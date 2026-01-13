Lohri 2026: लोहड़ी कब जलेगी, जानें अग्नि पूजन का शुभ मुहूर्त

Lohri 2026 Jalane Ka Samay: लोहड़ी पंजाबी और सिख समुदाय के लोगों का विशेष त्योहार है, जोकि हर साल मकर संक्रांति (Makar Sankranti 2026) से एक रात पहले मनाई जाती है. आज 13 जनवरी 2026 को देशभर में लोहड़ी की धूम देखने को मिल रही है.

लोहड़ी के पावन दिन पर लोग इकट्ठा होकर घर के बाहर पवित्र अग्नि जलाते हैं. अग्नि में मूंगफली, पॉपकॉर्न आदि जैसी चीजें अर्पित की जाती है और फिर सभी लोग भंगड़ा-गिद्दा करते हुए ढोलक की धुन पर अग्नि के चारों और घूमते हैं और नाचते-गाते हैं. आइए जानते हैं शाम के समय कितने बजे जलाई जाएगी लोहड़ी की अग्नि और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा.

आज कितने बजे जलेगी लोहड़ी (Lohri Bonfire Timing)

ज्योतिषियाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, आज लोहड़ी के दिन विशाखा नक्षत्र और शूल योग बना है. इसके अलावा शुक्र भी आज 13 जनवरी 2026 को सुबह 03:40 पर मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं. लोहड़ी जलाने के लिए आज 13 जनवरी को शाम 05:43 से शुभ मुहूर्त की शुरुआत हो जाएगी और यह महूर्त 07:15 तक रहेगा. इस मुहूर्त में आप लोहड़ी की पवित्र अग्नि (अलाव) जला सकते हैं. इसके बाद सभी लोग अग्नि की 7 या 11 बार परिक्रमा करें.

लोहड़ी पूजा विधि (Lohri 2026 Puja Vidhi)

जिस स्थान पर लोहड़ी जलानी हो, सबसे पहले उस स्थान की साफ-सफाई कर लें. इसके बाद लकड़ियों का ढ़ेर बनाकर उसमें आग जलाएं. सभी लोग एक साथ बैठकर दुल्ला-भाटी और लोहड़ी की लोककथाएं सुनें. लोहड़ी की अग्नि में तिल-गुड़, रेवड़ी, मक्का, गजक और मूंगफली जैसी चीजें अर्पित करें और अग्नि के चारों ओर 7 या 11 बार परिक्रमा करें. मक्का को नई फसल का प्रतीक मानकर लोग लोहड़ी की अग्नि मे इसे डालते हैं और सुख-समृद्धि की कामना करते हैं. इस दिन घरों में मकके की रोटी और सरसों का साग भी बनाया जाता है.

