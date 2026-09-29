Mahabharani Shraddha 2026: महाभरणी श्राद्ध में किन पितरों का किया जाता है तर्पण, पिंडदान ?
Mahabharani Shraddha 2026: 29 सितंबर को महाभरणी श्राद्ध है. इस दिन पितरों का श्राद्ध न सिर्फ पूर्वज बल्कि यमराज को भी प्रसन्न करता है. पितरों को कष्टों से मुक्ति मिलती है. किन पितरों का श्राद्ध करें इस दिन जानें.
Mahabharani Shraddha 2026: पितृ पक्ष में किया जाने वाला महाभरणी श्राद्ध अपने विशेष महत्व के कारण जाना जाता है. भरणी नक्षत्र को यमराज से संबंधित माना गया है और इसी कारण इस नक्षत्र में पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने की परंपरा है. 2026 में 29 सितंबर को महाभरणी श्राद्ध किया जाएगा. इस दिन भरणी नक्षत्र सुबह लगभग 9:03 बजे से शुरू होकर अगले दिन सुबह तक रहेगा.
किन पितरों के लिए किया जाता है श्राद्ध?
भरणी श्राद्ध एक विशेष नक्षत्र आधारित श्राद्ध है, महाभरणी श्राद्ध को किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं माना जाता. पितृकर्म की सामान्य परंपरा में पिता, पितामह यानी दादा और प्रपितामह यानी परदादा जैसे पितृ पक्ष के पूर्वजों का स्मरण किया जाता है. इसी तरह मातृ पक्ष में माता, पितामही यानी दादी और प्रपितामही यानी परदादी का भी स्मरण किया जाता है. कुछ परंपराओं में मातामह यानी नाना तथा मातृ पक्ष के अन्य पूर्वजों के लिए भी तर्पण का विधान बताया गया है.
धार्मिक परंपराओं में मान्यता है कि परिवार में किसी व्यक्ति की असामयिक मृत्यु हुई हो या कुछ विशेष परिस्थितियां रही हों, तो उनके लिए भरणी श्राद्ध का महत्व बढ़ जाता है।
गया में श्राद्ध के समान है महाभरणी श्राद्ध
भरणी नक्षत्र के यम से संबंध के कारण इस दिन किया गया पितृकर्म विशेष माना जाता है. धार्मिक परंपरा में भरणी श्राद्ध को गया श्राद्ध के समान फलदायी मानने की बात मिलती है. धर्मसिंधु से जुड़ी परंपरा के अनुसार भरणी श्राद्ध सामान्यतः मृत्यु के बाद एक बार किया जाता है. भरणी नक्षत्र में किए गए श्राद्ध से यम प्रसन्न होते हैं. इससे पितरों पर यम की कृपा रहती है,जिससे पितृ संतुष्ट होते हैं. भरणी नक्षत्र में ब्राह्मण को काले तिल एवं गाय का दान करने से सद्गति प्राप्ति होती है व कष्ट कम होता है.
महाभरणी श्राद्ध पर यमराज के नाम करें ये दाम
- काले तिल का दान: श्राद्ध और तर्पण में काले तिल का विशेष महत्व माना जाता है. महाभरणी के दिन काले तिल का दान करना पितरों के अलावा यमराज को भी प्रसन्न करता है.
- अन्न का दान: चावल, गेहूं, जौ आदि अन्न जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर सकते हैं.
- वस्त्र का दान: जरूरतमंद व्यक्ति को साफ-सुथरे वस्त्र दान करना भी पुण्यकारी माना जाता है.
- दीपदान - श्राद्ध करने के बाद शाम को सरोवर में दीपदान जरुर करना चाहिए, मान्यता है इससे पितर, यमराज की कृपा बनी रहती है. घर के बाद दक्षिण दिशा में भी दीपक जला सकते हैं.
- भोजन कराएं: श्राद्ध कर्म में सात्विक भोजन कराना महत्वपूर्ण माना जाता है। योग्य ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को श्रद्धापूर्वक भोजन कराया जा सकता है.
- दक्षिणा दें: श्राद्ध कर्म के बाद अपनी क्षमता के अनुसार दक्षिणा देना भी परंपरा का हिस्सा है. दान में दिखावे के बजाय श्रद्धा और सामर्थ्य को प्राथमिकता दें.
विदेश में बैठे लोग कैसे कर सकते हैं पितृ पक्ष में तर्पण, श्राद्ध, जानें नियम
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.