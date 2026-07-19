INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मTula Weekly Rashifal 19-25 July 2026: क्या इस सप्ताह शेयर बाजार से मिलेगा बड़ा मुनाफा और करियर में खुलेंगे सफलता के नए रास्ते?

Tula Weekly Rashifal 19-25 July 2026: क्या इस सप्ताह शेयर बाजार से मिलेगा बड़ा मुनाफा और करियर में खुलेंगे सफलता के नए रास्ते?

Libra Weekly Horoscope: क्या तुला राशि वालों को शेयर बाजार से लाभ होगा? नौकरी में विरोधियों से कैसे बचें, प्रेम जीवन में क्या बदलाव आएंगे और स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 19 Jul 2026 06:10 AM (IST)
Preferred Sources

Tula Weekly Rashifal 19-25 July 2026: तुला राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह आर्थिक लाभ, रिश्तों में मधुरता और करियर में नए अवसर लेकर आ सकता है. सप्ताह की शुरुआत निवेश और व्यापार के लिहाज से शुभ संकेत दे रही है. व्यापारिक साझेदारी मजबूत होगी, जबकि नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल की राजनीति से सतर्क रहना होगा. 

परिवार और प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. विद्यार्थियों, खिलाड़ियों और कला जगत से जुड़े लोगों के लिए भी यह सप्ताह नई उपलब्धियों का संकेत दे रहा है. हालांकि स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही से बचना जरूरी रहेगा.

व्यापार और नौकरी राशिफल(Business & Job Rashifal)

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह लाभदायक साबित हो सकता है. पार्टनरशिप में चल रहे काम सफल होंगे और कॉर्पोरेट स्तर की मीटिंग में आपकी योजनाओं को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी. नए क्लाइंट और बड़े प्रोजेक्ट मिलने के योग भी बन रहे हैं. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर थोड़ी सावधानी बरतनी होगी. कुछ सहकर्मी आपके काम में कमियां निकालने या वरिष्ठ अधिकारियों के सामने आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं. ऐसे समय में अपने प्रदर्शन पर ध्यान दें और किसी भी विवाद से दूरी बनाए रखें. घर की समस्याओं को ऑफिस के काम से अलग रखना आपके लिए जरूरी रहेगा.

आर्थिक राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह काफी शुभ रहने वाला है. शेयर बाजार या अन्य निवेश माध्यमों से अचानक अच्छा लाभ मिलने की संभावना है. पुराने निवेश भी उम्मीद से बेहतर रिटर्न दे सकते हैं. यदि किसी नई आर्थिक योजना पर काम कर रहे हैं तो सोच-समझकर निर्णय लें. पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक प्रगति होने से भविष्य में आर्थिक मजबूती मिलेगी. अनावश्यक खर्चों से बचते हुए बचत पर ध्यान देना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल(Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में सप्ताह की शुरुआत कुछ उतार-चढ़ाव के साथ हो सकती है, लेकिन धीरे-धीरे माहौल सामान्य होता जाएगा. संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिलने से पूरे परिवार में खुशी का वातावरण बनेगा. पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर चल रही बातचीत भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकती है. प्रेम जीवन के लिए यह सप्ताह बेहद अनुकूल रहेगा. रिश्तों में नया उत्साह, विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. अविवाहित लोगों के जीवन में भी नए रिश्ते की शुरुआत के संकेत मिल सकते हैं.

करियर राशिफल(Career Rashifal)

करियर के क्षेत्र में यह सप्ताह आपकी प्रतिभा को नई पहचान दिला सकता है. विद्यार्थियों और खिलाड़ियों को अपनी क्षमता दिखाने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे. कला, संगीत और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को राष्ट्रीय स्तर का कोई बड़ा प्रोजेक्ट या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. आपकी नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की योग्यता की समाज में सराहना होगी. यदि आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो भविष्य में करियर की नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं.

स्वास्थ्य राशिफल(Health Rashifal)

स्वास्थ्य के मामले में इस सप्ताह विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. त्वचा या पेट से जुड़ी छोटी-मोटी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए समय रहते डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर रहेगा. बाहर का भोजन कम करें और संतुलित आहार अपनाएं. पर्याप्त पानी पिएं और नियमित दिनचर्या का पालन करें. मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान का सहारा लें. सप्ताह के अंत तक स्वास्थ्य में सुधार महसूस होगा और ऊर्जा का स्तर भी बेहतर बना रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 19 Jul 2026 06:10 AM (IST)
Tags :
Tula Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026 Libra Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Tula Weekly Rashifal 19-25 July 2026: क्या इस सप्ताह शेयर बाजार से मिलेगा बड़ा मुनाफा और करियर में खुलेंगे सफलता के नए रास्ते?
क्या इस सप्ताह शेयर बाजार से मिलेगा बड़ा मुनाफा और करियर में खुलेंगे सफलता के नए रास्ते?
धर्म
Shani Mangal Drishti 2026: सावन के पहले सोमवार तक शनि-मंगल का शुभ संयोग, 4 राशियों को धन लाभ के संकेत
सावन के पहले सोमवार तक शनि-मंगल का शुभ संयोग, 4 राशियों को धन लाभ के संकेत
धर्म
Kanya Weekly Rashifal 19-25 July 2026: क्या इस सप्ताह पुराने निवेश से होगा बड़ा लाभ और बिजनेस की बाधाएं होंगी दूर?
क्या इस सप्ताह पुराने निवेश से होगा बड़ा लाभ और बिजनेस की बाधाएं होंगी दूर?
धर्म
Singh Weekly Rashifal 19-25 July 2026: क्या इस सप्ताह विदेश से मिलेगी बड़ी बिजनेस डील और स्वास्थ्य में आएगा सुधार?
क्या इस सप्ताह विदेश से मिलेगी बड़ी बिजनेस डील और स्वास्थ्य में आएगा सुधार?
Advertisement

वीडियोज

बिश्नोई गैंग के टारगेट पर आमिर खान!
Jagadhatri: Jagdhatri को हुआ Shivay से प्यार का अहसास! क्या अब सामने आएगा दिल का राज?
Bollywood News: आमिर खान को कथित लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी, वायरल ऑडियो-पोस्ट से बॉलीवुड में मचा हड़कंप (18.07.26)
Kajal, Shreyas Talpade & Chettan DK Talk About Food Safety, Health, Parenting & Their Film 'The India Story'
Sohail Khan ने बचपन के दर्द का किया खुलासा, सालों बाद सुनाई Sexual Harassment की कहानी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अभिषेक बनर्जी ने TMC के बागियों को दिया ऑफर तो आया ऋतब्रत बनर्जी का रिएक्शन, बोले - उन्होंने आज...'
अभिषेक बनर्जी ने TMC के बागियों को दिया ऑफर तो आया ऋतब्रत बनर्जी का रिएक्शन, बोले - उन्होंने आज...'
महाराष्ट्र
NDA में शामिल होगा या कांग्रेस संग विलय करेगा शरद पवार गुट? सुप्रिया सुले बोलीं- 'हमे कोई प्रस्ताव...'
NDA में शामिल होगा या कांग्रेस संग विलय करेगा शरद पवार गुट? सुप्रिया सुले बोलीं- 'हमे कोई प्रस्ताव...'
इंडिया
सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल ले जाने पर भड़के योगेंद्र यादव, बोले - 'आप उनको ले जा सकते हैं लेकिन...'
सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल ले जाने पर भड़के योगेंद्र यादव, बोले - 'आप उनको ले जा सकते हैं लेकिन...'
स्पोर्ट्स
21 साल की उम्र में तिहरा शतक, एक ओवर में 6 छक्के… सर गैरी सोबर्स के वो रिकॉर्ड जिन्होंने रचा इतिहास
21 साल की उम्र में तिहरा शतक, एक ओवर में 6 छक्के… सर गैरी सोबर्स के वो रिकॉर्ड जिन्होंने रचा इतिहास
रीजनल सिनेमा
Deool Band 2 Lifetime Collection: 10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊल बंद 2' हुई सुपरहिट, 641.6% रहा प्रॉफिट, जानें- लाइफटाइम कलेक्शन
10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊल बंद 2' हुई सुपरहिट, 641.6% रहा प्रॉफिट, जानें- लाइफटाइम कलेक्शन
इंडिया
अभिषेक बनर्जी ने TMC के बागी गुट को दिया चैलेंज तो BJP ने किया पलटवार, कहा- 'शायद वो भी...'
अभिषेक बनर्जी ने TMC के बागी गुट को दिया चैलेंज तो BJP ने किया पलटवार, कहा- 'शायद वो भी...'
ट्रेंडिंग
Body Coffee Cafe Viral Video : जज्बा हो तो पैसा आ ही जाता है, शख्स ने अपने शरीर पर ही खोल लिया कॉफी कैफे- वीडियो वायरल
जज्बा हो तो पैसा आ ही जाता है, शख्स ने अपने शरीर पर ही खोल लिया कॉफी कैफे- वीडियो वायरल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फतेहपुर: खाड़ी से पैसे कमाकर लौटे पति को पत्नी ने प्रेमी संग दिया जहर, पिता मांग रहा इंसाफ
फतेहपुर: खाड़ी से पैसे कमाकर लौटे पति को पत्नी ने प्रेमी संग दिया जहर, पिता मांग रहा इंसाफ
ENT LIVE
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
ENT LIVE
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
ABP NEWS
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
ABP NEWS
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Embed widget