हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर अभिषेक के बाद, शिव मंदिर से लें आएं ये चीज, धन की नहीं होगी कमी

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर अभिषेक के बाद, शिव मंदिर से लें आएं ये चीज, धन की नहीं होगी कमी

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि 15 फरवरी को है. इस दिन अभिषेक करने के बाद शिव मंदिर से कुछ खास चीजें जरुर घर लाना चाहिए. मान्यता है धन, सुख की कभी कमी नहीं रहती.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 06 Feb 2026 07:33 AM (IST)
Preferred Sources

Mahashivratri 2026: 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि का शिव भक्तों को बेसब्री से इंतजार है. इस दिन महादेव पहली बार शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे. यही वजह है कि महाशिवरात्रि के दिन विशेष तौर पर शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है.

मान्यता है कि इससे व्यक्ति अपने जीवन में समस्त सुख पाता है, ग्रहों की अशुभता दूर होती और धन की कमी नहीं रहती. महाशिवरात्रि पर शिवालय में अभिषेक करने के बाद वहां से कुछ खास चीजें घर जरुर लाना चाहिए, जानिए क्या है इसके लाभ.

महाशिवरात्रि पर इन चीजों से करें अभिषेक

  • एक लोटा जल सारी समस्या का हल. कहते हैं कि शिव जी पर मात्र एक लोटा जल चढ़ाने पर ही वह प्रसन्न हो जाते हैं. भक्तों की अधूरी इच्छाएं पूरी करते हैं. सबसे पहले जल से अभिषेक करें.
  • फिर शिवलिंग पर थोड़ा सा दूध अर्पित करें. मान्यता है इससे आर्थिक स्थिरता आती है.
  • इसके बाद दही से अभिषेक करें. दही की ठंडी तासीर महादेव शांत करती है, जिससे मानसिक तनाव कम होता है और बिगड़े काम बनते हैं.
  • इसके बाद शहद की धारा बनाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं. ये वैवाहिक जीवन में सुख, रोगों से राहत दिलाने में फलदायी होता है
  • संतान संबंधी समस्या के हल के लिए महाशिवरात्रि पर घी से भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए.
  • काले तिल से अभिषेक करने से भोलेनाथ आपको बुरी नजर से बचाकर रखते हैं.कहा जाता है इससे तंत्र बाधा दूर होती है.
  • इसके बाद विधिवत माता पार्वती और शिव जी की समस्त पूजा सामग्री से उपासना करें.

महाशिवरात्रि पर मंदिर से लाएं ये चीज

  • बेलपत्र - महाशिवरात्रि पर अभिषेक करने के बाद भोलेनाथ पर चढ़ी हुई बेलपत्र घर लाना शुभ होता है. इसे अपनी तिजोरी या पर्स में रख सकते हैं. मान्यता है इससे धन की आवक कभी कम नहीं होती.
  • माता पार्वती पर चढ़ाया सामान - महाशिवरात्रि के दिन लोग माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करते हैं. मंदिर में माता पार्वती को चढ़ाई गई चूड़ियां, मेहंदी, सिंदूर घर लाएं और इसे पहनना चाहिए. मान्यता है इससे अखंड सौभाग्य बना रहता है. पति को लंबी आयु का वरदान मिलता है. वैवाहिक जीवन में प्यार बढ़ता है.
  • जल - अभिषेक के समय शिवजी पर चढ़ाया जल थोड़ा सा कलश में इक्ठ्ठा कर लें. फिर इसे घर के हर कोने में छिड़क दें. रोगी पर भी छिड़क सकते हैं. इससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, सेहत भी सुधरती है.

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर 19 साल बाद लक्ष्मीनारायण योग, इन 4 राशियों की कंगाली होगी खत्म!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 06 Feb 2026 07:33 AM (IST)
Tags :
Shiv Ji Shivratri 2026 Mahashivratri 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमेठी: घर से उठी दुर्गंध ने खोला मौत का राज, पीआरडी जवान का शव मिला, कुत्ते नोच रहे थे
अमेठी: घर से उठी दुर्गंध ने खोला मौत का राज, पीआरडी जवान का शव मिला, कुत्ते नोच रहे थे
क्रिकेट
WPL 2026 Prize Money: RCB ने जीता WPL 2026 का खिताब,जानिए विजेता, उपविजेता, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, सभी को कितने पैसे मिले
RCB ने जीता WPL 2026 का खिताब,जानिए विजेता, उपविजेता, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, सभी को कितने पैसे मिले
मध्य प्रदेश
MP: 'कार्यक्रम में नहीं आईं तो लाड़ली बहनों के कटेंगे नाम', सीहोर में राजस्व मंत्री के बयान से मचा बवाल
'कार्यक्रम में नहीं आईं तो लाड़ली बहनों के कटेंगे नाम', सीहोर में राजस्व मंत्री के बयान से मचा बवाल
Advertisement

वीडियोज

Manipur में सरकार बनते ही हिंसा भड़की | Breaking News
Sansani: दिल्ली में मासूमों के सीक्रेट लुटेरे का कहर | Crime News
Janhit with Chitra Tripathi: PM modi ने गांधी परिवार की नीतियों पर उठाए सवाल | OM Birla | Congress
Parliament Session: संसद संग्राम की पूरी 'पिक्चर' देखिये | ABP News | Bharat Ki Baat
Sandeep Chaudhary: PM की जान का डर...विपक्ष कहे सरेंडर! | Rahul Gandhi | OM Birla | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमेठी: घर से उठी दुर्गंध ने खोला मौत का राज, पीआरडी जवान का शव मिला, कुत्ते नोच रहे थे
अमेठी: घर से उठी दुर्गंध ने खोला मौत का राज, पीआरडी जवान का शव मिला, कुत्ते नोच रहे थे
क्रिकेट
WPL 2026 Prize Money: RCB ने जीता WPL 2026 का खिताब,जानिए विजेता, उपविजेता, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, सभी को कितने पैसे मिले
RCB ने जीता WPL 2026 का खिताब,जानिए विजेता, उपविजेता, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, सभी को कितने पैसे मिले
मध्य प्रदेश
MP: 'कार्यक्रम में नहीं आईं तो लाड़ली बहनों के कटेंगे नाम', सीहोर में राजस्व मंत्री के बयान से मचा बवाल
'कार्यक्रम में नहीं आईं तो लाड़ली बहनों के कटेंगे नाम', सीहोर में राजस्व मंत्री के बयान से मचा बवाल
ओटीटी
The Raja Saab OTT Release: प्रभास की 'द राजा साब' एक्सटेंडेड कट के साथ ओटीटी पर हुई रिलीज, जाने- कहां देखें
प्रभास की 'द राजा साब' एक्सटेंडेड कट के साथ ओटीटी पर हुई रिलीज, जाने- कहां देखें
नौकरी
हरियाणा के युवाओं के लिए खुशखबरी, HCS परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी; 102 अफसरों की होगी भर्ती
हरियाणा के युवाओं के लिए खुशखबरी, HCS परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी; 102 अफसरों की होगी भर्ती
जनरल नॉलेज
Birds In Space: क्या पृथ्वी की तरह अंतरिक्ष में भी उड़ सकते हैं पक्षी, जानें क्या कहता है साइंस?
क्या पृथ्वी की तरह अंतरिक्ष में भी उड़ सकते हैं पक्षी, जानें क्या कहता है साइंस?
ट्रेंडिंग
ये खुशी तो BMW में भी नहीं... साइकिल चला रहे बाप के कंधे पर बैठी बिटिया को देख इंटरनेट इमोशनल, देखें वीडियो
ये खुशी तो BMW में भी नहीं... साइकिल चला रहे बाप के कंधे पर बैठी बिटिया को देख इंटरनेट इमोशनल, देखें वीडियो
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
ENT LIVE
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
Embed widget