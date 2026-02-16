हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMahashivratri 2026: क्या 16 फरवरी को भी है महाशिवरात्रि, शाम तक रहेगी चतुर्दशी तिथि लोग हो रहे कंफ्यूज

Mahashivratri 2026: क्या 16 फरवरी को भी है महाशिवरात्रि, शाम तक रहेगी चतुर्दशी तिथि लोग हो रहे कंफ्यूज

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को होती है. 16 फरवरी को शाम 5:34 बजे तक चतुर्दशी तिथि होने कारण लोग कंफ्यूज हैं कि, क्या आज भी महाशिवरात्रि की पूजा होगी.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 16 Feb 2026 04:50 AM (IST)
Preferred Sources

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी 2026 को मनाया गया. लेकिन पूजा के लिए 16 फरवरी 2026 को सुबह 06 बजकर 59 मिनट तक चार प्रहर का अंतिम मुहूर्त रहेगा. वहीं पंचांग के अनुसार, महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है. आज 16 फरवरी को शाम 05 बजकर 13 मिनट तक चतुर्दशी तिथि रहेगी. पंचांग में 16 फरवरी को चतुर्दशी तिथि होने के कारण कई श्रद्धु सोच रहे हैं कि, क्या उदयातिथि के अनुसार आज यानी 16 फरवरी को भी महाशिवरात्रि की पूजा की जा सकती है.

क्यों हो रहा है कन्फ्यूजन

14 फरवरी को शाम 04 बजकर 02 मिनट से त्रयोदशी तिथि शुरू हुई और 15 फरवरी को शाम 05 बजकर 05 मिनट तक त्रियोदशी तिथि थी. 15 फरवरी को शाम 05 बजकर 06 मिनट से चतुर्दशी तिथि शुरू हुई, जिसका समापन 16 फरवरी को शाम 05 बजकर 35 मिनट पर होगा. इस कारण इस वर्ष महाशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी को त्रयोदशी युक्त चतुर्दशी में मनाया गया.

क्या 16 फरवरी को भी है महाशिवरात्रि (Mahashivratri 2026 Date)

नहीं, आज 16 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि नहीं है. लेकिन आज सुबह 6 बजकर 59 मिनट पर तक आप महाशिवरात्रि की पूजा कर सकते हैं. इसका कारण यह है कि, महाशिवरात्रि की पूजा के लिए चौथे प्रहर का मुहूर्त 16 फरवरी सुबह 03 बजकर 47 मिनट से सुबह 06 बजकर 59 मिनट तक रहेगा. किसी कारणवश 15 फरवरी को महाशिवरात्रि की पूजा नहीं कर सके तो आप इस समय में भी महाशिवरात्रि की पूजा कर सकते हैं. इसके बाद महाशिवरात्रि व्रत का पारण किया जाएगा.

कितने बजे करें पारण (Mahashivratri 2026 Vrat Paran)

किसी भी व्रत के बाद पारण (व्रत खोलना) की विधि पूजा का अंतिम और महत्वपूर्ण भाग होता है. खासकर महाशिवरात्रि व्रत केवल भूखा रहना मात्र नहीं है, बल्कि यह शिव के एकाकार होने का पर्व है. अंतिम प्रहर की पूजा संपन्न करें, भगवान शिव का अभिषेक करें और फिर विधि-विधान से व्रत खोलें. शास्त्रों के अनुसार, महाशिवरात्रि व्रत का पारण फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के समाप्त होने और सूर्योदय के बाद ही पारण करना श्रेष्ठ होता है. पारण के लिए 16 फरवरी को सुबह 7 बजकर 6 मिनट से दोपहर 3 बजकर 46 मिनट तक समय रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Published at : 16 Feb 2026 04:50 AM (IST)
Shiv Puja Maha Shivratri 2026 Mahashivratri 2026
Embed widget