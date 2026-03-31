Mahavir Jayanti 2026: जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती हर साल चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है. इस साल आज 31 मार्च 2026 को महावीर जयंती मनाई जा रही है. इस पावव अवसर पर लोग महावीर जी के बताए मार्ग और उनके सिद्धांतों को याद करते हैं.

भगवान महावीर सजगता और अप्रमाद की प्रतिमूर्ति थे. इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ के राजकुमार (पुत्र) होने के बावजूद उन्होंने सांसारिक मोह और सुख-सुविधाओं का त्याग कर आध्यात्मक मार्ग को चुना और ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल पड़े.

भगवान महावीर की पंचमाहव्रत शिक्षाएं या पंचशील सिद्धांत जैन धर्म की आधारशिला है. धार्मिक और दार्शनिक दृष्टि से ये सिद्धांत हजारों साल पुराने होने के बावजूद आज भी प्रासंगिक हैं. आधुनिक दौर में भी ये सिद्धांत मानव जीवन को संतुलित, शांतिपूर्ण और नैतिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

आधुनिक युग में तनाव, टकराव, अशांति, युद्ध, दमित जीवनमूल्य, अस्थिरता, संघर्ष और विषमता का दौर है. ऐसे समय में भगवान महावीर के पंचशील सिद्धांतों को जरूर अपनाना चाहिए. अपने सिद्धांतों के माध्यम से महावीर ने अंहिसा व नैतिकता का मूल्य समझाया है.

भगवान महावीर के पंचशील सिद्धांत (Mahavir Panchsheel Principles)

सत्य – भगवान महावीर का ये सिद्धांत सत्य का संदेश देता है कि व्यक्ति को हमेशा सच बोलना चाहिए और ईमानदारी का पालन करना चाहिए. क्योंकि जिस राह में सत्य की नींव डली हो वहां कुछ अवरोध जरुर आते हैं लेकिन सत्यता का हाथ थामे रखा तो पथरीला रास्ता भी पार हो जाता है और जीत सत्य की होती है.

अहिंसा - जैन धर्म में अहिंसा एक मूलभूत सिद्धांत है. महावीर के अनुसार ‘अहिंसा परमो धर्म’ है. अहिंसा का अर्थ है किसी भी जीव को मन, वचन और कर्म से कष्ट न पहुंचाना.

अपरिग्रह – महावीर का यह अपरिग्रह सिद्धांत यह सिखाता है कि मनुष्य को जरूरत से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए और लालच से दूर रहना चाहिए, वस्तुओं की उपलब्धता या उनके न होने पर दोनों ही स्थितियों में समान भाव रखना चाहिए. क्योंकि वस्तुओं से अधिक लगाव व्यक्ति को लक्ष्य से भटकाता है.

अचौर्य (अस्तेय) – अस्तेय का मतलब है किसी की वस्तु बिना अनुमति के न लेना. इसलिए हमें कभी भी ‘मैं’ का भाव नहीं रखना चाहिए, बल्कि ‘हम’ का भाव रखें. हम की भावना रखने वाले ऊंचाईयों को छूते हैं.

ब्रह्मचर्य – ब्रह्मचर्य आत्मसंयम और इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश देता है. इस सिद्धांत का तात्पर्य है कि, व्यक्ति को अपने अंदर छिपे ब्रह्म को पहचानना चाहिए. ब्रह्मचर्य उत्तम तपस्या, नियम, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, संयम और विनय की जड़ है.

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