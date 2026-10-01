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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का मकर राशिफल 1 अक्टूबर 2026: 5वें चंद्रमा से संतान से गुड न्यूज, सिद्धि योग से गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, प्रमोशन व इंक्रीमेंट की खुशी

आज का मकर राशिफल 1 अक्टूबर 2026: 5वें चंद्रमा से संतान से गुड न्यूज, सिद्धि योग से गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, प्रमोशन व इंक्रीमेंट की खुशी

आज का मकर राशिफल 1 अक्टूबर 2026: 5वें चंद्रमा से संतान से गुड न्यूज, सिद्धि योग से सरकारी कॉन्ट्रैक्ट, प्रमोशन व इंक्रीमेंट की खुशी! पढ़ें करियर, जॉब व पारिवारिक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 01 Oct 2026 04:20 AM (IST)
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Makar Rashifal Today: 1 अक्टूबर 2026, गुरुवार के दिन दोपहर 12:36 तक आश्विन कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि रहेगी, जिसके उपरांत षष्ठी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज संपूर्ण दिन रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, सिद्धि योग और आपकी राशि मकर होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन वृषभ राशि में, यानी आपकी राशि से 5वें भाव (पंचम भाव यानी संतान, विद्या, बुद्धि, रचनात्मकता, बौद्धिक निर्णय, संचित पुण्य व आकस्मिक लाभ स्थान) में संचरण करेंगे. पंचम भाव में उच्च राशि के चंद्रमा के संचरण से आज आपको संतान की शिक्षा, करियर या किसी निजी उपलब्धि से जुड़ी कोई बहुत बड़ी 'गुड न्यूज' (शुभ समाचार) मिलने के प्रबल योग बनेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो समय श्रेष्ठ हैं, सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मकर राशि के कारोबारियों के लिए फेस्टिव सीजन की अग्रिम तैयारी, सिद्धि योग से सरकारी अनुबंध और बंपर मुनाफे का रहेगा.

फेस्टिवल सीजन की प्लानिंग सफल: आगामी त्योहारों के सीजन (Festive Season) को ध्यान में रखते हुए इन्वेंटरी व स्टॉक मेंटेन करने, नया स्टॉक जोड़ने और मार्केट डिमांड के अनुरूप प्रोडक्ट रेंज बढ़ाने की आपकी व्यावसायिक योजनाएं पूरी तरह सफल रहेंगी.

सिद्धि योग से गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट: शुभ सिद्धि योग के प्रभाव और आपकी वाणी के विनम्र व्यवहार के बल पर आपको सरकारी टेंडर या बड़ा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी.

मुनाफे से प्रसन्न रहेगा मन: व्यापारिक बिक्री में तेजी आने से आप उम्मीद से बेहतर लाभ कमा पाएंगे, जिससे आपका मन प्रफुल्लित और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी.

प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क: समाज के प्रतिष्ठित और प्रभावशाली लोगों के साथ समय बिताना और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना आपके व्यक्तित्व में नई चमक लाएगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन प्रमोशन-इंक्रीमेंट का जश्न मनाने, मार्केटिंग में नए अवसर और ओवरटाइम का रहेगा.

प्रमोशन और इंक्रीमेंट की खुशी: एंप्लॉयड पर्सन को कार्यक्षेत्र में पदोन्नति (Promotion) और वेतन वृद्धि (Increment) से जुड़ा बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार मिल सकता है; इस शानदार उपलब्धि की खुशी आप अपने पूरे स्टाफ और टीम के साथ मिलकर साझा करेंगे.

मार्केटिंग वालों को बेहतर करियर ऑप्शन: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े कर्मियों को आज कोई नया और बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लग सकता है या इंडस्ट्री में बेहतर करियर ऑप्शन (नया जॉब ऑफर) मिलने के योग बनेंगे.

काम की अधिकता से ओवरटाइम: ऑफिशियल डेडलाइन्स और काम की अधिकता के चलते नौकरीपेशा जातकों को ऑफिस में ओवरटाइम (Overtime) करना पड़ सकता है; इस अत्यधिक व्यस्तता के कारण आप आज परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से पंचम चंद्रमा संतान की खुशी और परिजनों का अटूट संबल लेकर आया है.

संतान पक्ष से गौरव: संतान की किसी विशेष उपलब्धि या सकारात्मक निर्णय से घर-परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाएगी और माता-पिता का मान बढ़ेगा.

परिजनों का मजबूत सहयोग: भले ही आप काम में व्यस्त रहें, किंतु परिवार के सदस्यों का निरंतर सहयोग और स्नेह आपके भीतर नए आत्मविश्वास और आत्मबल को बनाए रखेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन पंचम भाव के चंद्रमा के प्रभाव से कुशाग्र बुद्धि और स्मरण शक्ति में वृद्धि का है. रचनात्मक और शोध से जुड़े छात्र अपने प्रोजेक्ट्स में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, अत्यधिक व्यस्त दिनचर्या और ओवरटाइम के कारण मानसिक व शारीरिक थकान रह सकती है. गर्दन या पीठ में अकड़न महसूस हो सकती है. काम के बीच-बीच में हल्का ब्रेक लें, पर्याप्त पानी पिएं और रात्रि में सुपाच्य भोजन ग्रहण करें.

शुभ रंग: येलो (पीला)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: गुरुवार और आश्विन कृष्ण पक्ष के पावन अवसर पर भगवान श्री लक्ष्मीनारायण जी का ध्यान करते हुए केले के वृक्ष की जड़ में जल, कच्चा दूध, हल्दी व चने की दाल अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं. इसके साथ ही शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें.

पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन या पीले फल दान करें; इससे 5वें चंद्रमा से संतान का भाग्योदय होगा, सिद्धि योग से सरकारी काम बनेंगे, ऑफिस में पदोन्नति की राह आसान होगी और घर में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 Oct 2026 04:20 AM (IST)
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