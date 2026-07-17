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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मLord Shiva : भगवान शिव की जटाओं में ही क्यों विराजती हैं मां गंगा? जानें इसकी पौराणिक कथा

Lord Shiva : भगवान शिव की जटाओं में ही क्यों विराजती हैं मां गंगा? जानें इसकी पौराणिक कथा

Lord Shiva : मां गंगा भगवान शिव की जटाओं में ही क्यों विराजमान हैं? जानें इसके पीछे की पौराणिक कथा, धार्मिक मान्यता, आध्यात्मिक संदेश और पंडित सुरेश श्रीमाली की राय.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 17 Jul 2026 04:41 PM (IST)
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Lord Shiva : हिंदू धर्म में भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है. उनके स्वरूप का हर एक अंग अपने भीतर कोई न कोई गहरा रहस्य समेटे हुए है. उनके मस्तक पर अर्धचंद्र, गले में सर्प, शरीर पर भस्म और जटाओं में विराजमान मां गंगा.

लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर मां गंगा भगवान शिव की जटाओं में ही क्यों विराजती हैं? क्या इसके पीछे केवल एक पौराणिक कथा है या इसका कोई आध्यात्मिक संदेश भी है?

आइए जानते हैं इस रहस्य से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक कथा के बारे में.

कैसे हुई मां गंगा के धरती पर आने की शुरुआत?

पौराणिक कथा के अनुसार, राजा सगर के 60 हजार पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे. उनके उद्धार के लिए कई पीढ़ियों तक तपस्या की गई. अंत में राजा भगीरथ ने कठोर तप कर मां गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने का वरदान प्राप्त किया, ताकि उनके पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष मिल सके.

लेकिन एक बड़ी समस्या थी. मां गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि यदि वे सीधे पृथ्वी पर उतरतीं तो पूरी धरती जलमग्न होकर नष्ट हो सकती थी.

भगवान शिव ने अपनी जटाओं में क्यों धारण किया?

राजा भगीरथ ने इस संकट का समाधान पाने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की. महादेव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और मां गंगा को अपनी विशाल जटाओं में धारण करने का निर्णय लिया.

जब मां गंगा स्वर्ग से पूरे वेग के साथ उतरीं तो भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया. इससे उनका वेग नियंत्रित हो गया. इसके बाद महादेव ने अपनी जटाओं से गंगा की एक धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित की. इसी कारण भगवान शिव को 'गंगाधर' भी कहा जाता है, अर्थात वह जो गंगा को धारण करने वाले हैं.

क्या है इसका आध्यात्मिक संदेश?

यह कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि गहरा आध्यात्मिक संदेश भी देती है.

  • मां गंगा ज्ञान, पवित्रता और जीवन का प्रतीक हैं.
  • भगवान शिव की जटाएं धैर्य, संयम और आत्मनियंत्रण का प्रतीक मानी जाती हैं.
  • संदेश यह है कि अपार शक्ति या ज्ञान भी तभी कल्याणकारी होता है, जब उसे संयम और विवेक के साथ नियंत्रित किया जाए.
  • भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि शक्ति का उपयोग संतुलन और लोककल्याण के लिए होना चाहिए.

भगवान शिव और मां गंगा का धार्मिक महत्व

धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव और मां गंगा का एक साथ स्मरण करने से व्यक्ति के पापों का क्षय होता है और मन को शांति प्राप्त होती है. यही कारण है कि सावन, महाशिवरात्रि और गंगा दशहरा जैसे पर्वों पर श्रद्धालु गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं. ऐसा करना अत्यंत शुभ माना जाता है.

पंडित सुरेश श्रीमाली की राय

ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, भगवान शिव की जटाओं में विराजमान मां गंगा इस बात का प्रतीक हैं कि जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी शक्ति, सफलता या परिस्थितियों को भी धैर्य और विवेक से नियंत्रित करना चाहिए.

वे बताते हैं कि गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक करने और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करने से मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होने की मान्यता है.

क्या केवल गंगाजल से ही शिव का अभिषेक करना चाहिए?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान शिव का अभिषेक गंगाजल, स्वच्छ जल, दूध, शहद और पंचामृत से भी किया जा सकता है. हालांकि गंगाजल को सबसे पवित्र माना गया है. यदि गंगाजल उपलब्ध न हो, तो श्रद्धापूर्वक स्वच्छ जल से भी अभिषेक किया जा सकता है.

भगवान शिव की जटाओं में मां गंगा का विराजमान होना केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि सनातन धर्म का एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है. यह हमें सिखाता है कि शक्ति, ज्ञान और ऊर्जा तभी कल्याणकारी बनते हैं, जब उन्हें धैर्य, संयम और विनम्रता के साथ अपनाया जाए.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 17 Jul 2026 04:41 PM (IST)
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Lord Shiva Hindu Mythology Shiv Puran MAA GANGA Bhagirath Shiva Jata Ganga Avataran Shiva Mystery
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