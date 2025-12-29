हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मतुला साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर–4 जनवरी 2026): नए साल के पहले सप्ताह में मेष राशि को नौकरी, बिजनेस और प्रेम में मिलेगा लाभ

तुला साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर–4 जनवरी 2026): नए साल के पहले सप्ताह में मेष राशि को नौकरी, बिजनेस और प्रेम में मिलेगा लाभ

Libra Weekly Horoscope: तुला राशि के जातकों के लिए 29 दिसंबर–4 जनवरी 2026 का हफ्ता करियर,व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है?पढ़िए तुला राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: ज़ेबा परवीन | Updated at : 29 Dec 2025 07:30 AM (IST)
Preferred Sources

Tula Saptahik Rashifal 29 December 2025 to 4 January 2026: जाते हुए साल और आने वाले न्यू ईयर का पहला सप्ताह मेष राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ संकेत लेकर आ रहा है. यह समय आपके लिए नई उम्मीदों, अवसरों और सकारात्मक बदलावों का रहेगा.

लंबे समय से जिन कार्यों में रुकावटें आ रही थीं, वे अब धीरे-धीरे दूर होती नजर आएंगी. आपकी मेहनत, धैर्य और सही दिशा में किए गए प्रयासों का पूरा फल मिलने के योग बन रहे हैं.

आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप अपने लक्ष्य को लेकर अधिक फोकस्ड रहेंगे. यह सप्ताह आपको यह एहसास कराएगा कि सही समय पर किया गया हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क कभी व्यर्थ नहीं जाता.

बिज़नेस राशिफल

व्यवसाय से जुड़े मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह लाभदायक साबित हो सकता है. बिज़नेस एक्सटेंड करने की जो योजनाएं आप लंबे समय से बना रहे थे, वे अब साकार होती दिखाई देंगी.

बाजार में आपकी साख और पहचान बढ़ेगी. मिड वीक किसी लॉन्ग ड्राइव या बिज़नेस ट्रिप की योजना बन सकती है, जो आगे चलकर फायदे का सौदा साबित होगी.

हालांकि, नया बिज़नेस शुरू करने की योजना फिलहाल कुछ समय के लिए टालना बेहतर रहेगा. मळमास के बाद किया गया निवेश या नई शुरुआत अधिक शुभ परिणाम देगी. साझेदारी में काम कर रहे लोगों को वेल विशर्स और सहयोगियों से पूरा सपोर्ट मिलेगा.

नौकरी राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह उत्साहवर्धक रहेगा. अनएम्प्लॉयड व्यक्तियों को जॉब से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है. जो लोग पहले से कार्यरत हैं, उनकी आय के अतिरिक्त स्रोत बनने के योग हैं. ऑफिस में आपकी परफॉर्मेंस को सराहा जाएगा और सीनियर्स का सहयोग प्राप्त होगा. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो उसमें सफलता मिलने की पूरी संभावना है. प्रमोशन या इंक्रीमेंट से जुड़ी बातचीत भी आगे बढ़ सकती है.

लव और फैमिली राशिफल

रिश्ते-नाते के लिहाज से यह सप्ताह बेहद अनुकूल है. परिवार में एकता बनी रहेगी और आपसी समझ मजबूत होगी. छोटे भाई-बहनों के साथ स्नेह और सहयोग का भाव बना रहेगा.

प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और लव पार्टनर के साथ पिकनिक या पार्टी का अवसर मिल सकता है. विवाहित लोगों की मैरिड लाइफ सुखमय रहेगी और जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा. भावनात्मक स्तर पर आप खुद को मजबूत और संतुलित महसूस करेंगे.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

युवा वर्ग और विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह मेहनत का अच्छा परिणाम लेकर आएगा. जो छात्र किसी प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.

बढ़ेगी और पढ़ाई में मन लगेगा. युवा वर्ग अपने करियर को लेकर नई प्लानिंग कर सकता है, जिसमें उन्हें अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा. सही दिशा में किया गया प्रयास आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह राहत देने वाला है. यदि आप बीते कुछ समय से किसी बीमारी या कमजोरी से परेशान थे, तो अब स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा.

मानसिक तनाव कम होगा और ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा. हालांकि, दिनचर्या को संतुलित रखना और खान-पान में लापरवाही न करना जरूरी रहेगा. हल्का व्यायाम और पर्याप्त नींद आपके लिए लाभकारी साबित होगी.

  • भाग्यशाली अंक: 9
  • भाग्यशाली रंग: लाल
  • उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें और “ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः” मंत्र का 11 बार जप करें. इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यों में सफलता मिलेगी.

FAQs

1. क्या मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह नौकरी बदलने के लिए शुभ है?
यह सप्ताह नए अवसरों के संकेत देता है, लेकिन अंतिम निर्णय सोच-समझकर लें.

2. क्या बिज़नेस में निवेश करना सही रहेगा?
फिलहाल विस्तार की योजना अच्छी है, लेकिन नया बिज़नेस मळमास के बाद शुरू करना बेहतर होगा.

3. प्रेम संबंधों के लिए यह समय कैसा है?
यह सप्ताह प्रेम संबंधों में मधुरता और आपसी समझ बढ़ाने वाला है.

4. विद्यार्थियों के लिए कौन-सा दिन खास रहेगा?
सप्ताह के मध्य के दिन पढ़ाई और इंटरव्यू के लिए अधिक अनुकूल रहेंगे.

5. स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए क्या करें?
नियमित दिनचर्या, संतुलित आहार और हल्का व्यायाम अपनाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 29 Dec 2025 07:30 AM (IST)
Tags :
Tula Rashifal Libra Weekly Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Osman Hadi killers: उस्मान हादी के हत्यारों पर बांग्लादेश पुलिस को BSF का जवाब- 'कोई सबूत नहीं'
उस्मान हादी के हत्यारों पर बांग्लादेश पुलिस को BSF का जवाब- 'कोई सबूत नहीं'
हिमाचल प्रदेश
Shimla News: IGMC में मरीज से मारपीट मामले में बर्खास्त डॉक्टर की बहाली मांग, दो गुटों में बंटे डॉक्टर
IGMC में मरीज से मारपीट मामले में बर्खास्त डॉक्टर की बहाली मांग, दो गुटों में बंटे डॉक्टर
बॉलीवुड
TMMTMTTM BO Day 4: 'धुरंधर' के आगे फेल हुई 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी', संडे को भी नहीं बढ़ी कमाई, चार दिनों का कलेक्शन जान लगेगा झटका
'धुरंधर' के आगे फेल हुई 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी', संडे को भी नहीं बढ़ी कमाई, जानें- कलेक्शन
स्पोर्ट्स
भारत-न्यूजीलैंड ODI में शतकवीरों का जलवा, देखें किस बल्लेबाज ने बनाए सबसे ज्यादा सैंचुरी
भारत-न्यूजीलैंड ODI में शतकवीरों का जलवा, देखें किस बल्लेबाज ने बनाए सबसे ज्यादा सैंचुरी
Advertisement

वीडियोज

महाराष्ट्र में राजनीति का 'रक्त चरित्र' !
Hyderabad News: शादी समारोह में चोरी का खुलासा, CCTV में कैद हुई बुर्कानशीं महिला की करतूत
Pakistan Army Chief: अब गोली ही खाएगा ‘मुनीर’! | Violence | Crime
Weather Emergency:कहीं ज्वालामुखी के शोले, कहीं धरती भुकंप से डोले
Bihar News: Rohtas जिले में ट्रायल के दौरान टूट गया रोप-वे | Nitish Kumar | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Osman Hadi killers: उस्मान हादी के हत्यारों पर बांग्लादेश पुलिस को BSF का जवाब- 'कोई सबूत नहीं'
उस्मान हादी के हत्यारों पर बांग्लादेश पुलिस को BSF का जवाब- 'कोई सबूत नहीं'
हिमाचल प्रदेश
Shimla News: IGMC में मरीज से मारपीट मामले में बर्खास्त डॉक्टर की बहाली मांग, दो गुटों में बंटे डॉक्टर
IGMC में मरीज से मारपीट मामले में बर्खास्त डॉक्टर की बहाली मांग, दो गुटों में बंटे डॉक्टर
बॉलीवुड
TMMTMTTM BO Day 4: 'धुरंधर' के आगे फेल हुई 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी', संडे को भी नहीं बढ़ी कमाई, चार दिनों का कलेक्शन जान लगेगा झटका
'धुरंधर' के आगे फेल हुई 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी', संडे को भी नहीं बढ़ी कमाई, जानें- कलेक्शन
स्पोर्ट्स
भारत-न्यूजीलैंड ODI में शतकवीरों का जलवा, देखें किस बल्लेबाज ने बनाए सबसे ज्यादा सैंचुरी
भारत-न्यूजीलैंड ODI में शतकवीरों का जलवा, देखें किस बल्लेबाज ने बनाए सबसे ज्यादा सैंचुरी
पंजाब
Punjab: लापता गुरु ग्रंथ साहिब के 328 सरूप पर धर्मगुरुओं का अल्टीमेटम, सरकार को दखल बंद करने की चेतावनी
पंजाब: लापता गुरु ग्रंथ साहिब के 328 सरूप पर धर्मगुरुओं का अल्टीमेटम, सरकार को दखल बंद करने की चेतावनी
ट्रेंडिंग
Video: IIT बॉम्बे के टेकफेस्ट में रोबोट ने किया ऐसा डांस, इंसान भी रह गए दंग, Fa9la पर थिरकते कदमों ने लूटी महफिल
IIT बॉम्बे के टेकफेस्ट में रोबोट ने किया ऐसा डांस, इंसान भी रह गए दंग, Fa9la पर थिरकते कदमों ने लूटी महफिल
हेल्थ
लहसुन-शहद के साथ खजूर खाने से क्या सच में बढ़ जाता है स्पर्म काउंट, क्या कहते हैं डॉक्टर्स?
लहसुन-शहद के साथ खजूर खाने से क्या सच में बढ़ जाता है स्पर्म काउंट, क्या कहते हैं डॉक्टर्स?
नौकरी
बैंक ऑफ इंडिया में 514 क्रेडिट ऑफिसर पदों के लिए आवेदन जारी, छात्रों के लिए सुनहरा मौका
बैंक ऑफ इंडिया में 514 क्रेडिट ऑफिसर पदों के लिए आवेदन जारी, छात्रों के लिए सुनहरा मौका
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Embed widget