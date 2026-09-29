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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMahabharani Shraddha 2026: महाभरणी श्राद्ध में किन पितरों का किया जाता है तर्पण, पिंडदान ?

Mahabharani Shraddha 2026: महाभरणी श्राद्ध में किन पितरों का किया जाता है तर्पण, पिंडदान ?

Mahabharani Shraddha 2026: 29 सितंबर को महाभरणी श्राद्ध है. इस दिन पितरों का श्राद्ध न सिर्फ पूर्वज बल्कि यमराज को भी प्रसन्न करता है. पितरों को कष्टों से मुक्ति मिलती है. किन पितरों का श्राद्ध करें इस दिन जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 29 Sep 2026 06:03 AM (IST)
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Mahabharani Shraddha 2026: पितृ पक्ष में किया जाने वाला महाभरणी श्राद्ध अपने विशेष महत्व के कारण जाना जाता है. भरणी नक्षत्र को यमराज से संबंधित माना गया है और इसी कारण इस नक्षत्र में पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने की परंपरा है. 2026 में 29 सितंबर को महाभरणी श्राद्ध किया जाएगा. इस दिन भरणी नक्षत्र सुबह लगभग 9:03 बजे से शुरू होकर अगले दिन सुबह तक रहेगा.

किन पितरों के लिए किया जाता है श्राद्ध?

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भरणी श्राद्ध एक विशेष नक्षत्र आधारित श्राद्ध है, महाभरणी श्राद्ध को किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं माना जाता. पितृकर्म की सामान्य परंपरा में पिता, पितामह यानी दादा और प्रपितामह यानी परदादा जैसे पितृ पक्ष के पूर्वजों का स्मरण किया जाता है. इसी तरह मातृ पक्ष में माता, पितामही यानी दादी और प्रपितामही यानी परदादी का भी स्मरण किया जाता है. कुछ परंपराओं में मातामह यानी नाना तथा मातृ पक्ष के अन्य पूर्वजों के लिए भी तर्पण का विधान बताया गया है.

धार्मिक परंपराओं में मान्यता है कि परिवार में किसी व्यक्ति की असामयिक मृत्यु हुई हो या कुछ विशेष परिस्थितियां रही हों, तो उनके लिए भरणी श्राद्ध का महत्व बढ़ जाता है। 

गया में श्राद्ध के समान है महाभरणी श्राद्ध

भरणी नक्षत्र के यम से संबंध के कारण इस दिन किया गया पितृकर्म विशेष माना जाता है. धार्मिक परंपरा में भरणी श्राद्ध को गया श्राद्ध के समान फलदायी मानने की बात मिलती है. धर्मसिंधु से जुड़ी परंपरा के अनुसार भरणी श्राद्ध सामान्यतः मृत्यु के बाद एक बार किया जाता है. भरणी नक्षत्र में किए गए श्राद्ध से यम प्रसन्न होते हैं. इससे पितरों पर यम की कृपा रहती है,जिससे पितृ संतुष्ट होते हैं. भरणी नक्षत्र में ब्राह्मण को काले तिल एवं गाय का दान करने से सद्गति प्राप्ति होती है व कष्ट कम होता है.

महाभरणी श्राद्ध पर यमराज के नाम करें ये दाम

 

  • काले तिल का दान: श्राद्ध और तर्पण में काले तिल का विशेष महत्व माना जाता है. महाभरणी के दिन काले तिल का दान करना पितरों के अलावा यमराज को भी प्रसन्न करता है. 
  • अन्न का दान: चावल, गेहूं, जौ आदि अन्न जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर सकते हैं.
  • वस्त्र का दान: जरूरतमंद व्यक्ति को साफ-सुथरे वस्त्र दान करना भी पुण्यकारी माना जाता है.
  • दीपदान - श्राद्ध करने के बाद शाम को सरोवर में दीपदान जरुर करना चाहिए, मान्यता है इससे पितर, यमराज की कृपा बनी रहती है. घर के बाद दक्षिण दिशा में भी दीपक जला सकते हैं.
  • भोजन कराएं: श्राद्ध कर्म में सात्विक भोजन कराना महत्वपूर्ण माना जाता है। योग्य ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को श्रद्धापूर्वक भोजन कराया जा सकता है.
  • दक्षिणा दें: श्राद्ध कर्म के बाद अपनी क्षमता के अनुसार दक्षिणा देना भी परंपरा का हिस्सा है. दान में दिखावे के बजाय श्रद्धा और सामर्थ्य को प्राथमिकता दें.

 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 29 Sep 2026 06:03 AM (IST)
Tags :
Shradh Pitru Paksha 2026 Mahabharani Shraddha 2026
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