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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मTula Weekly Rashifal 26 Jul-1 Aug: जॉब में मिलेगा बोनस, प्रेम संबंध होंगे मजबूत

Tula Weekly Rashifal 26 Jul-1 Aug: जॉब में मिलेगा बोनस, प्रेम संबंध होंगे मजबूत

Libra Weekly Horoscope: क्या तुला राशि वालों को इस सप्ताह नौकरी में बोनस या वेतन वृद्धि मिलेगी? व्यापार में कौन-सी नई डील होगी, प्रेम जीवन कैसा रहेगा और परिवार में क्या शुभ समाचार मिलेगा?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 26 Jul 2026 06:30 AM (IST)
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Tula Weekly Rashifal 26 July-1 August 2026: करियर, व्यापार और रिश्तों में बढ़ेगा संतुलन

तुला राशि के लोगों के लिए 26 जुलाई से 1 अगस्त 2026 का सप्ताह करियर, व्यापार और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है. सप्ताह की शुरुआत महत्वपूर्ण व्यावसायिक बैठकों और नई साझेदारियों के साथ होगी. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर स्थिरता और बेहतर प्रदर्शन का लाभ मिलेगा, वहीं विदेश से जुड़े कार्यों में भी अच्छी प्रगति के संकेत हैं.

प्रेम और पारिवारिक रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी. विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए भी यह सप्ताह नई उपलब्धियों के द्वार खोल सकता है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, हालांकि खान-पान पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होगा.

व्यापार और नौकरी राशिफल (Business & Job Rashifal)

व्यापार के क्षेत्र में यह सप्ताह नए समझौते और साझेदारी के लिए अनुकूल रहेगा. क्लाइंट मीटिंग्स और व्यावसायिक एग्रीमेंट्स से कारोबार को मजबूती मिलेगी. विदेश से जुड़े व्यापार करने वालों को अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के साथ नई साझेदारी करने का अवसर मिल सकता है, जिससे भविष्य में लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी.

नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर स्थिरता और टीमवर्क का पूरा लाभ मिलेगा. आपकी मेहनत और सहयोगी स्वभाव वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगा. विदेश में कार्यरत लोगों को वेतन वृद्धि, बोनस या अन्य आर्थिक लाभ मिलने के योग बन रहे हैं. कामकाजी महिलाओं को कार्य और परिवार के बीच बेहतर संतुलन बनाए रखने के लिए सराहना मिल सकती है. नई नौकरी शुरू करने वाले लोग भी कार्यस्थल के माहौल में जल्दी खुद को ढाल लेंगे.

आर्थिक राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह लाभदायक रह सकता है. व्यापार से आय बढ़ने के संकेत हैं और विदेश से जुड़े कार्यों में आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है. वेतन वृद्धि या बोनस से वित्तीय स्थिति मजबूत हो सकती है. यदि किसी नए निवेश की योजना बना रहे हैं, तो सोच-समझकर लिया गया फैसला भविष्य में अच्छे परिणाम दे सकता है. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें और बचत बढ़ाने का प्रयास करें.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति और सामंजस्य बना रहेगा. घर में किसी विवाह या शुभ मांगलिक कार्य की योजना शुरू हो सकती है, जिससे परिवार में उत्साह का माहौल रहेगा. विवाहित लोगों के बीच प्रेम, विश्वास और आपसी समझ पहले से अधिक मजबूत होगी. प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. अविवाहित लोगों को अपने प्रेम प्रस्ताव का सकारात्मक उत्तर मिलने की संभावना है. परिवार का सहयोग आपके आत्मविश्वास और मानसिक शांति को बढ़ाएगा.

करियर राशिफल (Career Rashifal)

करियर के क्षेत्र में यह सप्ताह नई उपलब्धियों का संकेत दे रहा है. विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति या किसी प्रतिष्ठित संस्थान से अवसर मिलने की संभावना है. कलाकारों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सकता है. खेल जगत से जुड़े लोग अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए बेहतर प्रदर्शन करेंगे. सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय लोगों की लोकप्रियता और सम्मान में वृद्धि होगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य की दृष्टि से सप्ताह सामान्य रहेगा. पाचन संबंधी छोटी-मोटी समस्याओं से बचने के लिए संतुलित भोजन और नियमित दिनचर्या अपनाएं. पर्याप्त पानी पिएं और बाहर के भोजन से परहेज करें. मानसिक रूप से आप सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे. यदि लंबी दूरी की यात्रा या अवकाश की योजना है, तो उसके सुखद और लाभदायक रहने के योग हैं. सप्ताह के अंत तक आप स्वयं को पहले से अधिक संतुलित और ऊर्जावान महसूस करेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 26 Jul 2026 06:30 AM (IST)
Tags :
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