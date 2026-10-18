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महाअष्टमी की अंजलि सुबह जल्दी क्यों देनी होगी? संधि पूजा छूट जाए तो क्या करें?

Maha Ashtami Pushpanjali Time 2026: महाअष्टमी 19 अक्टूबर 2026 को है. जानें अंजलि के लिए जल्दी क्यों पहुंचें, संधि पूजा के समय में अंतर क्यों है और मुहूर्त छूट जाए तो क्या करें.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 18 Oct 2026 08:25 PM (IST)
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19 अक्टूबर को महाअष्टमी पर अंजलि देने जाने से पहले अपने पंडाल का समय जरूर जान लें. इस बार अष्टमी सुबह समाप्त हो रही है, लेकिन अलग-अलग पंचांगों के कारण पूजा की समय-सारिणी में अंतर है.

महाअष्टमी पर सुबह तैयार होकर मां दुर्गा को फूल चढ़ाने की तैयारी है तो पंडाल पहुंचने का समय आज ही पता कर लें. सोमवार, 19 अक्टूबर 2026 को अष्टमी तिथि सुबह ही समाप्त हो जाएगी.

इसलिए देर से पहुंचने पर आपके पंडाल की निर्धारित अष्टमी पुष्पांजलि छूट सकती है. हालांकि, अंजलि के लिए पूरे देश में एक ही समय तय नहीं है. संबंधित पूजा समिति जिस पंचांग और परंपरा का पालन करती है, उसका कार्यक्रम देखना जरूरी है.

अष्टमी कब तक रहेगी, संधि पूजा कितने बजे है?

पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 18 अक्टूबर को सुबह 8:27 बजे शुरू होकर 19 अक्टूबर को सुबह 10:51 बजे समाप्त होगी. नई दिल्ली और कोलकाता के लिए संधि पूजा का समय सुबह 10:27 से 11:15 बजे तक दिया गया है. सभी समय भारतीय मानक समय के अनुसार हैं.

लेकिन कुछ बंगाली पंचांगों पर आधारित कार्यक्रम इससे पहले के हैं. अष्टमी समाप्ति सुबह 7:50 बजे और संधि पूजा सुबह 7:26 से 8:14 बजे तक बताई गई है. इस अंतर को सिर्फ शहर बदलने का अंतर समझना गलत होगा. पंचांग की गणना-पद्धति भी अलग हो सकती है. इसलिए इंटरनेट से मिला कोई समय अपने पंडाल पर सीधे लागू न करें.

फिर अंजलि के लिए जल्दी क्यों पहुंचें?

पुष्पांजलि में श्रद्धालु पुरोहित के साथ मंत्र बोलते हुए देवी को फूल अर्पित करते हैं. सामूहिक पूजा में इसके कई दौर हो सकते हैं. इसके अलावा मुख्य पूजा और दूसरे अनुष्ठानों का भी निर्धारित क्रम रहता है.

जहां अष्टमी की पूजा सुबह जल्दी पूरी की जा रही है, वहां देर से पहुंचने पर अंजलि का अवसर निकल सकता है. व्यावहारिक तरीका यही है कि पूजा समिति से अंजलि के पहले और आखिरी दौर का समय पूछ लें. केवल अष्टमी समाप्त होने का समय देखकर घर से निकलना पर्याप्त नहीं है.

संधि पूजा का मतलब शाम की पूजा नहीं

नाम में संधि होने से इसे शाम की पूजा समझने की भूल न करें. यहां संधि का अर्थ अष्टमी और नवमी का मिलन है. अष्टमी के अंतिम 24 मिनट और नवमी के शुरुआती 24 मिनट मिलाकर यह विशेष अवधि बनती है. इसीलिए संधि पूजा दिन या रात, जिस समय यह संधिकाल पड़े, उसी समय होती है.

पुष्पांजलि और संधि पूजा भी अलग अनुष्ठान हैं. सुबह अंजलि देने का समय और संधि पूजा शुरू होने का समय एक मानकर न चलें.

संधि पूजा का समय निकल जाए तो क्या करें?

संधिकाल निकल जाने के बाद शाम को की गई सामान्य पूजा को उसी मुहूर्त की संधि पूजा नहीं कहा जा सकता. लेकिन इससे देवी के दर्शन, फूल अर्पित करने, प्रार्थना या आरती में शामिल होने का अवसर समाप्त नहीं होता.

पंडाल देर से पहुंचें तो वहां चल रहे अनुष्ठान की जानकारी लें और पुरोहित के निर्देश के अनुसार भाग लें. घर पर मां दुर्गा को फूल अर्पित करके प्रार्थना कर सकते हैं. यदि आपने किसी विशेष अनुष्ठान का संकल्प लिया था, तो उसके अधूरे रहने पर अपनी परंपरा के पुरोहित से आगे की विधि पूछें.

संधि पूजा छूटने को अपने-आप अनिष्ट का संकेत मानने का आधार नहीं है. जरूरी बात निर्धारित समय की सही जानकारी है, और उसके लिए आपके पंडाल की घोषित समय-सारिणी सबसे पहले देखी जानी चाहिए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 18 Oct 2026 08:25 PM (IST)
Tags :
Durga Puja Ashtami Navratri 2026
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