हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMagh Purnima 2026: माघ पूर्णिमा, वह तिथि जिस दिन से आरंभ हुआ कलयुग काल

Magh Purnima 2026: माघ पूर्णिमा, वह तिथि जिस दिन से आरंभ हुआ कलयुग काल

Magh Purnima 2026: माघ पूर्णिमा की पवित्र तिथि माघ मास की समाप्ति और फाल्गुन मास के शुरुआत का प्रतीक है. इसी के साथ इस दिन को द्वापर युग का समापन और कलयुग काल का आरंभ भी माना जाता है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 01 Feb 2026 09:58 AM (IST)
Preferred Sources

Magh Purnima 2026: माघ पूर्णिमा का दिन हिंदू धर्म और विशेषकर धार्मिक दृष्टि से काफी महत्व रखता है. पौराणिक ग्रंथों में माघ पूर्णिमा से जुड़ी कई कथाएं मिलती हैं. साथ ही माघ पूर्णिमा से जुड़ी कई मान्यताएं भी हैं. मान्यता है कि, इस तिथि पर देवतागण भी रूप बदलकर प्रयाग स्नान के लिए आते हैं, कल्पवास का समापन होता है, साधु-संत स्नान आदि करते हैं और श्रद्धालु पूजा-पाठ व व्रत करते हैं.

आज देशभर में माघ पूर्णिमा मनाई जा रही है. श्रद्धालुओं ने स्नान-दान के बाद व्रत का संकल्प लिया है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा ता भी अपनी सोलह कलाओं से शोभायमान होते हैं. इस विशेषताओं के साथ ही माघ पूर्णिमा से जुड़ी एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता भी है, जोकि इस तिथि को और खास बनाती है. मान्यता है कि, माघ पूर्णिमा के दिन से ही कलयुग की शुरुआत हुई थी.

माघ पूर्णिमा से कलयुग की शुरुआत

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, माघ पूर्णिमा से कलियुग का आरंभ माना जाता है. इस दिन विधिपूर्वक किया गया स्नान मनुष्य को नर्कगमन से मुक्ति प्रदान करता है. वहीं दान, व्रत और जप के पुण्य फल से साधक भवसागर को पार कर विष्णु धाम को प्राप्त करता है. हालांकि माघ पूर्णिमा को लेकर विभिन्न तरह की मान्यताएं हैं. पुराणों में जैसे विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अनुसार, कलियुग का आरंभ उस क्षण से माना जाता है, जब भगवान श्रीकृष्ण अपनी लीला समाप्त कर वैकुंठ गमन किया था, जिसे 17 या 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व की माघ पूर्णिमा माना जाता है. इस समय को द्वापर युग का अंत और कलयुग का आरंभ माना जाता है.

कलयुग की कुल अवधि

बता दें कि, कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष मानी गई है, जिसमें वर्ष 2026 तक कलियुग के लगभग 5,127 वर्ष बीत चुके हैं. शास्त्रों में कलयुग अधर्म, अन्याय, पाप और अनैतिकता में वृद्धि की बात कही गई है. साथ ही कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के कल्कि अवतार (Kalki Avatar) का भी वर्णन मिलता है, जोकि भगवान का आखिरी अवतार होगा. यह अवतार अन्याय का विनाश और धर्म की स्थापना के लिए होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 01 Feb 2026 09:58 AM (IST)
Tags :
Lord Krishna Kalyug Dwaparyug Purnima 2026 Magh Purnima 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'भारत संग तेल पर बड़ी डील...', बजट से पहले ट्रंप ने दी गुड न्यूज, बड़े बयान से चौंकाया
'भारत संग तेल पर बड़ी डील...', बजट से पहले ट्रंप ने दी गुड न्यूज, बड़े बयान से चौंकाया
बिहार
बिहार के बिहटा में दर्दनाक हादसा, ऑटो और ट्रक की भीषण टक्कर में 6 लोगों की मौत और दो घायल
बिहार के बिहटा में दर्दनाक हादसा, ऑटो और ट्रक की भीषण टक्कर में 6 लोगों की मौत और दो घायल
विश्व
‘बेतुकी बातें’, एपस्टीन फाइल्स में PM मोदी की इजरायल यात्रा के जिक्र पर भारत का तगड़ा जवाब
‘बेतुकी बातें’, एपस्टीन फाइल्स में PM मोदी की इजरायल यात्रा के जिक्र पर भारत का तगड़ा जवाब
स्पोर्ट्स
IND vs NZ 5th T20I: तिरुवनंतपुरम में भारत का तूफान, ईशान-सूर्या से लेकर अर्शदीप तक ये 5 खिलाड़ी रहे जीत के हीरो
तिरुवनंतपुरम में भारत का तूफान, ईशान-सूर्या से लेकर अर्शदीप तक ये 5 खिलाड़ी रहे जीत के हीरो
Advertisement

वीडियोज

Union Budget 2026: मिडिल क्लास से किसान तक किसको मिलेगा फायदा? | Nirmala Sitharama | Economy
Rohit Shetty के घर के बाहर फायरिंग मामले की Mumbai क्राइम ब्रांच करेगी जांच | Breaking
Union Budget 2026: आजाद भारत में आज पहली बार रविवार को पेश होगा बजट | Nirmala Sitharaman |
Union Budget 2026: देश के आम बजट को लेकर UP के वित्त मंत्री का बड़ा बयान | Nirmala Sitharaman |
Union Budget 2026: आम बजट 2026 से जुड़ी जानिए 10 खास बातें | Nirmala Sitharaman | Economy
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'भारत संग तेल पर बड़ी डील...', बजट से पहले ट्रंप ने दी गुड न्यूज, बड़े बयान से चौंकाया
'भारत संग तेल पर बड़ी डील...', बजट से पहले ट्रंप ने दी गुड न्यूज, बड़े बयान से चौंकाया
बिहार
बिहार के बिहटा में दर्दनाक हादसा, ऑटो और ट्रक की भीषण टक्कर में 6 लोगों की मौत और दो घायल
बिहार के बिहटा में दर्दनाक हादसा, ऑटो और ट्रक की भीषण टक्कर में 6 लोगों की मौत और दो घायल
विश्व
‘बेतुकी बातें’, एपस्टीन फाइल्स में PM मोदी की इजरायल यात्रा के जिक्र पर भारत का तगड़ा जवाब
‘बेतुकी बातें’, एपस्टीन फाइल्स में PM मोदी की इजरायल यात्रा के जिक्र पर भारत का तगड़ा जवाब
स्पोर्ट्स
IND vs NZ 5th T20I: तिरुवनंतपुरम में भारत का तूफान, ईशान-सूर्या से लेकर अर्शदीप तक ये 5 खिलाड़ी रहे जीत के हीरो
तिरुवनंतपुरम में भारत का तूफान, ईशान-सूर्या से लेकर अर्शदीप तक ये 5 खिलाड़ी रहे जीत के हीरो
बॉलीवुड
Border 2 Day 9 BO: करोड़ों कमाकर भी धुरंधर के आसपास भी नहीं पहुंचीं बॉर्डर 2, नौवें दिन सनी देओल ने नहीं टूटा इन 3 फिल्मों का रिकॉर्ड
करोड़ों कमाकर भी धुरंधर के आसपास भी नहीं पहुंचीं बॉर्डर 2, नौवें दिन सनी देओल ने नहीं टूटा इन 3 फिल्मों का रिकॉर्ड
ट्रेंडिंग
गर्दन चटकाना पड़ा भारी, मामूली आदत से जाते-जाते बची जान, रोंगटे खड़े कर देगी खबर, यूजर्स हैरान
गर्दन चटकाना पड़ा भारी, मामूली आदत से जाते-जाते बची जान, रोंगटे खड़े कर देगी खबर, यूजर्स हैरान
जनरल नॉलेज
Sports Medals History: किसी भी खेल में कब शुरू हुआ था मेडल देने का रिवाज, जानें किसने की शुरुआत?
किसी भी खेल में कब शुरू हुआ था मेडल देने का रिवाज, जानें किसने की शुरुआत?
हेल्थ
सेहत का सुपरफूड होते हैं घी में भुने ड्राई फ्रूट्स, जानें इनके कमाल के फायदे
सेहत का सुपरफूड होते हैं घी में भुने ड्राई फ्रूट्स, जानें इनके कमाल के फायदे
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Embed widget