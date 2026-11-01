ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Makar Rashifal 1 November 2026: मार्केट में बढ़ेगी प्रॉडक्ट्स की डिमांड, ऑफिस में मिलेगी प्रशंसा; वैवाहिक जीवन सुखद

Aaj Ka Makar Rashifal 1 November 2026: मार्केट में बढ़ेगी प्रॉडक्ट्स की डिमांड, ऑफिस में मिलेगी प्रशंसा; वैवाहिक जीवन सुखद

Aaj Ka Makar Rashifal 1 November 2026: 7वें चंद्रमा और मालव्य योग से मकर राशि को मिलेगा शानदार लाभ. बिजनेस ग्रोथ, तकनीकी कार्यों में तारीफ और रविवार के उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 01 Nov 2026 03:40 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Makar Rashifal 1 November 2026: प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से सप्तम भाव (साझेदारी, जीवनसाथी, जनसंपर्क व सामाजिक प्रतिष्ठा स्थान) में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं.

इसके साथ ही आपकी राशि पर मालव्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ प्रभाव बना हुआ है. सप्तम चंद्रमा के प्रभाव से परिवार और समाज में आपका दायरा बढ़ेगा; जीवन में जिम्मेदारियों को कुशलता से निभाने वाला जीवनसाथी या व्यावसायिक साझेदार मिलेगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

धर्म
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 1 November 2026: बॉस से मिलेगा प्रमोशन, टीम मैनेजमेंट में मिलेगी सफलता; संतान सुख से खुशी
बॉस से मिलेगा प्रमोशन, टीम मैनेजमेंट में मिलेगी सफलता; संतान सुख से खुशी
धर्म
Aaj Ka Tula Rashifal 1 November 2026: बिजनेस में शुभ योगों से बड़ा लाभ, बेरोजगारों को मिलेगी नौकरी; लव लाइफ खुशहाल
बिजनेस में शुभ योगों से बड़ा लाभ, बेरोजगारों को मिलेगी नौकरी; लव लाइफ खुशहाल
धर्म
Dhanteras 2026: धनतेरस कब है? जानें पूजा का शुभ मुहूर्त, ग्रहों की स्थिति और शास्त्रीय नियम
Dhanteras 2026: 6 नवंबर को धनतेरस, जानें पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त, दुर्लभ ग्रह योग और शास्त्रीय नियम
धर्म
अहोई अष्टमी पर मेरठ जेल में व्रत की तैयारी, मुस्कान और रविता ने मांगी पूजा की अनुमत
Ahoi Ashtami 2026: जेल में अहोई अष्टमी का व्रत रखेंगी चर्चित हत्याकांड की दोषी महिलाएं, जानें पूजा की अनुमति कैसे मिलती है?

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 1 November 2026)

दिनांक: 1 नवंबर 2026, रविवार

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि दोपहर 02:52 बजे तक, तत्पश्चात अष्टमी तिथि

नक्षत्र: पूरे दिन रवि पुष्य नक्षत्र

शुभ योग: मालव्य योग, साध्य योग, लक्ष्मी योग, त्रिपुष्कर योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग और सुनफा योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन कर्क राशि (7वें भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त:

लाभ-अमृत का चौघड़िया: सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक

शुभ का चौघड़िया: दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक (इस समय साझेदार से विवाद से बचें)

शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Finance)
योजनाबद्ध तरीके से पूरे होंगे काम: सोचे गए सभी व्यावसायिक कार्य योजना के अनुरूप समय पर संपन्न होंगे, जिससे आपके भीतर नई ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा.

प्रॉडक्ट्स की मांग में जबरदस्त उछाल: त्योहारी सीजन में बाजार में आपके उत्पादों की मांग अचानक तेजी से बढ़ेगी, जिससे व्यापार की ग्रोथ दोगुनी हो जाएगी. हालांकि, कारोबार की छोटी-छोटी बारीकियों पर पैनी नजर जरूर बनाए रखें.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)
तकनीकी काम में सीनियर्स से तारीफ: वर्कस्पेस पर किसी जटिल तकनीकी समस्या को सुलझाने के कारण बॉस और सहकर्मियों से जमकर प्रशंसा मिलेगी. कार्यक्षेत्र में आपकी पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

रूटीन कार्यों में हल्की नीरसता: दैनिक कामकाज में थोड़ा खालीपन या नीरसता का अनुभव हो सकता है, लेकिन आपका संतुलित व्यवहार दिन को सफल बनाए रखेगा.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love & Education)
दांपत्य में निकटता, अविवाहितों के रिश्ते की बात: प्रेम और वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी; जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा. परिवार में अविवाहित सदस्यों के लिए विवाह के उत्तम प्रस्ताव आ सकते हैं.

खिलाड़ी बरतें सावधानी: खेल जगत से जुड़े जातकों को अपने खेल उपकरणों का उपयोग करते समय अत्यधिक सावधानी रखनी चाहिए, ताकि चोट से बचा जा सके.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन जोड़ों के दर्द या मांसपेशियों में खिंचाव से बचने के लिए भारी वजन उठाने से परहेज करें.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 5

रविवार विशेष अचूक उपाय: रवि पुष्य योग के शुभ संयोग पर भगवान सूर्यनारायण को कुमकुम मिश्रित जल अर्पित करें. साथ ही 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करते हुए लाल चंदन का तिलक लगाएं और किसी मंदिर में अनार या लाल फल का दान करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 01 Nov 2026 03:40 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Makar Rashifal Capricorn Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 1 November 2026: बॉस से मिलेगा प्रमोशन, टीम मैनेजमेंट में मिलेगी सफलता; संतान सुख से खुशी
बॉस से मिलेगा प्रमोशन, टीम मैनेजमेंट में मिलेगी सफलता; संतान सुख से खुशी
धर्म
Aaj Ka Tula Rashifal 1 November 2026: बिजनेस में शुभ योगों से बड़ा लाभ, बेरोजगारों को मिलेगी नौकरी; लव लाइफ खुशहाल
बिजनेस में शुभ योगों से बड़ा लाभ, बेरोजगारों को मिलेगी नौकरी; लव लाइफ खुशहाल
धर्म
Dhanteras 2026: धनतेरस कब है? जानें पूजा का शुभ मुहूर्त, ग्रहों की स्थिति और शास्त्रीय नियम
Dhanteras 2026: 6 नवंबर को धनतेरस, जानें पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त, दुर्लभ ग्रह योग और शास्त्रीय नियम
धर्म
अहोई अष्टमी पर मेरठ जेल में व्रत की तैयारी, मुस्कान और रविता ने मांगी पूजा की अनुमत
Ahoi Ashtami 2026: जेल में अहोई अष्टमी का व्रत रखेंगी चर्चित हत्याकांड की दोषी महिलाएं, जानें पूजा की अनुमति कैसे मिलती है?
Advertisement

वीडियोज

ABP News: REEL का जुनून... मौत को चैलेंज ! | Sansani
Jan Mahabhiyog Programme: अभी-अभी 'जन महाभियोग'पर आई बड़ी खबर! | Rahul Gandhi | Congress | ABP
Jan Mahabhiyog Programme: जन महाभियोग में क्या-क्या हुआ? पूरी कहानी | Rahul Gandhi | BJP | Gyanesh
Jan Mahabhiyog Programme: जन-महाभियोग-रैली..खतरे में ज्ञानेश की कुर्सी? | Rahul Gandhi | Congress
Sandeep Chaudhary: 'ज्ञानेश हटाओ'...लोकतंत्र बचाओ या राजनीति चमकाओ? | Jan Mahabhiyog | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राजदान-अब्दुल्ला ही अकेले नहीं, इन पत्रकारों और राजनेताओं ने भी की है शादी
राजदान-अब्दुल्ला ही अकेले नहीं, इन पत्रकारों और राजनेताओं ने भी की है शादी
पंजाब
पंजाब चुनाव को लेकर बड़ा दावा, कांग्रेस ने एक तस्वीर से दिए कई संदेश
पंजाब चुनाव को लेकर बड़ा दावा, कांग्रेस ने एक तस्वीर से दिए कई संदेश
इंडिया
इंडिया ब्लॉक की रामलीला मैदान में आज महारैली, गरजेगा विपक्ष, सत्ता पक्ष का रहेगा खास फोकस
इंडिया ब्लॉक की रामलीला मैदान में आज महारैली, गरजेगा विपक्ष, सत्ता पक्ष का रहेगा खास फोकस
क्रिकेट
WTC Points Table में बड़ा उलटफेर, पहले से तीसरे नंबर पर पहुंची ऑस्ट्रेलिया, टॉप-2 में साउथ अफ्रीका
WTC Points Table में बड़ा उलटफेर, पहले से तीसरे नंबर पर पहुंची ऑस्ट्रेलिया, टॉप-2 में साउथ अफ्रीका
बॉलीवुड
पंचतत्व में विलीन हुए फिल्ममेकर संजय गुप्ता, बॉलीवुड सितारों ने दी श्रद्धांजलि
पंचतत्व में विलीन हुए फिल्ममेकर संजय गुप्ता, बॉलीवुड सितारों ने दी श्रद्धांजलि
इंडिया
इंडिया गठबंधन की रैली से पहले ममता बनर्जी से मिले अभिजीत दीपके, क्या हुई बात?
इंडिया गठबंधन की रैली से पहले ममता बनर्जी से मिले अभिजीत दीपके, क्या हुई बात?
विश्व
ईरान में युद्ध की तैयारी तेज? मुज्तबा खामेनेई ने सेना से कहा- हमले का मुंहतोड़ दो जवाब
ईरान में युद्ध की तैयारी तेज? मुज्तबा खामेनेई ने सेना से कहा- हमले का मुंहतोड़ दो जवाब
क्रिकेट
Watch: क्रिकेट मैच में अंपायर के साथ दर्दनाक हादसा, गेंद लगते ही बेसुध होकर गिरे
Watch: क्रिकेट मैच में अंपायर के साथ दर्दनाक हादसा, गेंद लगते ही बेसुध होकर गिरे
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget