Tula Saptahik Rashifal: 28 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026 का यह सप्ताह तुला राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में कार्यभार की अधिकता, बुद्धिमानी से विरोधियों को मात देने और पारिवारिक समस्याओं के सफल समाधान का रहेगा. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के ग्रह-गोचर विश्लेषण के अनुसार, सप्ताह की शुरुआत से ही आपका शेड्यूल काफी व्यस्त और भागदौड़ भरा रहेगा. ऑफिस में आपको कोई महत्वपूर्ण.

आधिकारिक जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जिसे समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे. मध्य सप्ताह में बाजार में प्रतिस्पर्धा तेज होगी, किंतु परिवार और मित्रों के सहयोग से आप घरेलू उलझनों को सुलझाकर घर में शांति और खुशहाली लौटाने में सफल रहेंगे.

बिजनेस और फाइनेंस साप्ताहिक राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक और आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह तुला राशि के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने और बजट प्रबंधन पर ध्यान देने का रहेगा.

कड़े कॉम्पिटिशन का सामना: मध्य सप्ताह (मिड वीक) में कारोबारियों को बाजार में अपने प्रमुख प्रतिस्पर्धियों (Competitors) से कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है; ऐसे में अपनी योजनाओं और क्वालिटी पर अधिक ध्यान केंद्रित करें.

बजट प्रबंधन व वित्तीय स्थिरता: आय के साथ-साथ खर्चों का दबाव रह सकता है; इसलिए अपने पूर्व-निर्धारित बजट का पूरा ध्यान रखते हुए ही धन खर्च करें, तभी आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी (आर्थिक स्थिरता) सुचारू रूप से मेंटेन रहेगी.

रणनीतिक सतर्कता: व्यापारिक सौदों में जल्दबाजी के बजाय सूझबूझ और धैर्य से काम लें, प्रतिद्वंद्वियों की रणनीतियों पर पैनी नजर रखें.

करियर और जॉब साप्ताहिक राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए यह सप्ताह अपनी क्षमता साबित करने, स्टेटस बढ़ाने और टीम वर्क को प्राथमिकता देने का रहेगा.

बड़ी जिम्मेदारी व हार्ड वर्क: वीक स्टार्टिंग में वर्कलोड अधिक रहेगा और बिजी शेड्यूल बना रहेगा. एम्प्लॉयड पर्सन्स को ऑफिस में कोई बड़ी व प्रतिष्ठित जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त मेहनत (Extra Efforts) और कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा.

बुद्धिमानी से विरोधियों पर विजय: वर्कप्लेस पर आपके विरोधी या विरोधी तत्व (Opponents) काम में रुकावटें डालने की पूरी कोशिश कर सकते हैं; किंतु आप अपनी कुशाग्र बुद्धि (Wisdom), स्मार्ट अप्रोच और तकनीकी समझ से सभी चुनौतियों को चतुराई से हैंडल कर लेंगे, जिससे अधिकारियों के बीच आपका स्टेटस और रेपुटेशन (मान-प्रतिष्ठा) काफी बढ़ेगी.

धैर्य और टीम वर्क: परिस्थितियां कैसी भी हों, अपना मानसिक कूल और पेशेंस (धैर्य) बनाए रखना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा. किसी भी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करते समय अपनी टीम के सुझावों (Team Suggestions) को ध्यान से सुनना आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से यह सप्ताह घरेलू उलझनों से राहत और रिश्तों में मधुरता लेकर आया है.

घरेलू समस्याओं का समाधान: मध्य सप्ताह में परिवार या बेस्ट फ्रेंड्स (अभिन्न मित्रों) की प्रत्यक्ष मदद से आप लंबे समय से चले आ रहे घरेलू विवादों (Domestic Issues) और पारिवारिक समस्याओं का स्थाई व सुखद समाधान खोजने में पूरी तरह सफल हो जाएंगे.

घर में खुशियों की वापसी: पुरानी गलतफहमियां दूर होने से पूरे परिवार में एक बार फिर से हंसी-खुशी और सौहार्द का माहौल लौट आएगा.

दांपत्य व प्रेम जीवन: लव रिलेशन और मैरिड लाइफ (वैवाहिक जीवन) दोनों ही मोर्चों पर आपसी ट्यूनिंग, तालमेल और भावनात्मक जुड़ाव बहुत बेहतरीन बना रहेगा; एक-दूसरे के प्रति विश्वास और बढ़ेगा.

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से व्यस्त शेड्यूल और कार्यभार की अधिकता के कारण मानसिक थकान, आंखों में तनाव या हल्की शारीरिक कमजोरी महसूस हो सकती है. अत्यधिक काम के बीच अपने खान-पान के समय को न टालें और पर्याप्त नींद लें. अपने दिमाग को शांत रखने के लिए सुबह के समय हल्का व्यायाम, योग और ध्यान (Meditation) अवश्य करें.

साप्ताहिक उपाय

शुक्रवार और सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, थोड़ा गंगाजल व सफेद पुष्प अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें.

प्रतिदिन सुबह श्री सूक्त या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें.

पितृ पक्ष के पावन अवसर पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से पितरों का तर्पण करें और किसी जरूरतमंद को सफेद मिष्ठान्न, वस्त्र या चावल का दान करें; इससे कार्यक्षेत्र में आ रही बाधाएं दूर होंगी, विरोधियों के षड्यंत्र विफल होंगे और पारिवारिक सुख-शांति बनी रहेगी.

FAQs

Q1. 28 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026 के दौरान तुला राशि के नौकरीपेशा लोगों को क्या बड़ी उपलब्धि मिलेगी?

Ans. ऑफिस में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, जिसे एक्स्ट्रा एफर्ट से पूरा करेंगे, और अपनी विजडम व शांत स्वभाव से विरोधियों को पछाड़कर स्टेटस व रेपुटेशन बढ़ाएंगे.

Q2. इस सप्ताह तुला राशि के कारोबारियों को बाजार में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा?

Ans. मिड वीक में कंपीटिटर्स से कड़ा कॉम्पिटिशन मिलेगा, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए बजट के अनुसार खर्च करना होगा.

Q3. इस सप्ताह तुला राशि के पारिवारिक और लव रिलेशन में क्या सुधार देखने को मिलेगा?

Ans. दोस्तों व परिजनों की मदद से घरेलू समस्याएं सुलझेंगी, घर में हंसी-खुशी का माहौल लौटेगा तथा लव और मैरिड लाइफ में बेहतरीन ट्यूनिंग रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.