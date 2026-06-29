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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मTula Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: तुला राशि वालों को मिलेगा अचानक प्रमोशन का सरप्राइज, लेकिन रिश्तेदारों की दखल से सगाई में आ सकती है बाधा

Tula Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: तुला राशि वालों को मिलेगा अचानक प्रमोशन का सरप्राइज, लेकिन रिश्तेदारों की दखल से सगाई में आ सकती है बाधा

Tula Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: तुला राशि वालों के लिए यह हफ्ता मनचाहे ट्रांसफर, पार्टनरशिप बिजनेस, धार्मिक यात्रा और सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा? जानिए साप्ताहिक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 29 Jun 2026 06:00 AM (IST)
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Tula Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: तुला राशि वालों के लिए सप्ताह करियर में बड़ी खुशखबरी, अचानक प्रमोशन और बिजनेस के क्षेत्र में शानदार लाभ लेकर आ रहा है. यहाँ देखें क्या कहते हैं आपके सितारे:

    • सप्ताह की शुरुआत परिवार के साथ धार्मिक यात्रा (पिल्ग्रिमेज टूर) और मांगलिक गतिविधियों के साथ होगी, जिससे घर का माहौल पूरी तरह सकारात्मक रहेगा. दोस्तों और करीबियों के साथ भी ट्रैवलिंग का योग बनेगा, जिससे पुरानी कड़वाहट दूर होगी.
    • हालांकि, कुछ घरेलू समस्याओं का असर वर्कप्लेस पर पड़ने से कुछ समय के लिए आपका काम में मन नहीं लगेगा, लेकिन मैरिड लाइफ में जीवनसाथी के पूरे सहयोग से सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा.

  • अनमैरिड लोगों की सगाई की बातें पक्की होने से घर में मांगलिक कार्यक्रम की शुरुआत होगी. हालांकि, रिश्तेदारों की बेवजह दखलअंदाजी से सगाई टूटने या उसमें बाधा आने जैसी स्थिति आ सकती है, लेकिन आपकी समझदारी मामले को संभाल लेगी.
  • बिजनेस के क्षेत्र में पार्टनरशिप के काम में अभूतपूर्व सफलता मिलेगी और पार्टनर के साथ आपकी आपसी समझ बढ़ेगी. पैतृक (एन्सेस्ट्रल) बिजनेस से भी इस हफ्ते आपको अच्छा लाभ होने के योग हैं.
  • देश-विदेश से जुड़े बिजनेस में नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने से आपके काम का विस्तार होगा. बिजनेस के लिए बैंक लोन से जुड़ा मामला बिना किसी रुकावट के आसानी से पास हो जाएगा और पुराने सरकारी नोटिस के झंझट से आपको पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी, जिससे नए बिजनेस को स्टार्ट करने और न्यू वेंचर को धरातल पर लाने में आसानी होगी.
  • नौकरीपेशा लोगों के लिए वर्कप्लेस पर स्थिति बेहद मजबूत होगी. नई जॉब में आ रही शुरुआती परेशानियों को आप अपनी बुद्धिमानी से हल कर लेंगे. ऑफिस में सीनियर, जूनियर, बॉस और को-वर्कर्स के साथ आपके रिलेशन बेहतरीन रहेंगे और संकट के समय उनसे बड़ी हेल्प मिलेगी.
  • इस सप्ताह आपकी पसंदीदा जगह पर ट्रांसफर होना संभव लग रहा है. इसके साथ ही अचानक मिलने वाला प्रमोशन आपको बड़ा सरप्राइज दे सकता है. विदेश में नौकरी करने वालों के वीजा और ट्रैवलिंग से जुड़े मामले इस हफ्ते सकारात्मक परिणाम देंगे.
  • स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन और खिलाड़ियों के अचीवमेंट से परिवार का नाम रोशन होगा. हालांकि, इस समय सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन (भटकाव) उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, जिससे बचना जरूरी है.
  • राजनीति और समाज सेवा से जुड़े लोगों को इस सप्ताह समाज के एक बहुत बड़े वर्ग का भरपूर समर्थन और स्नेह प्राप्त होगा.
  • सेहत के लिहाज से इस हफ्ते आपको थोड़ा सावधान रहना होगा. बदलते माहौल और तनाव के कारण आपको माइग्रेन या सिर में भारीपन रहने की समस्या से थोड़ी परेशानी हो सकती है. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 29 Jun 2026 06:00 AM (IST)
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