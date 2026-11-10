Aaj Ka Makar Rashifal 10 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 10 नवंबर 2026, मंगलवार के दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा व द्वितीया तिथि के संजोग पर चंद्रमा आपकी राशि से 11वें भाव (एकादश भाव यानी लाभ, आय, उपलब्धि और सामाजिक दायरे के भाव) में संचरण करेंगे.

एकादश भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आर्थिक दृष्टि से दिन को काफी फलदायी और फायदेमंद बनाती है. इस गोचर के प्रभाव से पूर्व में किए गए प्रयासों से अच्छा लाभ मिलने की संभावना बनेगी और आमदनी के नए रास्ते भी खुल सकते हैं. हालांकि, लाभ की अनुकूलता के साथ-साथ आपको अपने स्वभाव और निर्णयों में संतुलन बनाए रखना होगा.

ग्रहों के इस योग में व्यापारियों को आसपास के लोगों से वाद-विवाद से बचना चाहिए और कोई भी नया काम शुरू करने में जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए. वहीं कार्यक्षेत्र में छोटी सी लापरवाही भी नुकसान करा सकती है. कार्यस्थल पर व्यवस्थित दिनचर्या और परिवार में संयमित वाणी अपनाकर आप दिन को पूरी तरह अपने पक्ष में कर सकते हैं.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 10 November 2026)

दिनांक: 10 नवंबर 2026, मंगलवार.

तिथि: दोपहर 02:01 बजे तक कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि, उसके बाद द्वितीया तिथि रहेगी.

नक्षत्र: सुबह 09:19 बजे तक विशाखा नक्षत्र, तत्पश्चात अनुराधा नक्षत्र प्रभावी रहेगा.

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और शोभन योग का शुभ प्रभाव रहेगा.

चंद्र गोचर: चंद्रमा दिनभर वृश्चिक राशि में यानी आपकी राशि से 11वें भाव (लाभ भाव) में गोचर करेंगे.

शुभ मुहूर्त:

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक (अहम कार्यों और सौदों के लिए अनुकूल समय).

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान महत्वपूर्ण फैसले लेने से बचें).

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए विशेष लाभकारी और मंगलकारी रहेगी.

बिजनेस और धन

लाभ का माहौल, लेकिन नई शुरुआत से बचें: 11वें भाव के चंद्रमा के असर से व्यापार में आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर हाथ लगेंगे. हालांकि, नए व्यापारिक प्रोजेक्ट या नई योजनाओं की शुरुआत के लिए समय पूरी तरह मुफीद नहीं है. अभी नया जोखिम उठाने पर परिणाम उम्मीद के विपरीत आ सकते हैं, इसलिए पुराने काम को ही सुदृढ़ करें.

विवादों और बहसों से बनाएं दूरी: व्यापारियों को अपने आसपास के लोगों, पड़ोसियों या अन्य दुकानदारों के साथ किसी भी तरह की बहसबाजी में उलझने से बचना होगा. वाद-विवाद होने की प्रबल आशंका है, जो आपके मानसिक सुकून के साथ-साथ व्यवसाय की साख पर भी असर डाल सकता है.

स्टार्टअप्स अज्ञात भय छोड़ सकारात्मक सोचें: नए कारोबारियों और स्टार्टअप से जुड़े युवाओं के मन में भविष्य को लेकर बेवजह की आशंकाएं या अनजाना डर हावी हो सकता है. इस मानसिक उलझन से निकलने के लिए अपना अधिकतम समय सकारात्मक सोच वाले और अनुभवी लोगों की संगति में बिताएं.

करियर और नौकरी

काम पर रखें पैनी नजर, लापरवाही न हो: नौकरीपेशा जातकों को ऑफिस में अपने दायित्वों पर पूरा ध्यान केंद्रित रखना होगा. किसी भी असाइनमेंट में ढिलाई या असावधानी न बरतें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी चूक संस्थान को आर्थिक या कार्य संबंधी नुकसान पहुंचा सकती है.

टू-डू लिस्ट बनाकर निपटाएं कार्य: कामकाजी लोग अपने दैनिक कार्यों की एक स्पष्ट 'टू-डू लिस्ट' (कार्य सूची) तैयार करें और उसी के अनुसार प्राथमिकताओं को पूरा करें. इससे कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार की गलतफहमी, काम छूटने या सीनियर के साथ भ्रम की स्थिति से पूरी तरह बचाव होगा.

लव, फैमिली, छात्र व सामाजिक सरोकार

जीवनसाथी का संबल, क्रोध पर रखें काबू: पारिवारिक जीवन में जीवनसाथी और परिवार के सदस्यों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा. हालांकि, परिजनों के साथ बातचीत के दौरान अहंकार और गुस्से के टकराव से बचना होगा, वरना अकारण ही आपसी रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है.

छात्र और युवा वर्ग समय प्रबंधन सीखें: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र अपनी दिनचर्या में अनुशासन लाएं और प्राथमिकताओं के आधार पर पढ़ाई करें. मन को एकाग्र रखकर की गई मेहनत ही आगे चलकर सफलता दिलाएगी.

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव और अनिद्रा से बचने के लिए शाम के समय कुछ देर टहलें और गरिष्ठ खानपान से परहेज करें.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा).

लकी नंबर: 7.

अनलकी नंबर: 3.

मकर राशि के लिए मंगलवार का विशेष उपाय

एकादश भाव के चंद्रमा की शुभता को बढ़ाने और मानसिक संशय व भय को दूर करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाएं.

इसके साथ ही संकटमोचन हनुमानाष्टक या सुंदरकांड का पाठ करें. दिन के समय किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़, भुने हुए चने या लाल मसूर की दाल का दान करना कार्यक्षेत्र की रुकावटों को समाप्त करने और मन में सकारात्मक ऊर्जा भरने में बेहद फलदायी रहेगा.

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