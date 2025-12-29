Tula Saptahik Rashifal 29 December 2025 to 4 January 2026: जाते हुए साल और आने वाले न्यू ईयर का पहला सप्ताह मेष राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ संकेत लेकर आ रहा है. यह समय आपके लिए नई उम्मीदों, अवसरों और सकारात्मक बदलावों का रहेगा.

लंबे समय से जिन कार्यों में रुकावटें आ रही थीं, वे अब धीरे-धीरे दूर होती नजर आएंगी. आपकी मेहनत, धैर्य और सही दिशा में किए गए प्रयासों का पूरा फल मिलने के योग बन रहे हैं.

आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप अपने लक्ष्य को लेकर अधिक फोकस्ड रहेंगे. यह सप्ताह आपको यह एहसास कराएगा कि सही समय पर किया गया हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क कभी व्यर्थ नहीं जाता.

बिज़नेस राशिफल

व्यवसाय से जुड़े मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह लाभदायक साबित हो सकता है. बिज़नेस एक्सटेंड करने की जो योजनाएं आप लंबे समय से बना रहे थे, वे अब साकार होती दिखाई देंगी.

बाजार में आपकी साख और पहचान बढ़ेगी. मिड वीक किसी लॉन्ग ड्राइव या बिज़नेस ट्रिप की योजना बन सकती है, जो आगे चलकर फायदे का सौदा साबित होगी.

हालांकि, नया बिज़नेस शुरू करने की योजना फिलहाल कुछ समय के लिए टालना बेहतर रहेगा. मळमास के बाद किया गया निवेश या नई शुरुआत अधिक शुभ परिणाम देगी. साझेदारी में काम कर रहे लोगों को वेल विशर्स और सहयोगियों से पूरा सपोर्ट मिलेगा.

नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह उत्साहवर्धक रहेगा. अनएम्प्लॉयड व्यक्तियों को जॉब से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है. जो लोग पहले से कार्यरत हैं, उनकी आय के अतिरिक्त स्रोत बनने के योग हैं. ऑफिस में आपकी परफॉर्मेंस को सराहा जाएगा और सीनियर्स का सहयोग प्राप्त होगा. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो उसमें सफलता मिलने की पूरी संभावना है. प्रमोशन या इंक्रीमेंट से जुड़ी बातचीत भी आगे बढ़ सकती है.

लव और फैमिली राशिफल

रिश्ते-नाते के लिहाज से यह सप्ताह बेहद अनुकूल है. परिवार में एकता बनी रहेगी और आपसी समझ मजबूत होगी. छोटे भाई-बहनों के साथ स्नेह और सहयोग का भाव बना रहेगा.

प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और लव पार्टनर के साथ पिकनिक या पार्टी का अवसर मिल सकता है. विवाहित लोगों की मैरिड लाइफ सुखमय रहेगी और जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा. भावनात्मक स्तर पर आप खुद को मजबूत और संतुलित महसूस करेंगे.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

युवा वर्ग और विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह मेहनत का अच्छा परिणाम लेकर आएगा. जो छात्र किसी प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.

बढ़ेगी और पढ़ाई में मन लगेगा. युवा वर्ग अपने करियर को लेकर नई प्लानिंग कर सकता है, जिसमें उन्हें अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा. सही दिशा में किया गया प्रयास आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह राहत देने वाला है. यदि आप बीते कुछ समय से किसी बीमारी या कमजोरी से परेशान थे, तो अब स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा.

मानसिक तनाव कम होगा और ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा. हालांकि, दिनचर्या को संतुलित रखना और खान-पान में लापरवाही न करना जरूरी रहेगा. हल्का व्यायाम और पर्याप्त नींद आपके लिए लाभकारी साबित होगी.

भाग्यशाली अंक: 9

9 भाग्यशाली रंग: लाल

लाल उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें और “ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः” मंत्र का 11 बार जप करें. इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यों में सफलता मिलेगी.

FAQs

1. क्या मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह नौकरी बदलने के लिए शुभ है?

यह सप्ताह नए अवसरों के संकेत देता है, लेकिन अंतिम निर्णय सोच-समझकर लें.

2. क्या बिज़नेस में निवेश करना सही रहेगा?

फिलहाल विस्तार की योजना अच्छी है, लेकिन नया बिज़नेस मळमास के बाद शुरू करना बेहतर होगा.

3. प्रेम संबंधों के लिए यह समय कैसा है?

यह सप्ताह प्रेम संबंधों में मधुरता और आपसी समझ बढ़ाने वाला है.

4. विद्यार्थियों के लिए कौन-सा दिन खास रहेगा?

सप्ताह के मध्य के दिन पढ़ाई और इंटरव्यू के लिए अधिक अनुकूल रहेंगे.

5. स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए क्या करें?

नियमित दिनचर्या, संतुलित आहार और हल्का व्यायाम अपनाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.