हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMahashivratri 2026: महाशिवरात्रि के लिए महाकालेश्वर में हुई भस्म आरती, अद्भुत रूप में दिखे महाकाल

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि के लिए महाकालेश्वर में हुई भस्म आरती, अद्भुत रूप में दिखे महाकाल

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर्व के लिए 14 फरवरी 2026 को महाकाल के दरबार में भव्य भस्म आरती हुई. आज महाकालेश्वर मंदिर के दरबार भक्तों के लिए 44 घंटे तक नॉनस्टॉप खुला रहेगा.

By : विक्रम सिंह जाट | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 15 Feb 2026 07:25 AM (IST)
Preferred Sources

Mahashivratri 2026:

महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर हर साल की तरह इस बार भी विशेष उत्साह और भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है. विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व के लिए विशेष आयोजन होती है. महाशिवरात्रि से 9 दिन पूर्व ही यहां शिव नवरात्रि मनाई जाती है. 14 फरवरी को महाकाल की भव्य भस्म आरती हुई और भक्तों ने महाकाल के अद्भुत दर्शन किए.

महाशिवरात्रि के मौके पर देशभर से श्रद्धालु भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए उज्जैन पहुंचे हैं. भगवान महाकाल की पूजा अर्चना भस्म आरती से शुरू हो चुकी है. भस्म आरती में भगवान महाकाल को भांग और सूखे मेवे से सजाया गया इसके बाद देशभर में प्रसिद्ध भस्म आरती हुई.

भस्म आरती के बाद लगातार भगवान को दूध और जल से स्नान करने का सिलसिला जारी रहेगा. महाशिवरात्रि पर पूरे दिन महाकाल की पूजा अर्चना की जाएगी. महाकालेश्वर मंदिर में 44 घंटे तक लगातार भगवान की पूजा अर्चना का सिलसिला जारी रहेगा. भक्तों के दर्शन के लिए मंदिर के पट नॉनस्टॉप 44 घंटे तक खुले रहेंगे.

महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर उज्जैन नगरी शिवमय नजर आ रही है. हर तरफ भक्ति, आस्था और उत्साह का वातावरण बना हुआ. महाकालेश्वर मंदिर में 10 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई है, जिस कारण व्यापक पैमाने पर इंतजाम भी किए गए हैं. यहां पर 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं, जिससे कि लोगों को कोई परेशानी न हो.

इसके अलावा श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा यातायात, सुरक्षा और दर्शन व्यवस्था को लेकर विशेष प्लान तैयार किया गया है. मंदिर परिसर के आसपास अतिरिक्त बैरिकेडिंग, मेडिकल सुविधाएं और हेल्प डेस्क की भी व्यवस्था की गई है जिससे कि, दूर-दराज से आए भक्तों को किसी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े.

ये भी पढ़ें: Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर 1, 2 नहीं 3 ग्रहों की बदलेगी चाल, कई राशियों की किस्मत होगी बुलंद

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.a

और पढ़ें

About the author विक्रम सिंह जाट

डॉ विक्रम सिंह जाट पिछले 25 सालों से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हैं. साल 2007 से लगातार एबीपी न्यूज नेटवर्क के साथ काम कर रहे हैं.
Read
Published at : 15 Feb 2026 07:25 AM (IST)
Tags :
Mahakaleshwar Mahakal Bhasm Aarti Mahashivratri 2026 Maha Shivratri 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Wular Barrage Project: पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत, जानें पूरी बात
पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! जानें किस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत?
क्रिकेट
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते...,' उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते', उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
विश्व
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
Advertisement

वीडियोज

Janhit: India के धुरंधुर फिर रचेंगे इतिहास ! | IND vs Pak T20 World Cup | Chitra Pathi
Shankracharya vs CM Yogi: Shankracharya पर सियासी भूचाल ! | UP Politics | Controversy
Sansani: प्यार का पंचनामा...'वेलेंटाइन डेट' के दरिंदे ! | Crime News
Sandeep Chaudhary: शंकराचार्य पर महासंग्राम...Debate में हो गया योगी vs अखिलेश | Shankaracharya News
Sadhguru के आश्रम में कैसे बनता है लोगों का खाना? सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Wular Barrage Project: पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत, जानें पूरी बात
पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! जानें किस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत?
क्रिकेट
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते...,' उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते', उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
विश्व
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
बॉलीवुड
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने रुमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बताया सारा सच
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने बताया सच
इंडिया
‘क्वाड शिखर सम्मेलन कभी कैंसिल नहीं हुई’, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में बोले विदेश मंत्री एस. जयशंकर
‘क्वाड शिखर सम्मेलन कभी कैंसिल नहीं हुई’, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में बोले विदेश मंत्री एस. जयशंकर
जनरल नॉलेज
यहां एक ही लड़की से शादी करते हैं परिवार के सभी भाई, जानिए भारत में कहां है ये अनोखी परंपरा
यहां एक ही लड़की से शादी करते हैं परिवार के सभी भाई, जानिए भारत में कहां है ये अनोखी परंपरा
ट्रेंडिंग
Video: स्वैग वाले ससुर जी की एंट्री देख दुल्हन दंग, शादी में बुलेट से पहुंचे दूल्हे के पापा, वीडियो वायरल
स्वैग वाले ससुर जी की एंट्री देख दुल्हन दंग, शादी में बुलेट से पहुंचे दूल्हे के पापा, वीडियो वायरल
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Embed widget