मोनालिसा के बाद अब बासमती, श्वेता और अफसाना बनी सेंसेशन, माघ मेला 2026 बना वायरल गर्ल्स का नया अड्डा

Magh Mela 2026 Viral Girls: माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है. पवित्र धार्मिक माहौल के बीच रातों-रात ऐसे कई चेहरे उभरे हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. मिलिए माघ मेला की 3 वायरल गर्ल्स से?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 06 Jan 2026 01:52 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Magh Mela 2026 Viral Girls: प्रयागराज में माघ मेला 2026 की भव्य शुरुआत हो चुकी है. हजारों श्रद्धालु पवित्र स्नानों और रेत पर लगे तंबुओं की भीड़ के बीच अक्सर ऐसे कई चेहरे उभरकर सामने आते हैं, जो रातों-रात सोशल मीडिया पर वायरल सेंसेशन बन जाते हैं.

साल 2025 में  महाकुंभ के दौरान माला बेचने वाली मोनालिसा अपनी नीली आंखों और सादगी के कारण काफी वायरल हुई थी. जिसके बाद मोनालिसा के किस्मत चमक उठी और उन्हें फिल्मों के ऑफर भी मिला. ठीक एक वर्ष बाद अब माघ मेले के दौरान एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 लड़कियां वायरल हो रही है.

मोनालिसा के बाद बासमती हुई वायरल

मोनालिसा के वायरल होने के बाद माघ मेला प्रयागराज में बासमती दातुन बेचने आई हैं. उनकी सादगी और सौंदर्य को देखने लिए लोगों की भीड़ लग जाती है. बासमती माघ मेले में स्नान के लिए आई थीं, लेकिन फिर उन्होंने मालाएं और दातुन बेचना शुरू कर दिया.

लगातार लोग की भीड़ और कैमरे का सामना करने की वजह से उन्होंने कहा कि, कुछ भी कमाने का समय ही नहीं मिल रहा है?

मोनालिसा की ही तरह बासमती में कई समानताएं साफ नजर आती है. महाकुंभ मेले में मोनालिसा की ही तरह बासमती ने भी आंखों में काजल और मनमोहक मुस्कान से हर किसी का दिल जीत लिया है. बासमती को सोशल मीडिया पर नई मोनालिसा भी बोला जा रहा है.

माघ मेले में श्वेता बनी झांसी की रानी

माघ कुंभ मेले में बासमती के बाद प्रयागराज की ही रहने वाली श्वेता यादव भी सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर काफी वायरल हो रही हैं. दरअसल माघ मेले में श्वेता झांसी की रानी का गेटअप बनाए और हाथों में तलवार लिए है. श्वेता की इस वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है.

लोगों का कहना है कि, आस्था की संगम नगरी प्रयागराज में श्वेता सनातन संस्कृति को बढ़ावा दे रही है, वो भी एक ऐसी वीरांगना के हुलिए में जिन्हें भारत देश युगों-युगों तक याद करेगा.

बासमती और श्वेता के बाद अफसाना पवार वायरल

बासमती और श्वेता यादव के बाद अगली वायरल गर्ल का नाम अफसाना पवार है, जो खुद को मनोलिसा का रिश्तेदार भी बता रही हैं. अफसाना पवार पारधी समाज से ताल्लुक रखती हैं, जो दसवीं पास है. मनोलिसा से अपनी तुलना होने पर उन्होंने खुशी जताई है. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 06 Jan 2026 01:52 PM (IST)
Monalisa PRAYAGRAJ VIRAL VIDEO Magh Mela 2026

Frequently Asked Questions

अफसाना पवार कौन हैं और उनका क्या कहना है?

अफसाना पवार पारधी समाज से हैं और खुद को मोनालिसा का रिश्तेदार बताती हैं। मोनालिसा से अपनी तुलना होने पर उन्होंने खुशी जताई है।

Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget