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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मतुला साप्ताहिक राशिफल 20 से 26 सितंबर 2026: मार्केटिंग-सेल्स में बंपर लाभ, सत्ता से जुड़ेंगे प्रभावशाली संपर्क; संतान की चिंता होगी दूर

तुला साप्ताहिक राशिफल 20 से 26 सितंबर 2026: मार्केटिंग-सेल्स में बंपर लाभ, सत्ता से जुड़ेंगे प्रभावशाली संपर्क; संतान की चिंता होगी दूर

तुला साप्ताहिक राशिफल 20 से 26 सितंबर 2026: पं. सुरेश श्रीमाली के अनुसार मार्केटिंग-सेल्स में बंपर लाभ, सत्ता से जुड़ेंगे संपर्क; संतान की चिंता दूर, दांपत्य में सुख. पढ़ें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 22 Sep 2026 09:58 AM (IST)
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Libra Weekly Horoscope 20 to 26 September 2026: सितंबर के इस महत्वपूर्ण सप्ताह में ग्रहों का गोचर तुला राशि के जातकों के लिए नई उम्मीदें, व्यावसायिक अवसर और सामाजिक प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय वृद्धि लेकर आ रहा है. विख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के साप्ताहिक ग्रह-गोचर विश्लेषण के अनुसार, 20 सितंबर से 26 सितंबर 2026 की यह समयावधि तुला राशि वालों के लिए करियर, बिजनेस और आर्थिक मोर्चे पर मनचाहे परिणाम देने वाली साबित होगी. यात्राओं और संपर्कों के बल पर आपके कई बड़े काम गति पकड़ेंगे.

लंबी यात्राएं खोलेंगी तरक्की के नए द्वार: सत्ता व शासन से बनेंगे मजबूत संपर्क

सप्ताह की शुरुआत अपार शुभता, सुखद समाचारों और नए व्यावसायिक प्रोजेक्ट्स के साथ होगी.

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प्रभावशाली लोगों से मुलाकात: करियर और कारोबार के सिलसिले में आपको लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं. ये यात्राएं न सिर्फ सफल रहेंगी, बल्कि इनके दौरान आपकी मुलाकात सत्ता, शासन और प्रशासन से जुड़े प्रभावशाली व्यक्तियों से होगी. इन संपर्कों की मदद से भविष्य में बड़ी और बेहद लाभप्रद योजनाओं से जुड़ने का सुनहरा मौका मिलेगा.

दफ्तर में गूंजेगी प्रशंसा: कार्यक्षेत्र में आपके सोचे हुए सभी प्रोजेक्ट तय समय पर पूरे होंगे. अधिकारी और सहकर्मी आपके काम की मुक्तकंठ से प्रशंसा करेंगे, जिससे दफ्तर में आपका रुतबा और मान-सम्मान बढ़ेगा.

मार्केटिंग और कमीशन एजेंट्स के लिए वरदान: विशेष रूप से मार्केटिंग, सेल्स, पीआर और कमीशन आधारित कार्य करने वाले जातकों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं रहेगा. आपके टारगेट आसानी से पूरे होंगे और बड़ा आर्थिक इंसेंटिव हाथ लगेगा.

सामाजिक मान-सम्मान: यदि आप समाज सेवा, एनजीओ या राजनीति से जुड़े हैं, तो समाज के प्रति आपके विशेष योगदान के लिए आपको किसी सार्वजनिक मंच पर सम्मानित किया जा सकता है.

मिड-वीक: संतान पक्ष की बड़ी चिंता होगी दूर, खान-पान में न बरतें लापरवाही

सप्ताह का मध्य भाग पारिवारिक मोर्चे पर बड़ा मानसिक सुकून देने वाला रहेगा, हालांकि सेहत पर ध्यान देना आवश्यक होगा.

संतान पक्ष से बड़ी राहत: लंबे समय से संतान के करियर, शिक्षा या स्वास्थ्य से जुड़ी जो बड़ी चिंता आपके मन में तनाव पैदा कर रही थी, वह अब पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और आप राहत की सांस लेंगे.

खान-पान और दिनचर्या पर ध्यान जरूरी: अत्यधिक व्यस्तता और भागदौड़ के चलते अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें. अनियमित दिनचर्या और बाहर के खान-पान के कारण पेट से जुड़ी समस्याएं, गैस, अपच या उदर पीड़ा परेशान कर सकती है. किसी भी शारीरिक लक्षण को हल्के में न लें.

पारिवारिक सौहार्द और प्रेम जीवन: पार्टनर से मिलेगा सरप्राइज गिफ्ट, वीकेंड पर मौज-मस्ती

रिश्तों और दांपत्य जीवन के दृष्टिकोण से यह सप्ताह मधुरता और आपसी विश्वास को गहरा करने वाला रहेगा.

लव लाइफ में रोमांच और सरप्राइज: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता बनी रहेगी. आपको अपने लव पार्टनर से कोई खास सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है, जिससे रिश्ते में मिठास, आकर्षण और भरोसा कई गुना बढ़ जाएगा.

सुखमय दांपत्य और वीकेंड का आनंद: वैवाहिक जीवन पूरी तरह सुखमय, शांतिपूर्ण और सामंजस्य से भरा रहेगा. सप्ताह के अंत (Weekend) में जीवनसाथी और बच्चों के साथ बाहर घूमने या घर पर ही आनंददायक समय बिताने का बेहतरीन अवसर प्राप्त होगा.

सेहत का हाल: पेट से जुड़े रोगों के प्रति बरतें अतिरिक्त सावधानी

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह मिलाजुला रहेगा. ऊर्जा और उत्साह तो बना रहेगा, लेकिन पाचन तंत्र थोड़ा कमजोर रह सकता है. भारी, गरिष्ठ और तले-भुने भोजन से परहेज करें. भरपूर मात्रा में पानी पिएं और अपनी दिनचर्या में सुबह की सैर व योग को अनिवार्य रूप से शामिल करें.

पंडित सुरेश श्रीमाली का श्राद्ध पक्ष विशेष उपाय

श्राद्ध पक्ष (पितृ पक्ष) के पावन काल में पितरों की तृप्ति, घर में सुख-समृद्धि और धन लक्ष्मी की स्थायी कृपा प्राप्ति के लिए तुला राशि वाले यह उपाय अवश्य करें:

उपाय: इस पितृ पक्ष के दौरान अपने पूर्वजों के निमित्त शुद्ध दूध, चावल और चीनी से बनी खीर तैयार करें. इसे जरूरतमंदों में वितरित करें या किसी सुपात्र ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, खीर का यह दान पितरों को परम तृप्ति प्रदान करता है, जिससे कुंडली के अज्ञात दोष शांत होते हैं और घर में सुख, शांति, समृद्धि व मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 22 Sep 2026 09:58 AM (IST)
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