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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्ममहाकाल दर्शन 18 मार्च 2026: आज करें उज्जैन महाकाल आरती के लाइव दर्शन, जीवन के कष्ट होंगे दूर!

महाकाल दर्शन 18 मार्च 2026: आज करें उज्जैन महाकाल आरती के लाइव दर्शन, जीवन के कष्ट होंगे दूर!

Mahakaleshwar Jyotirlinga: ब्रह्मांड के मालिक महाकाल के दर्शन मात्र से सब सही होने लगता है. उनका दर्शन किसी आध्यात्मिक अनुभव से कम नहीं है. देखिए आज 18 मार्च की उनकी आरती जो मन को शांति से भर देगा.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 18 Mar 2026 06:56 AM (IST)
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Mahakaleshwar Jyotirlinga 18 March 2026 Darshan: आज 18 मार्च 2026, बुधवार का दिन चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और अमावस्या तिथि दोनों है. हालांकि अमावस्या सूर्योदय के बाद से शुरू हो रही है, इसलिए शास्त्रों में इसे मान्य नहीं माना गया है.

बुधवार का दिन मुख्य तौर पर भगवान गणेश को समर्पित होता है. इस दिन सच्चे मन से उनकी पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है. 

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घर बैठे करें महाकाल आरती के दर्शन

उज्जैन स्थित महाकालेश्व  के दर्शन करना भी आज काफी शुभ है. रोजाना सुबह उठकर भगवान महाकाल के दर्शन करने से जीवन में नकारात्मक ऊर्जा दूर होने के साथ आध्यात्म के प्रति गहरी रूचि बढ़ती है. 

अब ये जरूरी नहीं कि प्रतिदिन महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन जाना पड़े. आप घर बैठे-बैठ भी महाकाल दिव्य  दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं. दरअसल प्रतिदिन 
Mahakal Live Darshan Official यूट्यूब चैनल पर महाकाल आरती से जुड़ी लाइव वीडियो प्रसारित की जाती है. 

इस लाइव वीडियो में न केवल आप महाकाल की दिव्य आरती देख सकते हैं, बल्कि इसके अलावा उनका संपू्र्ण श्रृंगार भी, जो आपका मन मोह लेगा. 

महाकाल दर्शन के अलावा आप उनसे जुड़े मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं. आपके जीवन में कितना भी कष्ट क्यों न हो, बस एक बार महाकाल के दर्शन करने से चीजें धीरे-धीरे सही होने लगती है. 

बाबा महाकाल आरती

जय महाकाल जय महाकाल,
जय महाकाल जय महाकाल।

जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा,
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्द्धांगी धारा।

एकानन चतुरानन पंचानन राजे,
हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे।

दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे,
तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे।

अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी,
चंदन मृगमद सोहे भाले शशिधारी।

श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे,
सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे।

कर में त्रिशूल चक्र खड्ग परशु धारी,
जगकर्ता जगभर्ता जगपालनकारी।

ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका,
प्रणवाक्षर के मध्ये ये तीनों एका।

लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा,
पार्वती अर्द्धांगी शिवलहरी गंगा।

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About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer | ABP Live

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 18 Mar 2026 06:46 AM (IST)
Tags :
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