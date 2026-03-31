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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMahavir Jayanti 2026: मॉडर्न, डायनामिक और अपटूडेट है महावीर के पंचशील सिद्धांत, हर युग के लिए उपयोगी

Mahavir Jayanti 2026: मॉडर्न, डायनामिक और अपटूडेट है महावीर के पंचशील सिद्धांत, हर युग के लिए उपयोगी

Mahavir Jayanti 2026: जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर के पंचशील सिद्धांत जैन धर्म की आधारशिला हैं. ये सिद्धांत मॉडर्न, डायनामिक और अपटूडेट हैं. इसलिए आज के समय भी इसका उतनी ही उपयोगिता है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 31 Mar 2026 06:55 AM (IST)
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Mahavir Jayanti 2026: जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती हर साल चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है. इस साल आज 31 मार्च 2026 को महावीर जयंती मनाई जा रही है. इस पावव अवसर पर लोग महावीर जी के बताए मार्ग और उनके सिद्धांतों को याद करते हैं.

भगवान महावीर सजगता और अप्रमाद की प्रतिमूर्ति थे. इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ के राजकुमार (पुत्र) होने के बावजूद उन्होंने सांसारिक मोह और सुख-सुविधाओं का त्याग कर आध्यात्मक मार्ग को चुना और ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल पड़े.

भगवान महावीर की पंचमाहव्रत शिक्षाएं या पंचशील सिद्धांत जैन धर्म की आधारशिला है. धार्मिक और दार्शनिक दृष्टि से ये सिद्धांत हजारों साल पुराने होने के बावजूद आज भी प्रासंगिक हैं. आधुनिक दौर में भी ये सिद्धांत मानव जीवन को संतुलित, शांतिपूर्ण और नैतिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

आधुनिक युग में तनाव, टकराव, अशांति, युद्ध, दमित जीवनमूल्य, अस्थिरता, संघर्ष और विषमता का दौर है. ऐसे समय में भगवान महावीर के पंचशील सिद्धांतों को जरूर अपनाना चाहिए. अपने सिद्धांतों के माध्यम से महावीर ने अंहिसा व नैतिकता का मूल्य समझाया है.

भगवान महावीर के पंचशील सिद्धांत (Mahavir Panchsheel Principles)

सत्य –  भगवान महावीर का ये सिद्धांत सत्य का संदेश देता है कि व्यक्ति को हमेशा सच बोलना चाहिए और ईमानदारी का पालन करना चाहिए. क्योंकि जिस राह में सत्य की नींव डली हो वहां कुछ अवरोध जरुर आते हैं लेकिन सत्यता का हाथ थामे रखा तो पथरीला रास्ता भी पार हो जाता है और जीत सत्य की होती है.

अहिंसा - जैन धर्म में अहिंसा एक मूलभूत सिद्धांत है. महावीर के अनुसार ‘अहिंसा परमो धर्म’ है. अहिंसा का अर्थ है किसी भी जीव को मन, वचन और कर्म से कष्ट न पहुंचाना.  

अपरिग्रह – महावीर का यह अपरिग्रह सिद्धांत यह सिखाता है कि मनुष्य को जरूरत से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए और लालच से दूर रहना चाहिए, वस्तुओं की उपलब्धता या उनके न होने पर दोनों ही स्थितियों में समान भाव रखना चाहिए. क्योंकि वस्तुओं से अधिक लगाव व्यक्ति को लक्ष्य से भटकाता है. 

अचौर्य (अस्तेय) – अस्तेय का मतलब है किसी की वस्तु बिना अनुमति के न लेना. इसलिए हमें कभी भी ‘मैं’ का भाव नहीं रखना चाहिए, बल्कि ‘हम’ का भाव रखें. हम की भावना रखने वाले ऊंचाईयों को छूते हैं.

ब्रह्मचर्य – ब्रह्मचर्य आत्मसंयम और इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश देता है. इस सिद्धांत का तात्पर्य है कि, व्यक्ति को अपने अंदर छिपे ब्रह्म को पहचानना चाहिए. ब्रह्मचर्य उत्तम तपस्या, नियम, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, संयम और विनय की जड़ है.

ये भी पढ़ें: Mahavir Jayanti 2026: राजकुमार वर्धमान कैसे बनें भगवान महावीर, जानें दिलचस्प कहानी
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

पेशेवर सफर (Professional Journey)
अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
पल्लवी के लेख पाठकों के बीच अपनी प्रमाणिकता के लिए जाने जाते हैं. उनकी लेखन शैली की मुख्य विशेषताएं हैं:

  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
  • सरल और स्पष्ट: कठिन विषयों को भी आम पाठक के लिए आसानी से समझने योग्य बनाना.
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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 31 Mar 2026 06:15 AM (IST)
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Success Mantra Motivational Thoughts Mahavir Jayanti Lord Mahavir Mahavir Jayanti 2026
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