Magh Mela 2026 Viral Girls: प्रयागराज में माघ मेला 2026 की भव्य शुरुआत हो चुकी है. हजारों श्रद्धालु पवित्र स्नानों और रेत पर लगे तंबुओं की भीड़ के बीच अक्सर ऐसे कई चेहरे उभरकर सामने आते हैं, जो रातों-रात सोशल मीडिया पर वायरल सेंसेशन बन जाते हैं.

साल 2025 में महाकुंभ के दौरान माला बेचने वाली मोनालिसा अपनी नीली आंखों और सादगी के कारण काफी वायरल हुई थी. जिसके बाद मोनालिसा के किस्मत चमक उठी और उन्हें फिल्मों के ऑफर भी मिला. ठीक एक वर्ष बाद अब माघ मेले के दौरान एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 लड़कियां वायरल हो रही है.

मोनालिसा के बाद बासमती हुई वायरल

मोनालिसा के वायरल होने के बाद माघ मेला प्रयागराज में बासमती दातुन बेचने आई हैं. उनकी सादगी और सौंदर्य को देखने लिए लोगों की भीड़ लग जाती है. बासमती माघ मेले में स्नान के लिए आई थीं, लेकिन फिर उन्होंने मालाएं और दातुन बेचना शुरू कर दिया.

लगातार लोग की भीड़ और कैमरे का सामना करने की वजह से उन्होंने कहा कि, कुछ भी कमाने का समय ही नहीं मिल रहा है?

मोनालिसा की ही तरह बासमती में कई समानताएं साफ नजर आती है. महाकुंभ मेले में मोनालिसा की ही तरह बासमती ने भी आंखों में काजल और मनमोहक मुस्कान से हर किसी का दिल जीत लिया है. बासमती को सोशल मीडिया पर नई मोनालिसा भी बोला जा रहा है.

माघ मेले में श्वेता बनी झांसी की रानी

माघ कुंभ मेले में बासमती के बाद प्रयागराज की ही रहने वाली श्वेता यादव भी सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर काफी वायरल हो रही हैं. दरअसल माघ मेले में श्वेता झांसी की रानी का गेटअप बनाए और हाथों में तलवार लिए है. श्वेता की इस वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है.

लोगों का कहना है कि, आस्था की संगम नगरी प्रयागराज में श्वेता सनातन संस्कृति को बढ़ावा दे रही है, वो भी एक ऐसी वीरांगना के हुलिए में जिन्हें भारत देश युगों-युगों तक याद करेगा.

बासमती और श्वेता के बाद अफसाना पवार वायरल

बासमती और श्वेता यादव के बाद अगली वायरल गर्ल का नाम अफसाना पवार है, जो खुद को मनोलिसा का रिश्तेदार भी बता रही हैं. अफसाना पवार पारधी समाज से ताल्लुक रखती हैं, जो दसवीं पास है. मनोलिसा से अपनी तुलना होने पर उन्होंने खुशी जताई है.