Aaj Ka Makar Rashifal 1 November 2026: प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से सप्तम भाव (साझेदारी, जीवनसाथी, जनसंपर्क व सामाजिक प्रतिष्ठा स्थान) में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं.

इसके साथ ही आपकी राशि पर मालव्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ प्रभाव बना हुआ है. सप्तम चंद्रमा के प्रभाव से परिवार और समाज में आपका दायरा बढ़ेगा; जीवन में जिम्मेदारियों को कुशलता से निभाने वाला जीवनसाथी या व्यावसायिक साझेदार मिलेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 1 November 2026)

दिनांक: 1 नवंबर 2026, रविवार

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि दोपहर 02:52 बजे तक, तत्पश्चात अष्टमी तिथि

नक्षत्र: पूरे दिन रवि पुष्य नक्षत्र

शुभ योग: मालव्य योग, साध्य योग, लक्ष्मी योग, त्रिपुष्कर योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग और सुनफा योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन कर्क राशि (7वें भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त:

लाभ-अमृत का चौघड़िया: सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक

शुभ का चौघड़िया: दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक (इस समय साझेदार से विवाद से बचें)

शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Finance)

योजनाबद्ध तरीके से पूरे होंगे काम: सोचे गए सभी व्यावसायिक कार्य योजना के अनुरूप समय पर संपन्न होंगे, जिससे आपके भीतर नई ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा.

प्रॉडक्ट्स की मांग में जबरदस्त उछाल: त्योहारी सीजन में बाजार में आपके उत्पादों की मांग अचानक तेजी से बढ़ेगी, जिससे व्यापार की ग्रोथ दोगुनी हो जाएगी. हालांकि, कारोबार की छोटी-छोटी बारीकियों पर पैनी नजर जरूर बनाए रखें.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

तकनीकी काम में सीनियर्स से तारीफ: वर्कस्पेस पर किसी जटिल तकनीकी समस्या को सुलझाने के कारण बॉस और सहकर्मियों से जमकर प्रशंसा मिलेगी. कार्यक्षेत्र में आपकी पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

रूटीन कार्यों में हल्की नीरसता: दैनिक कामकाज में थोड़ा खालीपन या नीरसता का अनुभव हो सकता है, लेकिन आपका संतुलित व्यवहार दिन को सफल बनाए रखेगा.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love & Education)

दांपत्य में निकटता, अविवाहितों के रिश्ते की बात: प्रेम और वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी; जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा. परिवार में अविवाहित सदस्यों के लिए विवाह के उत्तम प्रस्ताव आ सकते हैं.

खिलाड़ी बरतें सावधानी: खेल जगत से जुड़े जातकों को अपने खेल उपकरणों का उपयोग करते समय अत्यधिक सावधानी रखनी चाहिए, ताकि चोट से बचा जा सके.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन जोड़ों के दर्द या मांसपेशियों में खिंचाव से बचने के लिए भारी वजन उठाने से परहेज करें.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 5

रविवार विशेष अचूक उपाय: रवि पुष्य योग के शुभ संयोग पर भगवान सूर्यनारायण को कुमकुम मिश्रित जल अर्पित करें. साथ ही 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करते हुए लाल चंदन का तिलक लगाएं और किसी मंदिर में अनार या लाल फल का दान करें.

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