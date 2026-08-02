Weekly Love Horoscope 2-8 August 2026: वृषभ सहित 5 राशियों को मिलेगा पार्टनर से सरप्राइज, प्यार या धोखा ? देखें साप्ताहिक लव राशिफल
Weekly Horoscope (2 to 8 August 2026): क्या चमकेगा आपका भाग्य या लव लाइफ में बढ़ेगी नजदीकियां? जानिए मेष से मीन राशि का सटीक साप्ताहिक राशिफल, शुभ अंक, रंग और ग्रहों के दोष दूर करने के अचूक उपाय.
Weekly Horoscope (2 to 8 August 2026): साप्ताहिक लव राशिफल (2 से 8 अगस्त 2026) प्यार के मामले में यह हफ्ता किस राशि के लिए रोमांस से भरपूर रहेगा और किसे अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखने की जरूरत है? इस सप्ताह ग्रहों के गोचर से कई राशियों के प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी, तो कुछ को पुरानी गलतफहमियां दूर करने का मौका मिलेगा. आप सिंगल हैं, तो क्या इस हफ्ते आपके जीवन में किसी खास की एंट्री होने वाली है?
आइए, मेष से लेकर मीन राशि तक के सितारों का पूरा हाल विस्तार से जानते हैं.
मेष राशि का साप्ताहिक लव राशिफल
- प्रेम जीवन: इस सप्ताह आपके प्रेम जीवन में कई सकारात्मक और अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे, जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं. यदि पिछले कुछ समय से लगातार कामकाज के बढ़ते दबाव, अन्य व्यस्तताओं या दिनचर्या के कारण आप और आपका प्रियजन एक-दूसरे से अनजाने में दूरी महसूस कर रहे थे, तो यह सप्ताह उस बढ़ती हुई खाई को पाटने का एक बेहद अच्छा और सही अवसर प्रदान करेगा.
- पारिवारिक जीवन: परिवारिक मोर्चे पर यह समय बहुत ही शांतिप्रद और अनुकूल रहने वाला है. घर और परिवार की जिम्मेदारियों को बहुत ही समझदारी, धैर्य और परिपक्वता के साथ निभाने पर आपको अपनों का पूरा-पूरा सहयोग और सम्मान प्राप्त होगा. इस दौरान संपर्क में न रहे किसी पुराने और यादगार मित्र से अचानक दोबारा संपर्क स्थापित होने की भी प्रबल संभावना है.
- शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन: विवाहित जोड़ों के लिए यह समय प्यार, विश्वास और सद्भाव को लेकर विशेष रूप से अनुकूल है. आपसी तालमेल और समझदारी से रिश्ते मजबूत होंगे. हालांकि, सप्ताह के अंतिम दिनों में आपकी भावनाएं थोड़ी अधिक प्रबल और अतिसंवेदनशील रह सकती हैं. इसलिए, किसी भी विषय पर तुरंत या भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय पूरे हालात को गंभीरता और शांति से समझने का प्रयास करें.
- सिंगल्स के लिए सलाह: जो लोग अभी तक अकेले हैं, उन्हें इस सप्ताह अपने सोशल सर्कल को बढ़ाने और नए लोगों से मिलने-जुलने पर ध्यान देना चाहिए. पुराने दोस्त से दोबारा हुई मुलाकात प्यार में बदलने की पूरी क्षमता रखती है. अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें सामने रखने का साहस रखें.
- प्रेम जीवन के उपाय: प्रेम जीवन में मधुरता और आकर्षण बनाए रखने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद या गुलाबी वस्त्र धारण करें. अपने प्रियजन को प्रसन्न करने के लिए मीठा खिलाएं. शाम को घर के मंदिर में दीपक जलाकर ईश्वर से सुखी रिश्तों की प्रार्थना करें.
- लकी अंक: 8
- लकी रंग: गुलाबी
वृषभ राशि का साप्ताहिक लव राशिफल
- प्रेम जीवन: यह सप्ताह आपके प्रेम जीवन के लिए बेहद शुभ और फायदेमंद रहने वाला है. इस दौरान आपके और आपके पार्टनर के बीच रोमांस की भरमार रहेगी. भावनात्मक जुड़ाव में काफी मजबूती आएगी, जिससे रिश्ते में एक नया प्यार और ताजगी का एहसास होगा. एक-दूसरे के प्रति भरोसा और अपनापन गहराएगा, जिससे आपका रिश्ता पिछले सभी मतभेदों से परे बढ़ेगा.
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक मोर्चे पर यह सप्ताह बेहद अच्छा रहेगा. यदि किसी अपने से चल रही नाराजगी या गलतफहमी थी, तो उसे दूर करने का यह सबसे उत्तम समय है. परिवार के साथ अधिक से अधिक समय बिताने पर विशेष ध्यान दें. किसी धार्मिक या छोटी यात्रा की योजना बनाना रिश्तों में नजदीकियां बढ़ाने का काम करेगा. सप्ताह का अंतिम भाग दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर सुखद यादें बनाने का अवसर देगा.
- शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन: विवाहित जातकों के लिए यह समय आपसी तालमेल और समझ बढ़ाने के लिए अनुकूल है. जीवनसाथी के साथ पुराने अनबन को भुलाकर एक नई शुरुआत करें. घर के माहौल में प्रेम और शांति का वास होगा. दोनों के बीच अपनापन बढ़ेगा, जो वैवाहिक जीवन को और भी मधुर बनाएगा.
- सिंगल्स के लिए सलाह: जो लोग अभी तक सिंगल हैं, उनके लिए यह सप्ताह किसी नई शुरुआत का संदेश ला रहा है. आपके जीवन में किसी खास व्यक्ति से बातचीत की शुरुआत हो सकती है. सोशल मीडिया या दोस्तों के जरिए मिलने वाले नए लोगों से खुलकर बातें करें, लेकिन किसी भी तरह का भावनात्मक निर्णय लेने में थोड़ा संयम बरतें.
- प्रेम जीवन के उपाय: प्रेम जीवन में और अधिक मिठास लाने के लिए शुक्रवार के दिन अपने पार्टनर को गुलाब का फूल अवश्य भेंट करें. सोते समय अपने सिरहाने लाल रंग का कपड़ा रखें. घर के दक्षिण-पूर्व कोने में एक दीपक जलाकर रखें, इससे प्रेम संबंधों में आ रही बाधाएं दूर होंगी.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: गुलाबी
मिथुन राशि का साप्ताहिक लव राशिफल
- प्रेम जीवन: इस सप्ताह केवल अपनी बात कहना ही नहीं, बल्कि दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझना भी बहुत जरूरी रहेगा. प्रेम जीवन में आपको अपने पार्टनर की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए. केवल अपने नजरिए से चीजों को आकलन करने के बजाय, उनके मन की परेशानियों और जरूरतों को समझें. इस सप्ताह आपके रिश्ते में पारदर्शिता आएगी, जिससे भरोसा और गहराई बढ़ेगी, बशर्ते आप संवाद में नरमी और धैर्य बरतें.
- शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन: विवाहित जोड़ों के लिए यह सप्ताह बेहद अनुकूल और राहत देने वाला रहेगा. आपके और आपके साथी के बीच लंबे समय से चली आ रही किसी भी अनसुलझी समस्या का स्थायी समाधान खुलकर बातचीत से निकल सकता है. गुस्सा या घुटा हुआ क्रोध रिश्ते को कमजोर करता है. इसलिए छोटे-छोटे स्नेहपूर्ण व्यवहार, जैसे एक प्यारी सी मुस्कान, अचानक कोई उपहार देना या चाय पिलाना, आपके वैवाहिक जीवन में नई ऊर्जा और जोश भरेंगे.
- पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह घर का माहौल शांत और अत्यधिक सहयोगपूर्ण रहेगा. परिवार के सदस्य आपसी तालमेल बिठाकर चलेंगे. बड़ों का आशीर्वाद और बच्चों की खुशी आपके मन को अत्यंत सुकून देगी. घर पर कोई छोटा पारिवारिक कार्यक्रम हो सकता है, जिसमें सब साथ मिलकर खुशियां साझा करेंगे.
- सिंगल्स के लिए सलाह: अविवाहित लोगों के लिए यह समय मौज-मस्ती का है. दोस्तों के साथ समय बिताने का शानदार अवसर मिलेगा, लेकिन काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक होगा. अगर आप किसी पर आकर्षित हैं, तो जल्दबाजी में कोई कदम उठाने के बजाय उन्हें अच्छे से समझने की कोशिश करें.
- प्रेम जीवन के उपाय: प्रेम जीवन में मधुरता लाने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र धारण करें. पार्टनर को ताजा गुलाब का फूल अर्पित करें, इससे नकारात्मकता दूर होगी. सोने से पहले दोनों मिलकर 'ॐ शुक्रं नमः' का जाप करें.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: हल्का गुलाबी
कर्क राशि का साप्ताहिक लव राशिफल
- प्रेम जीवन: यह सप्ताह आपके प्रेम जीवन के लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है. इस दौरान अपने रिश्ते को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दें. याद रखें, प्रेम का इजहार केवल शब्दों से नहीं, बल्कि आपके अच्छे व्यवहार और कार्यों से भी होता है. सप्ताह के अंत में पार्टनर के साथ कुछ यादगार पल बिताने का शानदार मौका मिलेगा. आपकी संवेदनशीलता प्रेम संबंधों को और मजबूत बनाएगी.
- पारिवारिक जीवन: इस हफ्ते परिवार के साथ तालमेल काफी अच्छा रहेगा. घर-परिवार से जुड़े निर्णय बहुत सोच-समझकर लें. सभी की राय लेने से आपको परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा. अगर किसी उलझन के कारण मन में कोई शंका है, तो खुलकर बातचीत करने से गलतफहमियां दूर होंगी और घर का माहौल शांतिपूर्ण होगा.
- शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन: वैवाहिक जीवन में आपसी सद्भाव और प्रेम बढ़ेगा. जीवन की छोटी-छोटी चिंताओं को दूर करने के लिए जीवनसाथी के साथ हृदयस्पर्शी बातचीत करें. आपकी संवेदनशीलता वैवाहिक जीवन की नींव को मजबूत बनाएगी. सप्ताह के अंत में किसी खास योजना से शादीशुदा जिंदगी में ताजगी आएगी.
- सिंगल्स के लिए सलाह: सिंगल लोगों के लिए यह सप्ताह परिवार के मार्गदर्शन पर ध्यान देने का है. अगर आप किसी को पसंद कर रहे हैं, तो जल्दबाजी में कोई कदम उठाने के बजाय बुजुर्गों से सलाह जरूर लें. आपका सकारात्मक व्यवहार किसी नए व्यक्ति को आपकी ओर आकर्षित कर सकता है.
- प्रेम जीवन के उपाय: रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करें. बेडरूम के दक्षिण-पश्चिम कोने में ताजे गुलाब के फूल रखें, इससे प्रेम बढ़ता है. पारिवारिक कलह दूर करने के लिए प्रतिदिन सुबह-शाम परिवारजनों का आदर करें और आशीर्वाद लें.
- लकी अंक: 4
- लकी रंग: पर्पल
सिंह राशि का साप्ताहिक लव राशिफल
- प्रेम जीवन: सप्ताह की शुरुआत उत्साह और खुशी के साथ होगी. आपका प्रेम जीवन इस सप्ताह बेहद मधुर रहने वाला है. प्रेमी जोड़ों के बीच आपसी समझ और विश्वास में बढ़ोतरी होगी. अगर आप किसी खास आउटिंग या डेट की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके पूरे होने के योग बन रहे हैं.
- पारिवारिक जीवन: परिवार के सदस्यों के साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा रहेगा. बच्चों की कोई खास उपलब्धि घर में खुशहाल माहौल लाएगी. घर पर किसी धार्मिक या सामाजिक आयोजन के योग हैं, जिसमें सभी का साथ बराबर रहेगा. हालांकि, काम की व्यस्तता के बावजूद अपने परिवार और बच्चों को पर्याप्त समय देना इस सप्ताह आपके लिए सबसे जरूरी होगा.
- शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन: वैवाहिक जीवन के लिए यह सप्ताह शानदार और सुखद रहेगा. जीवनसाथी के साथ लंबे समय से चल रहे पुराने मतभेद और गलतफहमियां स्वतः खत्म होंगी, जिससे रिश्ते में एक नयी ताजगी आएगी. सप्ताह के अंत तक आप दोनों के बीच गहरी भावनात्मक जुड़ाव महसूस होगा. अगर कहीं घूमने की योजना है, तो वह पूरी होगी, जो वैवाहिक जीवन को और भी मधुर बनाएगी.
- सिंगल्स के लिए सलाह: अगर आप सिंगल हैं, तो इस सप्ताह आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आपकी सोच और भावनाओं से पूरी तरह मेल खाता हो. सामाजिक कार्यक्रमों या दोस्तों की पार्टी में जाने पर ध्यान दें, क्योंकि वहीं से कोई खास इंसान आपकी जिंदगी में एंट्री ले सकता है. हालांकि, किसी भी तरह की जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें और रिश्ते को समझने का पर्याप्त समय दें.
- प्रेम जीवन के उपाय: प्रेम जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए शुक्रवार को सफेद या हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें. अपने प्रियजन को प्यार से गुलाब का फूल अर्पित करें. घर के दक्षिण-पूर्व (अग्नि कोण) में सुगंधित मोमबत्ती जलाकर अपने रिश्ते के लिए सकारात्मक ऊर्जा का संदेश भेजें.
- लकी अंक: 2
- लकी रंग: हरा
कन्या राशि का साप्ताहिक लव राशिफल
- पारिवारिक जीवन: यह सप्ताह आपके लिए प्रेम और पारिवारिक जीवन के बीच एक बेहतरीन संतुलन लेकर आएगा. कामकाजी तनाव को भूलकर, परिवार के साथ बिताया गया समय आपको गहरा मानसिक सुकून और शांति प्रदान करेगा. घर का वातावरण अत्यंत सकारात्मक रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ छोटे-छोटे सहयोग और ईमानदारी भरी बातचीत से रिश्तों में विश्वास काफी मजबूत होगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में इस सप्ताह आपको खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करने का एक सुनहरा अवसर मिलेगा. जो बातें आप लंबे समय से दिल में रखे हुए थे, उन्हें आसानी से साझा कर पाएंगे. आपकी ईमानदारी और पारदर्शिता से पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्ते में नई ताजगी आएगी.
- शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन: विवाहित जोड़ों के लिए यह समय बेहद अनुकूल और मधुर रहने वाला है. जीवनसाथी के साथ मिलकर पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने से आपसी तालमेल और भी बेहतर होगा. दोनों के बीच प्यार और समझदारी का दौर रहेगा. छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दें, क्योंकि यही सुखद वैवाहिक जीवन की नींव हैं.
- सिंगल्स के लिए सलाह: अविवाहित लोगों को इस सप्ताह कोई खास सुखद समाचार मिल सकता है. आपकी किसी पुराने परिचित या दोस्त से अचानक नजदीकियां बढ़ सकती हैं. सिंगल्स के लिए सलाह है कि जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें. अपने दिल की आवाज़ सुनें, लेकिन बुद्धि से काम लें और रिश्ते को समझने का पर्याप्त समय दें.
- प्रेम जीवन के उपाय: प्रेम जीवन में मीठापन बढ़ाने के लिए शुक्रवार के दिन किसी जरूरतमंद को सफेद मिठाई का दान करें. अपने पार्टनर को गुलाब का फूल भेंट करना शुभ रहेगा. इसके अलावा, शनिवार की रात को शुद्ध घी का दीपक जलाने से रिश्तों में आ रही बाधाएं दूर होंगी.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: रुपहला
तुला राशि का साप्ताहिक लव राशिफल
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आपकी बातचीत ही सब कुछ बदल देगी. यदि मन में कोई शंका है, तो उसे मन में समेट कर न रखें. भविष्य और रिश्ते की जिम्मेदारियों को लेकर होने वाली गंभीर बातचीत प्रेम जीवन को एक नई दिशा दे सकती है. बिना डरे फीलिंग्स को आगे रखें, इससे साथी आपके सच्चे इरादों को समझेगा.
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक मोर्चे पर सक्रिय रहें. घर के मुद्दों को अनसुना न करें और परिवार के साथ बैठकर समाधान निकालें. दोस्तों और प्रियजनों के साथ बिताया गया समय मानसिक तनाव को काफी हद तक कम करेगा और घर का माहौल खुशनुमा बनेगा. छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने के बजाय समझदारी से प्रतिक्रिया दें.
- शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन: विवाहित जोड़ों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा. पति-पत्नी के बीच भविष्य की योजनाओं और जिम्मेदारियों को लेकर ईमानदारी से बातचीत करें. इस खुलेपन से रिश्तों की जड़ें मजबूत होंगी. सप्ताह के अंत तक वैवाहिक जीवन में विश्वास और भावनात्मक निकटता में वृद्धि महसूस होगी. एक-दूसरे की बातों को धैर्य से सुनें.
- सिंगल्स के लिए सलाह: सिंगल लोग अपनी उलझनों को लेकर परेशान न हों. दोस्तों के साथ संवाद करें और मन की बातें साझा करें. नए लोगों से मिलने में हिचकिचाहट न रखें, क्योंकि आपकी सकारात्मक बातचीत किसी अच्छे रिश्ते का द्वार खोल सकती है. खुद पर भरोसा बनाए रखें और अपनी निर्णय क्षमता को मजबूत बनाएं.
- प्रेम जीवन के उपाय: प्रेम में मधुरता बनाए रखने के लिए प्रतिदिन सुबह 'ॐ शुक्राय नमः' का जाप करें. रिश्तों में तनाव दूर करने के लिए शुद्ध घी का दीपक शाम को उत्तर दिशा में जलाएं. शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहनकर मीठा खाएं, इससे संबंधों में कोमलता आती है.
- लकी अंक: 9
- लकी रंग: क्रीम
वृश्चिक राशि का साप्ताहिक लव राशिफल
- प्रेम जीवन: इस सप्ताह आपके प्रेम जीवन में संतुलन और स्थिरता कायम रहेगी. शुरुआती दिनों में थोड़ी धीमी रफ्तार हो सकती है, लेकिन सप्ताह के अंतिम दिनों में आपके और आपके पार्टनर के बीच मधुरता और भावनात्मक जुड़ाव पहले से कहीं अधिक मजबूत होगा.
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक मोर्चे पर यह सप्ताह बेहद शानदार रहने वाला है. परिवार या आर्थिक मामलों को लेकर अपने परिवारजनों के साथ खुलकर बातचीत करना आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा. इससे घर के वातावरण में सकारात्मकता आएगी. यदि किसी अपने से दूरियां बनी हुई थीं, तो इस सप्ताह उन्हें कम करने और रिश्तों को मजबूत बनाने का शानदार अवसर मिलेगा.
- शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन: वैवाहिक जीवन में इस सप्ताह स्थिरता बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ रिश्तों में एक अच्छा संतुलन देखने को मिलेगा. घर की कोई भी अनसुलझी समस्या या बजट संबंधी विषय हो, तो उस पर एक-दूसरे से खुलकर चर्चा करें. छिपाने के बजाय साफगोई से बात करने से गृहस्थ जीवन में एकता बढ़ेगी. सप्ताह के अंत में आप दोनों के बीच रोमांस और भावनात्मक अंतरंगता का स्तर काफी ऊंचा रहेगा.
- सिंगल्स के लिए सलाह: अगर आप सिंगल हैं, तो इस सप्ताह अपने सोशल दायरे को बढ़ाने का प्रयास करें. पुराने दोस्तों से जुड़ना या किसी सोशल इवेंट में शामिल होना आपके लिए फायदेमंद रह सकता है. अपने मन की बातों को लोगों के सामने खुलकर रखें, क्योंकि इस सप्ताह आपकी बातों पर लोग गौर करेंगे. किसी पुरानी दोस्ती के रिश्ते में प्यार के बीज अंकुरित हो सकते हैं.
- प्रेम जीवन के उपाय: प्रेम जीवन में और अधिक मधुरता लाने के लिए शुक्रवार के दिन अपने पार्टनर को चीनी या मिठाई खिलाएं. अपने बेडरूम या घर के पूर्व भाग में गुलाब के फूलों का इस्तेमाल करें, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और प्यार में वृद्धि होगी.
- लकी अंक: 3
- लकी रंग: स्लेटी
धनु राशि का साप्ताहिक लव राशिफल
- प्रेम जीवन: यह सप्ताह अपनी भावनाओं को बिना किसी हिचकिचाहट के खुलकर व्यक्त करने का है. यदि पिछले कुछ समय से आपकी व्यस्तता के कारण आपके पार्टनर को आपका समय नहीं मिल पा रहा था, जिससे उनके मन में निराशा या दूरियां आई थीं, तो अब इसकी पूरी भरपाई करें. उन्हें सरप्राइज दें और दिल की बातें साझा करें, इससे आपका प्रेम जीवन और भी रोमांटिक हो जाएगा.
- शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन: दांपत्य जीवन में इस सप्ताह सामंजस्य और समझदारी कायम रहेगी. आर्थिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर जो चुप्पी या तनाव था, उसे दूर करने का समय आ गया है. इन मुद्दों पर एक-दूसरे से बैठकर शांति से चर्चा करना बेहद लाभदायक रहेगा. बिना आरोप-प्रत्यारोप के निर्णय लें, ताकि आपसी तालमेल और विश्वास बढ़ सके.
- पारिवारिक जीवन: घर का वातावरण इस बार काफी सकारात्मक रहेगा. भाई-बहनों और दोस्तों के साथ आपके संबंध पहले से ज्यादा मजबूत होंगे. पुरानी खटपट दूर होगी. घर पर छोटे-मोटे कार्यक्रमों का आयोजन हो सकता है. सप्ताह का अंत परिवार के सदस्यों और प्रियजनों के साथ बहुत ही सुखद और शांतिपूर्ण वातावरण में बीतेगा.
- सिंगल्स के लिए सलाह: जिन लोगों का अभी तक कोई पार्टनर नहीं है, उन्हें सलाह है कि वे घर से बाहर निकलें और सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लें. अपनी भावनाओं को दबाकर न रखें. दोस्तों के माध्यम से किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, इसलिए खुले विचार रखें.
- प्रेम जीवन के उपाय: रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए शुक्रवार के दिन अपने प्रियजन को सफेद फूलों का तोहफा दें. सुबह के समय शुद्ध घी का दीपक जलाएं. यदि रिश्ते में कोई अड़चन है, तो माता लक्ष्मी को चौमुखी दीपक अर्पित करें, इससे नकारात्मकता दूर होगी.
- लकी अंक: 4
- लकी रंग: लाल
मकर राशि का साप्ताहिक लव राशिफल
- प्रेम जीवन: इस सप्ताह आपके प्रेम जीवन में नजदीकियां बढ़ने वाली हैं. बीते समय में हुए किसी पुराने मतभेद या गलतफहमी को सुलझाने का बेहतरीन अवसर मिलेगा, जिससे आपके रिश्ते में एक बार फिर से ताजगी बहाल होगी. सप्ताह के अंत तक आपका भावनात्मक जुड़ाव और आपसी विश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत और गहरा होगा.
- पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह अपने निजी जीवन और पारिवारिक जीवन के बीच एक सही संतुलन बनाना बहुत आवश्यक रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ अधिक से अधिक समय बिताने का प्रयास करें. परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की योजना भी बन सकती है, जिससे घर का वातावरण पूरी तरह से सकारात्मक और शांतिपूर्ण बनेगा.
- शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन: विवाहित जातकों के लिए यह समय अत्यंत अनुकूल और फायदेमंद रहेगा. आपके और आपके जीवनसाथी के बीच भविष्य की योजनाओं और पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर होने वाली गहराई से बातचीत वैवाहिक रिश्तों को और भी अधिक मजबूत बनाएगी. एक-दूसरे की बातों को धैर्यपूर्वक समझने से जीवनसाथी का पूरा साथ मिलेगा.
- सिंगल्स के लिए सलाह: जो लोग अभी तक सिंगल हैं, उन्हें इस सप्ताह धीरज बनाए रखना चाहिए. अपने निजी विकास और करियर पर पूरा ध्यान दें. यदि आप किसी धार्मिक यात्रा या पारिवारिक कार्यक्रम पर जा रहे हैं, तो वहां आपकी मुलाकात आपके विचारों के अनुरूप किसी विशेष व्यक्ति से हो सकती है. जल्दबाजी से बचें.
- प्रेम जीवन के उपाय: प्रेम जीवन में सदैव मधुरता बनाए रखने के लिए शुक्रवार के दिन अपने प्रियजन को प्यार से लाल गुलाब का फूल अर्पित करें. अपने शयनकक्ष के दक्षिण-पूर्वी कोने में स्वच्छ मिट्टी के बर्तन में गुलाब जल छिड़कें. नियमित रूप से सुबह-शाम अपने इष्ट देवता का ध्यान करने से मन में प्रेम भावना का संचार होगा.
- लकी अंक:
- लकी रंग: ग्रे
कुंभ राशि का साप्ताहिक लव राशिफल
- पारिवारिक जीवन: यह सप्ताह परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने का एक शानदार अवसर देगा. अगर किसी कारणवश घर के किसी सदस्य से दूरियां बन गई थीं, तो अब खुलकर बातचीत के जरिए उन्हें पूरी तरह कम किया जा सकता है. परिवारजनों की बातों को धैर्यपूर्वक सुनने पर रिश्तों में गहरा विश्वास बनेगा. आपकी मौजूदगी और हर संभव सहयोग अपनों के लिए बेहद खास मायने रखेगा. घर पर सकारात्मक वातावरण बना रहेगा.
- शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन: वैवाहिक जीवन में इस सप्ताह तालमेल और प्रेम की बारिश होगी. जीवनसाथी के साथ पुराने मतभेदों को भुलाकर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. एक-दूसरे की कमियों को नहीं, बल्कि अच्छाइयों को अपनाने से रिश्ता पहले से ज्यादा मधुर होगा. सप्ताह के अंत तक आप अपने वैवाहिक जीवन में एक अनोखी भावनात्मक मजबूती और सुरक्षा का अहसास करेंगे.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए यह समय बेहद रोमांटिक और अनुकूल रहेगा. आपका आकर्षण और समर्पण आपके पार्टनर को आपके और करीब लाएगा. रिश्ते में चल रही किसी भी खटास को आपके प्यार भरे व्यवहार से दूर किया जा सकता है. सप्ताह के अंतिम दिनों में प्रेम संबंधों में गहरी भावनात्मक जुड़ाव महसूस होगा.
- सिंगल्स के लिए सलाह: जो लोग अभी तक सिंगल हैं, उन्हें इस हफ्ते अपने सोशल सर्कल का विस्तार करना चाहिए. दोस्तों के जरिए आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है, जो आपकी सोच से मेल खाता हो. हालांकि, किसी नए रिश्ते में जल्दबाजी करने से बचें, पहले व्यक्ति को समझें और फिर आगे बढ़ें.
- प्रेम जीवन के उपाय: प्रेम जीवन में मिठास बनाए रखने के लिए शुक्रवार के दिन अपने प्रियजन को कोई मीठा खाना खिलाएं. बेडरूम में गुलाब के फूलों का इस्तेमाल करें, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और प्रेम बढ़ता है.
- लकी अंक: 1
- लकी रंग: सफेद
मीन राशि का साप्ताहिक लव राशिफल
- प्रेम जीवन: यह सप्ताह प्रेम और भावनाओं के लिए बेहद शुभ संकेत लेकर आया है. आपके प्रेम संबंधों में समझदारी और भावनात्मक सहयोग में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी. व्यस्तता के बावजूद, अगर आप अपने पार्टनर के लिए समय निकालेंगे, तो इससे रिश्ते को नई ऊर्जा मिलेगी. अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें.
- पारिवारिक जीवन: परिवार के लिए भी यह समय अत्यंत अनुकूल रहने वाला है. घर का वातावरण शांत और सुखद रहेगा. अपनों, खासकर बुजुर्गों के साथ बैठकर समय बिताना आपके मन को शांति देगा. किसी पुराने परिचित या खास रिश्तेदार से दोबारा संपर्क बनने की बहुत संभावना है, जिससे परिवार की खुशी में चार चांद लग जाएंगे.
- शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन: वैवाहिक जीवन में आपसी तालमेल और प्रेम का दौर शुरू होगा. पहले की कड़वाहट या छोटी-मोटी गलतफहमियां दूर होंगी. घर की जिम्मेदारियों को एक-दूसरे के साथ मिलकर निभाने से रिश्ता मजबूत होगा. आपके सकारात्मक व्यवहार से जीवनसाथी काफी प्रभावित होगा. सप्ताह के अंत में किसी खास योजना या डिनर डेट से वैवाहिक जीवन में नया रोमांच और मिठास आएगी.
- सिंगल्स के लिए सलाह: अगर आप सिंगल हैं, तो यह सप्ताह आपके लिए किसी खास शख्स से मुलाकात का समय ला रहा है. किसी पुराने दोस्त या परिचित से अचानक संपर्क बन सकता है, जो आगे चलकर प्रेम संबंध में बदल सकता है. हालांकि, जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचें. अपने आसपास के लोगों को अच्छे से समझें और बिना किसी पूर्वाग्रह के रिश्ते को आगे बढ़ने दें.
- प्रेम जीवन के उपाय: प्रेम जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद या गुलाबी वस्त्र धारण करें. मां लक्ष्मी या दुर्गा जी को चमेली के फूल अर्पित करें. रोज रात को सोने से पहले अपने पार्टनर के बारे में सकारात्मक विचार करें, इससे मन में प्रेम की भावना और गहराती है.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: ऑरेंज
Weekly Rashifal 2-8 August 2026: मंगल का मिथुन में गोचर इस सप्ताह सभी राशियों पर क्या पड़ेगा असर, मेष-मीन तक राशिफल देखें
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.