़ेगा प्रॉफिट, ऐन्द्र योग से अचानक बड़ा सौदा, को-वर्कर्स होंगे आपकी कार्यशैली के कायल
धर्म
आज का मीन राशिफल 9 अक्टूबर 2026: 7वें चंद्रमा से नेतृत्व क्षमता में वृद्धि, देश-विदेश के उद्योगपतियों संग सफल मीटिंग
आज का मीन राशिफल 9 अक्टूबर 2026: 7वें चंद्रमा से नेतृत्व क्षमता में वृद्धि, देश-विदेश के उद्योगपतियों संग सफल मीटिंग

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मकर राशि के कारोबारियों के लिए ब्रांड वैल्यू में जबरदस्त उछाल, मध्यस्थता से गलतफहमियां सुलझने और टेक टीम को अपग्रेड करने का रहेगा.

पब्लिक डीलिंग से बजेगा ब्रांड का डंका: आपकी बेहतरीन पब्लिक डीलिंग, त्वरित संवाद और ग्राहकों के लिए समर्पित उत्कृष्ट सर्विस के चलते आज बाजार में सिर्फ आपका ही डंका बजेगा; ग्राहकों का अटूट भरोसा मिलने से आपके ब्रांड की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ जाएगी.

मध्यस्थता से दूर होंगी गलतफहमियां: बिजनेस पार्टनर्स या वेंडर्स के बीच काफी समय से चल रही आपसी गलतफहमी आज किसी वरिष्ठ व निष्पक्ष व्यक्ति की मध्यस्थता (Mediation) से पूरी तरह सुलझ जाएगी; रुकावटें दूर होते ही निश्चित ही सफलता मिलेगी और व्यापारिक माहौल पुनः सुखद व सहयोगात्मक हो जाएगा.

फेस्टिव सीजन से पहले टेक टीम करें अपडेट: आगामी त्योहारी सीजन (Festive Season) की भारी ऑनलाइन मांग को देखते हुए बिजनेसमैन को अपनी टेक्निकल टीम और डिजिटल टूल्स को समय रहते अपडेट करना होगा; टेक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने पर ही आप आने वाले दिनों में बंपर प्रॉफिट कमा सकेंगे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन प्रतिभा के दम पर बड़ी उपलब्धि, न्यू एंप्लॉयड को सहकर्मियों का प्यार और वीकेंड पर रुकावटें दूर होने का रहेगा.

योग्यता और प्रतिभा के बल पर बड़ी उपलब्धि: एंप्लॉयड पर्सन अपनी असाधारण कार्यकुशलता, योग्यता और बौद्धिक प्रतिभा के दम पर ऑफिस में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि या सम्मान हासिल कर लेंगे; कुल मिलाकर नौकरीपेशा लोगों का दिन बेहद सुखद, संतोषप्रद और गौरवशाली बीतेगा.

न्यू एंप्लॉयड को मिलेगा प्यार व पॉजिटिव माहौल: हाल ही में नौकरी शुरू करने वाले नए कर्मचारियों (New Employed Persons) को आज ऑफिस में सभी सीनियर्स और सहयोगियों का भरपूर प्यार, अपनापन और सकारात्मक वातावरण मिलेगा, जिससे वे जटिल काम को भी बहुत जल्दी और आसानी से सीख लेंगे.

वीकेंड पर रुकावटें होंगी दूर व शुभ समाचार: इस वीकेंड पर कामकाज में काफी समय से आ रही सभी प्रशासनिक रुकावटें और अड़चनें पूरी तरह दूर हो जाएंगी; साथ ही उच्च प्रबंधन से किसी पदोन्नति या प्रोजेक्ट से जुड़ी कोई बहुत अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से नवम चंद्रमा दांपत्य संवाद में विनम्रता बरतने और घर में सुखद सामंजस्य बनाए रखने का संदेश दे रहा है.

जीवनसाथी के साथ विनम्रता से बात करें: अपने लाइफ पार्टनर (Spouse) के साथ किसी भी घरेलू विषय पर चर्चा करते समय अपनी वाणी में कोमलता और अत्यधिक विनम्रता बनाए रखने की जरूरत है; तीखे शब्दों से बचें ताकि वैवाहिक जीवन में मधुरता और आत्मीयता बनी रहे.

पारिवारिक वातावरण रहेगा सौहार्दपूर्ण: परिजनों के बीच आपसी तालमेल अच्छा रहेगा; दूसरों की भलाई करने की आपकी सोच परिवार के मान-सम्मान को चार चांद लगाएगी.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

प्रतियोगी और सामान्य विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन एकाग्रता की पुनर्प्राप्ति का रहेगा. प्रतियोगी और सामान्य पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर रहे छात्र-छात्राएं अपनी पढ़ाई और लक्ष्यों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होंगे; किसी भी प्रकार का मानसिक भटकाव समाप्त होगा और कठिन विषयों की तैयारी में तेजी आएगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 9वें भाव के चंद्रमा, मालव्य योग और ऐन्द्र योग से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य काफी मजबूत, निरोगी और स्फूर्तिवान बना रहेगा. जनकल्याण के कार्यों और उपलब्धियों से मन प्रसन्न रहेगा. नियमित रूप से सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय ध्यान (Meditation) व योग को अवश्य दें.

शुभ रंग: गोल्डन (सुनहरा)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: शनिवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की सर्वपितृ अमावस्या तिथि के पावन अवसर पर पितृ देवों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल में काले तिल, कच्चा दूध, जौ और कुशा मिलाकर विधिवत तर्पण एवं श्राद्ध कर्म संपन्न करें. पीपल के वृक्ष की जड़ में मीठा जल अर्पित करें और सायंकाल में सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाकर 7 परिक्रमा करें.

भगवान शनिदेव और संकटमोचन हनुमान जी के समक्ष हनुमान चालीसा अथवा सुंदरकांड का पाठ करें. किसी जरूरतमंद निर्धन, असहाय या सफाई कर्मचारी को भोजन, काले तिल अथवा उड़द की दाल का दान करें; इससे 9वें भाव के चंद्रमा से जनकल्याण की भावना और यश में वृद्धि होगी, मालव्य व ऐन्द्र योग से ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, कार्यक्षेत्र की रुकावटें दूर होंगी और परिवार में पितरों के आशीर्वाद से सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 10 Oct 2026 04:50 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Makar Rashifal Capricorn Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
आज का धनु राशिफल 10 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से हर काम में सफलता, बिजनेस कॉन्टैक्ट्स से मिलेगा बहुत बड़ा ऑर्डर
आज का धनु राशिफल 10 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से हर काम में सफलता, बिजनेस कॉन्टैक्ट्स से मिलेगा बहुत बड़ा ऑर्डर
धर्म
आज का तुला राशिफल 10 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से संभलकर चलें, अचानक वित्तीय हानि से बचाव जरूरी, ईगो और ओवरकॉन्फिडेंस पर रखें नियंत्रण
आज का तुला राशिफल 10 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से संभलकर चलें, अचानक वित्तीय हानि से बचाव जरूरी, ईगो और ओवरकॉन्फिडेंस पर रखें नियंत्रण
धर्म
आज का वृश्चिक राशिफल 10 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से बढ़ेगा प्रॉफिट, ऐन्द्र योग से अचानक बड़ा सौदा, को-वर्कर्स होंगे आपकी कार्यशैली के कायल
आज का वृश्चिक राशिफल 10 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से बढ़ेगा प्रॉफिट, ऐन्द्र योग से अचानक बड़ा सौदा, को-वर्कर्स होंगे आपकी कार्यशैली के कायल
धर्म
आज का मीन राशिफल 9 अक्टूबर 2026: 7वें चंद्रमा से नेतृत्व क्षमता में वृद्धि, देश-विदेश के उद्योगपतियों संग सफल मीटिंग
आज का मीन राशिफल 9 अक्टूबर 2026: 7वें चंद्रमा से नेतृत्व क्षमता में वृद्धि, देश-विदेश के उद्योगपतियों संग सफल मीटिंग
Advertisement

वीडियोज

वो दरिंदों के जाल में फंस गई थी !
बिना मंजूरी प्रदर्शन से ज्ञानेश का इस्तीफा हो जाएगा?
Delhi में मेट्रो-रेल बंद करने पर SC ने लगाई फटकार
10 अक्टूबर को लेकर दिल्ली में कैसा 'डर' ?
विपक्ष ने राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपा ज्ञापन
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'नतीजे एक बार फिर दिखाते हैं कि...', उप चुनावों में बीजेपी की जीत पर क्या बोले पीएम मोदी
'नतीजे एक बार फिर दिखाते हैं कि...', उप चुनावों में बीजेपी की जीत पर क्या बोले पीएम मोदी
मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश HC ने रद्द किया 27% OBC आरक्षण, कोटा फिर 14 फीसदी हुआ
मध्य प्रदेश HC ने रद्द किया 27% OBC आरक्षण, कोटा फिर 14 फीसदी हुआ
इंडिया
CJP को प्रोटेस्ट के लिए जंतर-मंतर पर नहीं मिली परमिशन, क्या है दिल्ली पुलिस की दलील
CJP को प्रोटेस्ट के लिए जंतर-मंतर पर नहीं मिली परमिशन, क्या है दिल्ली पुलिस की दलील
क्रिकेट
11 छक्के 6 चौके, एबी डिविलियर्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 277 के स्ट्राइक रेट से ठोका शतक
11 छक्के 6 चौके, एबी डिविलियर्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 277 के स्ट्राइक रेट से ठोका शतक
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' 250 करोड़ के पार, 'सिंघम अगेन' का रिकॉर्ड तोड़ बनी अजय देवगन की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
'दृश्यम 3' 250 करोड़ के पार, 'सिंघम अगेन' का रिकॉर्ड तोड़ बनी अजय देवगन की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
विश्व
'...तो शायद मैं ये पुरस्कार शेयर कर लूं', नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ने लिए ट्रंप के मजे
'...तो शायद मैं ये पुरस्कार शेयर कर लूं', नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ने लिए ट्रंप के मजे
इंडिया
नंदीग्राम जीत के बाद BJP ने 75816 वोट मार्जिन से फतह किया रेजीनगर उप-चुनाव
नंदीग्राम जीत के बाद BJP ने 75816 वोट मार्जिन से फतह किया रेजीनगर उप-चुनाव
इंडिया
तमिलनाडु उपचुनाव में TVK की जीत से भड़के स्टालिन, CM विजय पर निकाली भड़ास
तमिलनाडु उपचुनाव में TVK की जीत से भड़के स्टालिन, CM विजय पर निकाली भड़ास
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget