Capricorn Horoscope today: 1 सितंबर 2026, मंगलवार के दिन सुबह 07:42 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी, जिसके बाद पंचमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन अश्विनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, सर्वाअमृत योग और वृद्धि योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज मेष राशि में संचार करेंगे.

चंद्रमा आपकी राशि से 4थे भाव (चतुर्थ भाव यानी घरेलू सुख-सुविधाएं, माता, मानसिक शांति, प्रॉपर्टी व पारिवारिक सामंजस्य स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 4थे चंद्रमा के प्रभाव से आज पारिवारिक सुख-सुविधाओं में कुछ कमी या अस्थाई रुकावट महसूस हो सकती है. आज शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज मकर राशि के जातकों को अपनी व्यावसायिक गतिविधियों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने और कानूनी सतर्कता बरतने की सख्त जरूरत है. कारोबार में कुछ अनपेक्षित अड़चनें और परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन आप अपने अदम्य साहस और हिम्मत के बल पर उन सभी को सफलतापूर्वक हल कर लेंगे. यदि आप बिजनेस के विस्तार के लिए कोई नई प्रॉपर्टी (जमीन, दुकान या ऑफिस) खरीदने जा रहे हैं, तो प्रॉपर्टी से जुड़े सभी कानूनी कागजात और दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच-पड़ताल अवश्य कर लें; लापरवाही बरतने पर आप धोखाधड़ी (Fraud) के शिकार हो सकते हैं. बिजनेसमैन को सलाह दी जाती है कि वे अपने दिमाग पर व्यावसायिक चिंताओं और परेशानियों को हावी न होने दें, क्योंकि मानसिक तनाव आपके निर्णयों के लिए घातक साबित हो सकता है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी नकारात्मकता पर नियंत्रण रखने और केवल अपने काम से मतलब रखने का रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन कार्यस्थल पर सहकर्मियों (Co-workers) के व्यक्तिगत या आधिकारिक मामलों में बिल्कुल भी हस्तक्षेप न करें; दूसरों के मामलों में टांग अड़ाना आपके लिए नई परेशानियां खड़ी कर सकता है. वर्कप्लेस पर अपने भीतर आने वाले नकारात्मक विचारों और निराशा पर पूरी तरह नियंत्रण रखें; सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर अपने तय असाइनमेंट्स को पूरा करने पर ध्यान लगाएं.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन के लिहाज से 4थे भाव के चंद्रमा के प्रभाव के कारण आज का दिन थोड़ा संवेदनशील रहेगा. घर-परिवार में आपसी सामंजस्य और तालमेल की थोड़ी कमी रह सकती है. संतान के किसी गलत कदम, जिद या व्यवहार के कारण आपका मन दुखी हो सकता है; ऐसी स्थिति में गुस्से के बजाय शांत रहकर संतान को समझाने का प्रयास करें ताकि घर की शांति बनी रहे.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है. कभी पढ़ाई में मन लगेगा तो कभी भटकाव की स्थिति बनेगी; इसलिए एक व्यवस्थित टाइम टेबल बनाकर अध्ययन करें.

चतुर्थ भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण मानसिक अशांति, सीने में भारीपन या तनाव हो सकता है. घरेलू और व्यावसायिक चिंताओं को खुद पर हावी न होने दें. नियमित रूप से ध्यान (Meditation) और प्राणायाम करें. सात्विक भोजन लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और पूरी नींद लें.

शुभ रंग: नेवी ब्लू (Navy Blue)

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 6

आज का उपाय: मंगलवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, शहद व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. साथ ही संकटमोचन हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाकर सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को भोजन या फल का दान करें; इससे 4थे चंद्रमा के अशुभ प्रभाव शांत होंगे, प्रॉपर्टी संबंधी धोखाधड़ी से रक्षा होगी और पारिवारिक शांति बहाल होगी.

FAQs

Q1. 1 सितंबर 2026 को मकर राशि के कारोबारियों को नई प्रॉपर्टी खरीदते समय क्या सावधानी बरतनी है?

Ans. प्रॉपर्टी के सभी पेपर्स व दस्तावेजों की अच्छी तरह कानूनी जांच करें ताकि धोखाधड़ी का शिकार होने से बचा जा सके.

Q2. आज मकर राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में किस आचरण से बचना चाहिए?

Ans. सहकर्मियों के मामलों में दखलअंदाजी न करें और कार्यस्थल पर अपनी नकारात्मक सोच पर पूरा नियंत्रण रखें.

Q3. आज मकर राशि वालों को पारिवारिक अशांति और संतान की चिंताओं में क्या करना चाहिए?

Ans. संतान की गलतियों पर गुस्सा करने के बजाय प्यार से समझाएं और धैर्य रखकर घर का तालमेल बनाए रखें.

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