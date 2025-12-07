हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मLibra Weekly Horoscope 7 to 13 December 2025: तुला राशि इस हफ्ते धन, प्यार और करियर में मिलेगी सफलता! पढ़ें राशिफल

Libra Weekly Horoscope 7 to 13 December 2025: तुला राशि इस हफ्ते धन, प्यार और करियर में मिलेगी सफलता! पढ़ें राशिफल

Libra Weekly Horoscope: तुला राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें पढ़ें तुला साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 07 Dec 2025 10:00 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Tula Saptahik Rashifal 7 to 13 December 2025: यह हफ्ता तुम्हारे लिए मजबूत शुरुआत लेकर आएगा. अपनी क्षमता, निर्णय शक्ति और हिम्मत के दम पर तुम कई अटके हुए काम निपटा लोगे. पिछले समय में जो समस्याएँ भारी लग रही थीं, उनका समाधान उम्मीद से आसान निकल सकता है.

सुख और सौभाग्य दोनों का साथ मिलेगा. पहले किए गए निवेश और बचत का लाभ मिलना शुरू होगा, जिससे आर्थिक राहत आएगी.

परिवार राशिफल

परिवारिक परिस्थितियाँ काफी हद तक सकारात्मक रहेंगी. घर के सदस्यों का व्यवहार सहयोगी रहेगा और किसी पुराने पारिवारिक विवाद में ढील या समाधान के संकेत दिखाई देंगे. आपसी तालमेल बढ़ेगा और परिवार का वातावरण शांत रहेगा.

लव राशिफल

जिस रिश्ते में आप भरोसे की कमी या दूरी महसूस कर रहे थे, वहाँ अब सुधार होगा. पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा, और आप दोनों के बीच भरोसा और नजदीकियाँ बढ़ेंगी. अविवाहित लोगों के लिए मनचाहा साथ मिलने की संभावना भी मजबूत है. मैरिड लाइफ स्थिर और सुखद बनी रहेगी.

व्यापार राशिफल

बिज़नेस क्लास के लिए सप्ताह बेहद अनुकूल है. मार्केट में रुका हुआ पैसा अचानक मिल सकता है. कारोबारी अवसर उभरेंगे और मोटिवेशन बढ़ेगा. आप नई योजनाओं पर काम कर सकते हैं और माहौल आपके पक्ष में रहेगा. प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त बनाए रखने के अवसर मिलेंगे.

नौकरी राशिफल

एंप्लॉयड लोगों के लिए हफ्ता आरामदायक और फलदायी है. अतिरिक्त आय के स्रोत बनेंगे, और ऑफिस में सहकर्मी एवं वरिष्ठ दोनों का समर्थन मिलेगा. काम की गति तेज होगी और आपकी परफॉर्मेंस भी नोटिस की जाएगी.

युवा और करियर राशिफल

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को मेहनत का पूरा परिणाम मिलेगा. मानसिक रूप से भी स्थिरता बनी रहेगी. करियर में नए अवसर और मार्गदर्शन मिलने की संभावना है. राजनीति से जुड़े लोग किसी प्रभावशाली व्यक्ति का समर्थन प्राप्त कर सकते हैं.

धन राशिफल

आर्थिक रूप से समय बेहद अनुकूल है. पुराने निवेशों का लाभ मिलेगा, नया फायदा भी बन सकता है. रुका हुआ पैसा वापस आएगा. खर्च नियंत्रित रहेगा और बचत बढ़ेगी.

हेल्थ राशिफल

सेहत सामान्य से अच्छी दिख रही है. मानसिक तनाव कम होगा, ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ेगा. बस अनियमित दिनचर्या से बचें ताकि सप्ताह के अंत में थकान न बढ़े.

  • शुभ अंक 7
  • शुभ रंग चांदी जैसा सफेद

उपाय

शुक्रवार को माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें और किसी गरीब महिला को वस्त्र दान करें.

FAQs

Q1 क्या इस सप्ताह रुका हुआ पैसा मिलेगा?
A1 हाँ, अप्रत्याशित रूप से आर्थिक राहत मिलने के योग मजबूत हैं.

Q2 क्या नौकरी में प्रमोशन के संकेत हैं?
A2 प्रमोशन अभी नहीं, लेकिन वरिष्ठों का भरोसा मजबूत होगा.

Q3 क्या बिज़नेस में नया विस्तार करना ठीक रहेगा?
A3 हाँ, सप्ताह विस्तार योजनाओं के लिए सकारात्मक है.

Q4 क्या लव लाइफ में सुधार होगा?
A4 हाँ, रिश्ते में भरोसा और नजदीकियाँ बढ़ेंगी.

Q5 क्या छात्रों को सफलता मिलेगी?
A5 हाँ, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को मेहनत का स्पष्ट लाभ मिलेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 07 Dec 2025 10:00 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Libra Horoscope Tula Rashifal Libra Weekly Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Goa Nightclub Fire: गोवा नाइट क्लब हादसे में 25 की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान, घटना पर जताया दुख
गोवा नाइट क्लब हादसे में 25 की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान, घटना पर जताया दुख
राजस्थान
राजस्थान में अब सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन करने वालों को होगी जेल, सरकार ने बनाया नया कानून
राजस्थान में अब सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन करने वालों को होगी जेल, सरकार ने बनाया नया कानून
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 2: धुरंधर ने दो दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया, रणवीर सिंह की फिल्म की 50 Cr क्लब में एंट्री, बनाया ये रिकॉर्ड
धुरंधर ने दो दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया, रणवीर सिंह की फिल्म की 50 Cr क्लब में एंट्री, बनाया ये रिकॉर्ड
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
Advertisement

वीडियोज

Goa Nightclub Fire: गोवा के नाइट क्लब में भीषण हादसा, मृतकों के परिवार को सरकार देगी 2 लाखका मुआल्
Goa Nightclub Fire: गोवा के नाइट क्लब में भीषण हादसा, बढ़ा हादसे में मरने वालों की संख्या
Renuka Chowdhury: डॉग विवाद पर रेणुका चौधरी ने दिया सीधा और सख्त जवाब | Charcha With Chitra
पति के अफेयर की प्राण घातक बीवी ! | Sansani | Crime News
Babri Masjid: 6 दिसंबर...बाबरी मस्जिद को लेकर नया बवंडर! | TMC | Indigo Flight | Indigo Crisis
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Goa Nightclub Fire: गोवा नाइट क्लब हादसे में 25 की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान, घटना पर जताया दुख
गोवा नाइट क्लब हादसे में 25 की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान, घटना पर जताया दुख
राजस्थान
राजस्थान में अब सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन करने वालों को होगी जेल, सरकार ने बनाया नया कानून
राजस्थान में अब सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन करने वालों को होगी जेल, सरकार ने बनाया नया कानून
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 2: धुरंधर ने दो दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया, रणवीर सिंह की फिल्म की 50 Cr क्लब में एंट्री, बनाया ये रिकॉर्ड
धुरंधर ने दो दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया, रणवीर सिंह की फिल्म की 50 Cr क्लब में एंट्री, बनाया ये रिकॉर्ड
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
दिल्ली NCR
स्पेशल 26 स्टाइल में उड़ाया करोड़ों का सोना, दिल्ली पुलिस ने 72 घंटे में 5 लोग किए गिरफ्तार
स्पेशल 26 स्टाइल में उड़ाया करोड़ों का सोना, दिल्ली पुलिस ने 72 घंटे में 5 लोग किए गिरफ्तार
इंडिया
Watch: गोवा के नाइटक्लब में आग ने 25 लोगों की ले ली जान! हादसे का भयानक वीडियो आया सामने
गोवा के नाइटक्लब में आग ने 25 लोगों की ले ली जान! हादसे का भयानक वीडियो आया सामने
जनरल नॉलेज
World First City: कौन-सा था दुनिया का पहला शहर, आज कैसे हैं उसके हालात?
कौन-सा था दुनिया का पहला शहर, आज कैसे हैं उसके हालात?
हेल्थ
क्या है पोर्टफोलियो डाइट, जानें यह कैसे घटाती है दिल की बीमारी का खतरा?
क्या है पोर्टफोलियो डाइट, जानें यह कैसे घटाती है दिल की बीमारी का खतरा?
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Embed widget