यह सप्ताह तुला राशि वालों के लिए चुनौतियों भरा रहेगा। दूसरों के काम में दखल देने से बचें, नहीं तो मुश्किलों में फंस सकते हैं। फोकस बनाए रखना महत्वपूर्ण है।
तुला साप्ताहिक राशिफल 7-13 दिसंबर 2025: इस हफ्ते अपने लक्ष्य पर फोकस करें, जोखिम भरा निवेश करने से बचें!
Libra Weekly Horoscope: तुला राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2025 का पहला हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए तुला राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?
Tula Saptahik Rashifal 7 to 13 December 2025: यह सप्ताह तुम्हें साफ बताने वाला है कि दूसरों के काम में दखल दोगे तो खुद फंसोगे. फोकस भटकेगा तो मुश्किलें खड़ी होंगी. सप्ताह की शुरुआत में छोटे काम भी भारी लगेंगे और ज्यादा मेहनत मांगेंगे. नौकरी में भाग्य का सपोर्ट कम रहेगा, और सीनियर–जूनियर की मदद पर भरोसा करना बेवकूफी होगी.
वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन कारोबार में अटका पैसा निकालना आसान नहीं होगा. जोखिम भरा निवेश इस समय सीधा नुकसान देगा. सप्ताह के अंत में अचानक खर्च बढ़ेंगे और बजट बिगाड़ देंगे. रिश्तों में शांति चाहिए तो कुछ स्थितियों में झुकना पड़ेगा, वरना माहौल हाथ से निकल जाएगा.
तुला साप्ताहिक परिवार राशिफल
घर-परिवार में तालमेल बनाए रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है क्योंकि इस सप्ताह एक छोटी बात से भी बड़ा तनाव पैदा हो सकता है. उत्तरार्ध में परिवार के किसी सदस्य से जुड़ी चिंता तुम्हें मानसिक रूप से खींच सकती है. परिवार में संतुलन तभी बना रहेगा जब तुम हर मुद्दे को लड़ाई का कारण बनाने की बजाय समझदारी से संभालोगे.
तुला साप्ताहिक लव राशिफल
प्रेम संबंधों में कदम बहुत सोच-समझकर उठाओ. पार्टनर के साथ किसी भी बात को गलत दिशा में ले जाना आसान है, इसलिए टोन और रवैये पर कंट्रोल रखना पड़ेगा. रिलेशन में ईगो घुसने दिया तो सीधा तनाव मिलेगा. शादीशुदा लोगों को इस सप्ताह भावनात्मक दूरी न बनने देने पर ध्यान देना होगा.
तुला साप्ताहिक बिजनेस राशिफल
व्यवसाय में बाजार से पैसा निकालना मुश्किल रहेगा. अनावश्यक भरोसा या जोखिम लेना सीधी बेवकूफी होगी. कागजी काम देर से किया तो परेशानियाँ बढ़ेंगी पेपरवर्क को हल्के में मत लेना. सप्ताहांत में खर्च अचानक बढ़ेंगे और बिजनेस कैश फ्लो पर दबाव डालेंगे.
तुला साप्ताहिक नौकरी राशिफल
जॉब वालों के लिए हफ्ता औसत है. शुरूआती दिनों में छोटे काम भी भारी लगेंगे और अपेक्षित सपोर्ट नहीं मिलेगा. सीनियर्स के साथ अनबन से बचने के लिए शांत और प्रोफेशनल रहना पड़ेगा. इस समय प्लानिंग और खुद पर भरोसा ही तुम्हें संभालेगा दूसरों पर निर्भर रहना नुकसान देगा.
तुला साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल
युवाओं के लिए सप्ताह मिश्रित है. पढ़ाई या करियर में फोकस बनाए रखना चुनौती होगा. दूसरों की बातों में पड़कर अपने लक्ष्य से भटके तो पछताओगे. प्रोजेक्ट्स या असाइनमेंट्स में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और तुरंत रिज़ल्ट की उम्मीद मत करना.
तुला साप्ताहिक धन राशिफल
पैसे की स्थिति स्थिर है लेकिन खर्च अचानक बढ़कर परेशान कर सकते हैं. व्यापारियों को फंसे धन में देरी झेलनी पड़ेगी. किसी भी तरह के जोखिम भरे निवेश या उधार–लेनदेन से इस समय दूरी रखना ही समझदारी है. बजट बिगड़ने से रोकने के लिए फालतू खर्च तुरंत काटो.
तुला साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल
मानसिक दबाव बढ़ सकता है परिवार और पैसों से जुड़ी बातों के कारण. शारीरिक रूप से स्थिति सामान्य है, लेकिन तनाव बढ़ाकर खुद दिक्कत मत पैदा करो. रूटीन और नींद को बिगाड़ोगे तो समस्या बढ़ेगी.
- शुभ अंक: 6
- शुभ रंग: सफेद
- उपाय: कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
