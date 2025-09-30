Happy Maha Navami 2025 Wishes: नवरात्रि पूरे 9 दिनों का उत्सव है. इस दौरान पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मां दुर्गा के नौ अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है. शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि के साथ ही नौ दिवसीय नवरात्रि का भी समापन हो जाता है.

नवरात्रि की नवमी, 1 अक्टूबर 2025 को है. इसे दुर्गा नवमी या महानवमी भी कहते हैं. नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है और भक्तगण हवन आदि भी करते हैं. नवमी के दिन मां दुर्गा के नौंवें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है. दुर्गा नवमी के शुभ दिन आप अपनों को शुभकामनाएं भेज इस दिन की बधाई दे सकते हैं. शुभकामना देने के लिए यहां देखिए टॉप Wishes, Messages Status in Hindi-

देवी सिद्धिदात्री की कृपा से आपके

जीवन में ज्ञान, धन और सुख का आगमन हो.

महा नवमी की शुभकामनाएं.









माता तेरे चरणों में, भेंट हम चढ़ाते हैं,

कभी नारियल तो, कभी फूल चढ़ाते हैं,

और झोलियां भर-भर के, तेरे दर से लाते हैं.

Happy Maha Navami 2025

या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:।।

महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं





मां की ज्योति से प्रेम मिलता है

सबके दिलो को आनंद मिलता है

जो भी जाता है माता के द्वार

उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है!

दुर्गा नवमी की शुभकामनाएं!





नव शक्ति, नव चेतना, नव उत्थान,

नव भक्ति, नव आराधना, नव कल्याण,

नव ज्योत्सना, नव कल्पना, नव निर्माण।

महा नवमी की शुभकामनाएं!

अम्बे तू है जगदम्बे काली

जय दुर्गे खप्पर वाली

तेर ही गुण गायें भारती

ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती!

महादुर्गा नवमी की शुभकामनाएं!



रिद्धि दे सिद्धि दे, अष्ट नव निद्धि दे

वंश में वृद्धि दे बाकबानी

ह्रदय में ज्ञान दे, चित्त में ध्यान दे

दुख को दूर कर, सुख भरपूर कर

आशा सम्पूर्ण कर मां भवानी!





मिलता है सच्चा सुख केवल

मैया तुम्हारे चरणों में

यह विनती है हर पल मां

रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में।

Happy Maha Navami!

