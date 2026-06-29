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Tula Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: तुला राशि वालों को मिलेगा अचानक प्रमोशन का सरप्राइज, लेकिन रिश्तेदारों की दखल से सगाई में आ सकती है बाधा
Tula Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: तुला राशि वालों के लिए यह हफ्ता मनचाहे ट्रांसफर, पार्टनरशिप बिजनेस, धार्मिक यात्रा और सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा? जानिए साप्ताहिक राशिफल.
Tula Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: तुला राशि वालों के लिए सप्ताह करियर में बड़ी खुशखबरी, अचानक प्रमोशन और बिजनेस के क्षेत्र में शानदार लाभ लेकर आ रहा है. यहाँ देखें क्या कहते हैं आपके सितारे:
- सप्ताह की शुरुआत परिवार के साथ धार्मिक यात्रा (पिल्ग्रिमेज टूर) और मांगलिक गतिविधियों के साथ होगी, जिससे घर का माहौल पूरी तरह सकारात्मक रहेगा. दोस्तों और करीबियों के साथ भी ट्रैवलिंग का योग बनेगा, जिससे पुरानी कड़वाहट दूर होगी.
- हालांकि, कुछ घरेलू समस्याओं का असर वर्कप्लेस पर पड़ने से कुछ समय के लिए आपका काम में मन नहीं लगेगा, लेकिन मैरिड लाइफ में जीवनसाथी के पूरे सहयोग से सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा.
- अनमैरिड लोगों की सगाई की बातें पक्की होने से घर में मांगलिक कार्यक्रम की शुरुआत होगी. हालांकि, रिश्तेदारों की बेवजह दखलअंदाजी से सगाई टूटने या उसमें बाधा आने जैसी स्थिति आ सकती है, लेकिन आपकी समझदारी मामले को संभाल लेगी.
- बिजनेस के क्षेत्र में पार्टनरशिप के काम में अभूतपूर्व सफलता मिलेगी और पार्टनर के साथ आपकी आपसी समझ बढ़ेगी. पैतृक (एन्सेस्ट्रल) बिजनेस से भी इस हफ्ते आपको अच्छा लाभ होने के योग हैं.
- देश-विदेश से जुड़े बिजनेस में नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने से आपके काम का विस्तार होगा. बिजनेस के लिए बैंक लोन से जुड़ा मामला बिना किसी रुकावट के आसानी से पास हो जाएगा और पुराने सरकारी नोटिस के झंझट से आपको पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी, जिससे नए बिजनेस को स्टार्ट करने और न्यू वेंचर को धरातल पर लाने में आसानी होगी.
- नौकरीपेशा लोगों के लिए वर्कप्लेस पर स्थिति बेहद मजबूत होगी. नई जॉब में आ रही शुरुआती परेशानियों को आप अपनी बुद्धिमानी से हल कर लेंगे. ऑफिस में सीनियर, जूनियर, बॉस और को-वर्कर्स के साथ आपके रिलेशन बेहतरीन रहेंगे और संकट के समय उनसे बड़ी हेल्प मिलेगी.
- इस सप्ताह आपकी पसंदीदा जगह पर ट्रांसफर होना संभव लग रहा है. इसके साथ ही अचानक मिलने वाला प्रमोशन आपको बड़ा सरप्राइज दे सकता है. विदेश में नौकरी करने वालों के वीजा और ट्रैवलिंग से जुड़े मामले इस हफ्ते सकारात्मक परिणाम देंगे.
- स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन और खिलाड़ियों के अचीवमेंट से परिवार का नाम रोशन होगा. हालांकि, इस समय सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन (भटकाव) उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, जिससे बचना जरूरी है.
- राजनीति और समाज सेवा से जुड़े लोगों को इस सप्ताह समाज के एक बहुत बड़े वर्ग का भरपूर समर्थन और स्नेह प्राप्त होगा.
- सेहत के लिहाज से इस हफ्ते आपको थोड़ा सावधान रहना होगा. बदलते माहौल और तनाव के कारण आपको माइग्रेन या सिर में भारीपन रहने की समस्या से थोड़ी परेशानी हो सकती है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
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