महाकाल दर्शन 18 मार्च 2026: आज करें उज्जैन महाकाल आरती के लाइव दर्शन, जीवन के कष्ट होंगे दूर!
Mahakaleshwar Jyotirlinga: ब्रह्मांड के मालिक महाकाल के दर्शन मात्र से सब सही होने लगता है. उनका दर्शन किसी आध्यात्मिक अनुभव से कम नहीं है. देखिए आज 18 मार्च की उनकी आरती जो मन को शांति से भर देगा.
Mahakaleshwar Jyotirlinga 18 March 2026 Darshan: आज 18 मार्च 2026, बुधवार का दिन चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और अमावस्या तिथि दोनों है. हालांकि अमावस्या सूर्योदय के बाद से शुरू हो रही है, इसलिए शास्त्रों में इसे मान्य नहीं माना गया है.
बुधवार का दिन मुख्य तौर पर भगवान गणेश को समर्पित होता है. इस दिन सच्चे मन से उनकी पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है.
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घर बैठे करें महाकाल आरती के दर्शन
उज्जैन स्थित महाकालेश्व के दर्शन करना भी आज काफी शुभ है. रोजाना सुबह उठकर भगवान महाकाल के दर्शन करने से जीवन में नकारात्मक ऊर्जा दूर होने के साथ आध्यात्म के प्रति गहरी रूचि बढ़ती है.
अब ये जरूरी नहीं कि प्रतिदिन महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन जाना पड़े. आप घर बैठे-बैठ भी महाकाल दिव्य दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं. दरअसल प्रतिदिन
Mahakal Live Darshan Official यूट्यूब चैनल पर महाकाल आरती से जुड़ी लाइव वीडियो प्रसारित की जाती है.
इस लाइव वीडियो में न केवल आप महाकाल की दिव्य आरती देख सकते हैं, बल्कि इसके अलावा उनका संपू्र्ण श्रृंगार भी, जो आपका मन मोह लेगा.
महाकाल दर्शन के अलावा आप उनसे जुड़े मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं. आपके जीवन में कितना भी कष्ट क्यों न हो, बस एक बार महाकाल के दर्शन करने से चीजें धीरे-धीरे सही होने लगती है.
बाबा महाकाल आरती
जय महाकाल जय महाकाल,
जय महाकाल जय महाकाल।
जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा,
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्द्धांगी धारा।
एकानन चतुरानन पंचानन राजे,
हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे।
दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे,
तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे।
अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी,
चंदन मृगमद सोहे भाले शशिधारी।
श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे,
सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे।
कर में त्रिशूल चक्र खड्ग परशु धारी,
जगकर्ता जगभर्ता जगपालनकारी।
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका,
प्रणवाक्षर के मध्ये ये तीनों एका।
लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा,
पार्वती अर्द्धांगी शिवलहरी गंगा।
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