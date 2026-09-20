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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMahabharani Shraddha 2026: पितृ पक्ष में महाभरणी श्राद्ध इतना खास क्यों? जानिए यमराज और गया तीर्थ से जुड़ा शास्त्रीय संबंध

Mahabharani Shraddha 2026: पितृ पक्ष में महाभरणी श्राद्ध इतना खास क्यों? जानिए यमराज और गया तीर्थ से जुड़ा शास्त्रीय संबंध

महाभरणी श्राद्ध 2026: क्या घर बैठे मिलता है गया तीर्थ जैसा पुण्य? पितृ पक्ष में 29 सितंबर को महाभरणी का संयोग है. धर्मसिंधु के अनुसार, यमराज के इस नक्षत्र में किया गया तर्पण गया श्राद्ध समान फलदायी है.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 20 Sep 2026 03:10 PM (IST)
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महाभरणी श्राद्ध 2026: पितृ पक्ष का पखवाड़ा शुरू होते ही लोग अपने पूर्वजों की स्मृति और शांति के लिए तर्पण में जुट जाते हैं. सामान्यतः लोग अपने पितरों की मृत्यु तिथि के अनुसार ही श्राद्ध कर्म करते हैं, लेकिन इस 16 दिनी अवधि में एक ऐसी तारीख आती है जिसे शास्त्रों में 'महाभरणी' कहा गया है.

अक्सर यह सवाल उठता है कि सामान्य तिथियों की तुलना में महाभरणी को इतना प्रभावशाली क्यों माना जाता है? क्या वाकई इस एक दिन तर्पण करने से बिहार के प्रसिद्ध गया तीर्थ जितना पुण्य मिलता है?

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वैदिक पंचांग और धर्मग्रंथों के संदर्भों के आधार पर समझते हैं कि 2026 में महाभरणी श्राद्ध कब है और इसके पीछे की धार्मिक मान्यताएं क्या हैं.

2026 में कब है महाभरणी श्राद्ध?

पंचांग गणना के अनुसार, जब पितृ पक्ष के दौरान भरणी नक्षत्र का संयोग बनता है, तो उसे 'महाभरणी श्राद्ध' कहा जाता है. इस वर्ष यह संयोग 29 सितंबर 2026 (मंगलवार) को बन रहा है.

शास्त्रों में श्राद्ध कर्म के लिए दोपहर के समय को सबसे उपयुक्त माना गया है, जिसे कुतुप और रौहिण काल कहा जाता है:

  • कुतुप काल: सुबह 11:46 से दोपहर 12:34 तक
  • रौहिण काल: दोपहर 12:34 से दोपहर 01:22 तक
  • अपराह्न काल (मुख्य श्राद्ध समय): दोपहर 01:22 से 03:45 तक

सूर्योदय के आधार पर अलग-अलग शहरों में इन मुहूर्तों में 4 से 8 मिनट का अंतर आ सकता है.

क्यों माना जाता है इसे इतना महत्वपूर्ण? 3 प्रमुख कारण

यमराज और भरणी नक्षत्र का संबंध

वैदिक ज्योतिष में कुल 27 नक्षत्र हैं, जिनमें दूसरा नक्षत्र भरणी है. धर्मग्रंथों के मुताबिक, इस नक्षत्र के अधिपति स्वयं धर्मराज (यमराज) हैं. मान्यता है कि पितृ पक्ष में जब चंद्रमा भरणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, तब पितृलोक से आए पूर्वजों की तृप्ति के मार्ग सुगम होते हैं. यमराज के आधिपत्य वाला नक्षत्र होने के कारण इस दिन किया गया तर्पण सीधे पितरों तक पहुंचता है.

गया तीर्थ के समतुल्य फल की मान्यता

प्राचीन ग्रंथ निर्णयसिंधु में उल्लेख मिलता है कि यदि कोई व्यक्ति आर्थिक, शारीरिक या पारिवारिक कारणों से बिहार के गया जाकर पिंडदान नहीं कर पाता, तो वह महाभरणी के दिन अपने घर पर या किसी स्थानीय पवित्र नदी के तट पर विधिपूर्वक श्राद्ध कर सकता है. शास्त्रों में इसे गया श्राद्ध के समतुल्य माना गया है, हालांकि यह तीर्थ श्राद्ध का आध्यात्मिक विकल्प है, उसका स्थायी विकल्प नहीं.

हाल ही में दिवंगत हुए परिजनों के लिए शांति

परंपरा के अनुसार, जिन परिजनों का निधन बीते एक वर्ष के भीतर हुआ हो, उनके निमित्त महाभरणी के दिन विशेष तर्पण और पिंडदान करने का विधान है. माना जाता है कि इससे दिवंगत आत्मा को नई यात्रा में शांति मिलती है.

श्राद्ध की सरल और शास्त्रसम्मत विधि

यदि आप घर पर महाभरणी श्राद्ध कर रहे हैं, तो इन मुख्य चरणों का पालन करें:

दक्षिण मुखी तर्पण: दोपहर के समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें. तांबे या पीतल के पात्र में जल, थोड़ा कच्चा दूध, काले तिल और गंगाजल मिलाएं. हाथ की अनामिका उंगली में कुश की पवित्री पहनकर तीन बार पितरों को जलांजलि दें.

पंचबलि भोग: घर पर बने सात्विक भोजन से पांच हिस्से निकालें, गाय (गो-बलि), कुत्ते (श्वान-बलि), कौवे (काक-बलि), अग्नि/देवता और चींटियों के लिए.

ब्राह्मण भोजन व दान: किसी योग्य ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को आदरपूर्वक भोजन कराएं और सामर्थ्य अनुसार वस्त्र, अन्न या दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें.

इन बातों का रखें विशेष ध्यान

  • भोजन पूरी तरह सात्विक होना चाहिए. इसमें लहसुन, प्याज, मसूर दाल और बैंगन का प्रयोग शास्त्रों में वर्जित बताया गया है.
  • श्राद्ध कर्म में कांच, लोहा या प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल करने से बचें; इसके स्थान पर पीतल, तांबा या पत्तलों का प्रयोग करें.
  • यह दिन केवल कर्मकांड का नहीं, बल्कि पितरों के प्रति कृतज्ञता और संयम का है, इसलिए घर में वाद-विवाद से दूर रहें.

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About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 20 Sep 2026 02:56 PM (IST)
Tags :
Bharani Nakshatra Gaya Shradh Pitru Paksha 2026 Maha Bharani Shradh 2026 Lord Yamraj
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