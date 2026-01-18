हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMagha Amavasya 2026: माघ अमावस्या पर जानें अपने शहर अनुसार राहुकाल का समय, इसमें नहीं मिलता स्नान-दान और पूजा का पुण्य

Magha Amavasya 2026: माघ अमावस्या पर जानें अपने शहर अनुसार राहुकाल का समय, इसमें नहीं मिलता स्नान-दान और पूजा का पुण्य

Magha Amavasya 2026: माघ अमावस्या हिंदू धर्म की पवित्र तिथि है. लेकिन अशुभ मुहूर्त में किए काम से पुण्यफल का क्षय हो सकता है. इसलिए जान लें आज 18 जनवरी को आपके शहर में राहुकाल का क्या समय रहेगा.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 18 Jan 2026 05:33 AM (IST)
Preferred Sources

Magha Amavasya 2026: माघ अमावस्या को हिंदू धर्म में अत्यंत पावन तिथि माना जाता है. इसे मौनी अमावस्या या दर्श के रूप में मनाया जाता है, जोकि आज रविवार 18 जनवरी 2026 को है. इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान, पितृ तर्पण, मौन व्रत और पूजा-पाठ का महत्व होता है.

पंचांग के अनुसार आज मौनी अमावस्या पर कई शुभ योगों निर्माण हो रहा है, लेकिन कुछ अशुभ योग भी रहेंगे. अशुभ योग में राहुकाल का समय भी एक होता है, क्योंकि राहुकाल के दौरान शुभ-मांगलिक कार्य, स्नान-दान और पूजा-पाठ का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है. इसलिए आज अमावस्या से जुड़े धार्मिक और पुण्यकारी कार्य  करते समय अपने शहर के अनुसार राहुकाल के समय का विशेष ध्यान रखें.

राहुकाल जानना क्यों जरूरी

ज्योतिष के अनुसार राहुकाल की गणना गहों की चाल पर आधारित होता है, जिसे कि अशुभ समय माना जाता है. राहुकाल हर दिन लगभग 1 घंटा 36 मिनट का समय होता है, जब कोई भी शुभ कार्य- जैसे स्नान-दान, पूजा, हवन, तर्पण या संकल्प आदि करने से शुभ फल नहीं मिलते. इसलिए राहुकाल में ये कार्य वर्जित माने गए हैं. इसलिए माघ अमावस्या जैसे पावन दिन श्रद्धालुओं को राहुकाल में इन कार्य को करने से बचने की सलाह दी जाती है.

शहर के अनुसार बदल जाता है राहुकाल का समय

राहुकाल का समय सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच अलग-अलग दिनों में बदलता रहता है. साथ ही यह स्थान के अनुसार भी अलग हो सकता है. इसलिए किसी दूसरे शहर के राहुकाल का समय देखकर पूजा करना उचित नहीं माना जाता. जान लाजिए आज आपके शहर में राहुकाल का अशुभ समय क्या रहेगा.

शहर अनुसार राहुकाल का अशुभ समय (Today Rahu Kaal Timing City wise)
दिल्ली (Delhi)  शाम 04:29 से शाम 05:48 तक
मुंबई (Mumbai)  शाम 04:59 से शाम 06:23 तक
लखनऊ (Lucknow)  शाम 04:17 से शाम 05:37 तक
चंडीगढ़ (Chandigarh)  शाम 04:27 से शाम 05:45 तक
भोपाल (Bhopal) शाम 04:35 से शाम 05:57 तक
कोलकाता (Kolkata)  दोपहर बाद 03:53 से शाम 05:15 तक
चेन्नई (Chennai)  शाम 04:37 से शाम 06:03 तक
अहमदाबाद (Ahmedabad)  शाम 04:55 से शाम 06:16 तक

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 18 Jan 2026 05:33 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Rahukaal Amavasya 2026 Magh Amavasya 2026 Mauni Amavasya 2026 Maghi Amavasya
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
इंडिगो सिस्टम फेलियर मामले में DGCA की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, लगाया करोड़ों का जुर्माना
इंडिगो सिस्टम फेलियर मामले में DGCA की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, लगाया करोड़ों का जुर्माना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी की सख्ती के बाद हरकत में वाराणसी पुलिस, मणिकर्णिका घाट के AI वीडियो मामले में केस दर्ज
CM योगी की सख्ती के बाद हरकत में वाराणसी पुलिस, मणिकर्णिका घाट के AI वीडियो मामले में केस दर्ज
मनोरंजन
धनुष और कृति की 'तेरे इश्क में' फिर आई विवादों में, 'रांझणा का' स्पिरिचुअल सीक्वल चोरी का लगा आरोप
धनुष और कृति की 'तेरे इश्क में' फिर आई विवादों में, 'रांझणा का' स्पिरिचुअल सीक्वल चोरी का लगा आरोप
क्रिकेट
अब RCB को बाहर नहीं भटकना पड़ेगा, चिन्नास्वामी स्टेडियम पर नया अपडेट फैंस को कर देगा खुश
अब RCB को बाहर नहीं भटकना पड़ेगा, चिन्नास्वामी स्टेडियम पर नया अपडेट फैंस को कर देगा खुश
Advertisement

वीडियोज

Sansani:वीडियो में कैद एक 'मुर्दे' का दर्द | Crime News
DGCA ने Indigo पर 22.20 करोड़ का लगाया जुर्माना, CEO-COO को भी दी गई चेतावनी
Owaisi ने Maharashtra में कैसे कर दिया बड़ा 'खेला'?
Maharashtra में फिर 'ढाई-ढाई' साल वाला मेयर फार्मूला होगा लागू?
Sandeep Chaudhary: 89 सीटों के चक्रव्यूह में कैसे निकलेंगे Eknath Shinde? | Mumbai New Mayor | BMC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंडिगो सिस्टम फेलियर मामले में DGCA की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, लगाया करोड़ों का जुर्माना
इंडिगो सिस्टम फेलियर मामले में DGCA की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, लगाया करोड़ों का जुर्माना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी की सख्ती के बाद हरकत में वाराणसी पुलिस, मणिकर्णिका घाट के AI वीडियो मामले में केस दर्ज
CM योगी की सख्ती के बाद हरकत में वाराणसी पुलिस, मणिकर्णिका घाट के AI वीडियो मामले में केस दर्ज
मनोरंजन
धनुष और कृति की 'तेरे इश्क में' फिर आई विवादों में, 'रांझणा का' स्पिरिचुअल सीक्वल चोरी का लगा आरोप
धनुष और कृति की 'तेरे इश्क में' फिर आई विवादों में, 'रांझणा का' स्पिरिचुअल सीक्वल चोरी का लगा आरोप
क्रिकेट
अब RCB को बाहर नहीं भटकना पड़ेगा, चिन्नास्वामी स्टेडियम पर नया अपडेट फैंस को कर देगा खुश
अब RCB को बाहर नहीं भटकना पड़ेगा, चिन्नास्वामी स्टेडियम पर नया अपडेट फैंस को कर देगा खुश
इंडिया
रायपुर में मेडिकल खरीद घोटाला में ED का बड़ा एक्शन, एक बिजनेसमैन को किया गिरफ्तार
रायपुर में मेडिकल खरीद घोटाला में ED का बड़ा एक्शन, एक बिजनेसमैन को किया गिरफ्तार
इंडिया
Telangana: सोशल मीडिया की ‘क्वीन’ और पति का खौफनाक खेल, 1500 लोगों को बनाया हनीट्रैप का शिकार, धमकी देकर वसूले लाखों रुपए
सोशल मीडिया की ‘क्वीन’ और पति का खौफनाक खेल, 1500 लोगों को जाल में फंसाकर किया गंदा काम!
ट्रेंडिंग
ईरान से लौटे भारतीय शख्स ने की सरकार की तारीफ, बोला- मोदी है तो मुमकिन है, वीडियो वायरल
ईरान से लौटे भारतीय शख्स ने की सरकार की तारीफ, बोला- मोदी है तो मुमकिन है
यूटिलिटी
बच्चे के नाम पर इस योजना में हर महीने डालें 1000 रुपये, 60 साल बाद मिलेंगे 11.57 करोड़
बच्चे के नाम पर इस योजना में हर महीने डालें 1000 रुपये, 60 साल बाद मिलेंगे 11.57 करोड़
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Embed widget