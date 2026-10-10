Makar Rashifal: 10 अक्टूबर 2026, शनिवार के दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की सर्वपितृ अमावस्या तिथि (महालया अमावस्या व अज्ञात तिथि श्राद्ध) रात्रि 09:20 तक रहेगी, जिसके उपरांत आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि (शारदीय नवरात्र घटस्थापना) आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 09:43 तक हस्त नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद चित्रा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, ऐन्द्र योग और आपकी राशि मकर होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन कन्या राशि में, यानी आपकी राशि से 9वें भाव (नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, जनकल्याण, मध्यस्थता, ब्रांड वैल्यू, तकनीकी उन्नति व उपलब्धियों का स्थान) में संचरण करेंगे. नवम भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपकी प्रवृत्ति पूरी तरह परोपकारी और सेवाभावी रहेगी; आप निस्वार्थ भाव से दूसरों के कल्याण, सहायता और भलाई के लिए आगे बढ़कर कार्य करेंगे, जिससे समाज में आपकी ख्याति बढ़ेगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मकर राशि के कारोबारियों के लिए ब्रांड वैल्यू में जबरदस्त उछाल, मध्यस्थता से गलतफहमियां सुलझने और टेक टीम को अपग्रेड करने का रहेगा.

पब्लिक डीलिंग से बजेगा ब्रांड का डंका: आपकी बेहतरीन पब्लिक डीलिंग, त्वरित संवाद और ग्राहकों के लिए समर्पित उत्कृष्ट सर्विस के चलते आज बाजार में सिर्फ आपका ही डंका बजेगा; ग्राहकों का अटूट भरोसा मिलने से आपके ब्रांड की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ जाएगी.

मध्यस्थता से दूर होंगी गलतफहमियां: बिजनेस पार्टनर्स या वेंडर्स के बीच काफी समय से चल रही आपसी गलतफहमी आज किसी वरिष्ठ व निष्पक्ष व्यक्ति की मध्यस्थता (Mediation) से पूरी तरह सुलझ जाएगी; रुकावटें दूर होते ही निश्चित ही सफलता मिलेगी और व्यापारिक माहौल पुनः सुखद व सहयोगात्मक हो जाएगा.

फेस्टिव सीजन से पहले टेक टीम करें अपडेट: आगामी त्योहारी सीजन (Festive Season) की भारी ऑनलाइन मांग को देखते हुए बिजनेसमैन को अपनी टेक्निकल टीम और डिजिटल टूल्स को समय रहते अपडेट करना होगा; टेक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने पर ही आप आने वाले दिनों में बंपर प्रॉफिट कमा सकेंगे.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन प्रतिभा के दम पर बड़ी उपलब्धि, न्यू एंप्लॉयड को सहकर्मियों का प्यार और वीकेंड पर रुकावटें दूर होने का रहेगा.

योग्यता और प्रतिभा के बल पर बड़ी उपलब्धि: एंप्लॉयड पर्सन अपनी असाधारण कार्यकुशलता, योग्यता और बौद्धिक प्रतिभा के दम पर ऑफिस में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि या सम्मान हासिल कर लेंगे; कुल मिलाकर नौकरीपेशा लोगों का दिन बेहद सुखद, संतोषप्रद और गौरवशाली बीतेगा.

न्यू एंप्लॉयड को मिलेगा प्यार व पॉजिटिव माहौल: हाल ही में नौकरी शुरू करने वाले नए कर्मचारियों (New Employed Persons) को आज ऑफिस में सभी सीनियर्स और सहयोगियों का भरपूर प्यार, अपनापन और सकारात्मक वातावरण मिलेगा, जिससे वे जटिल काम को भी बहुत जल्दी और आसानी से सीख लेंगे.

वीकेंड पर रुकावटें होंगी दूर व शुभ समाचार: इस वीकेंड पर कामकाज में काफी समय से आ रही सभी प्रशासनिक रुकावटें और अड़चनें पूरी तरह दूर हो जाएंगी; साथ ही उच्च प्रबंधन से किसी पदोन्नति या प्रोजेक्ट से जुड़ी कोई बहुत अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से नवम चंद्रमा दांपत्य संवाद में विनम्रता बरतने और घर में सुखद सामंजस्य बनाए रखने का संदेश दे रहा है.

जीवनसाथी के साथ विनम्रता से बात करें: अपने लाइफ पार्टनर (Spouse) के साथ किसी भी घरेलू विषय पर चर्चा करते समय अपनी वाणी में कोमलता और अत्यधिक विनम्रता बनाए रखने की जरूरत है; तीखे शब्दों से बचें ताकि वैवाहिक जीवन में मधुरता और आत्मीयता बनी रहे.

पारिवारिक वातावरण रहेगा सौहार्दपूर्ण: परिजनों के बीच आपसी तालमेल अच्छा रहेगा; दूसरों की भलाई करने की आपकी सोच परिवार के मान-सम्मान को चार चांद लगाएगी.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

प्रतियोगी और सामान्य विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन एकाग्रता की पुनर्प्राप्ति का रहेगा. प्रतियोगी और सामान्य पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर रहे छात्र-छात्राएं अपनी पढ़ाई और लक्ष्यों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होंगे; किसी भी प्रकार का मानसिक भटकाव समाप्त होगा और कठिन विषयों की तैयारी में तेजी आएगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 9वें भाव के चंद्रमा, मालव्य योग और ऐन्द्र योग से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य काफी मजबूत, निरोगी और स्फूर्तिवान बना रहेगा. जनकल्याण के कार्यों और उपलब्धियों से मन प्रसन्न रहेगा. नियमित रूप से सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय ध्यान (Meditation) व योग को अवश्य दें.

शुभ रंग: गोल्डन (सुनहरा)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: शनिवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की सर्वपितृ अमावस्या तिथि के पावन अवसर पर पितृ देवों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल में काले तिल, कच्चा दूध, जौ और कुशा मिलाकर विधिवत तर्पण एवं श्राद्ध कर्म संपन्न करें. पीपल के वृक्ष की जड़ में मीठा जल अर्पित करें और सायंकाल में सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाकर 7 परिक्रमा करें.

भगवान शनिदेव और संकटमोचन हनुमान जी के समक्ष हनुमान चालीसा अथवा सुंदरकांड का पाठ करें. किसी जरूरतमंद निर्धन, असहाय या सफाई कर्मचारी को भोजन, काले तिल अथवा उड़द की दाल का दान करें; इससे 9वें भाव के चंद्रमा से जनकल्याण की भावना और यश में वृद्धि होगी, मालव्य व ऐन्द्र योग से ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, कार्यक्षेत्र की रुकावटें दूर होंगी और परिवार में पितरों के आशीर्वाद से सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

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