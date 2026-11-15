ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मTula Weekly Horoscope 15 से 21 नवंबर 2026: तुला राशि वालों के लिए कर्ज से मुक्ति और विदेश से बड़े लाभ के योग, जानें पूरे हफ्ते का हाल

Tula Weekly Horoscope 15 से 21 नवंबर 2026: तुला राशि वालों के लिए कर्ज से मुक्ति और विदेश से बड़े लाभ के योग, जानें पूरे हफ्ते का हाल

Tula Saptahik Rashifal 15 to 21 November 2026: तुला राशि का साप्ताहिक राशिफल! बिजनेस लोन क्लियर, विदेश से आर्थिक लाभ, सरकारी नौकरी नोटिस, मांगलिक आयोजन, डिनर डेट व अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 15 Nov 2026 10:43 PM (IST)
Preferred Sources

Tula Saptahik Rashifal 15 to 21 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 15 नवंबर से 21 नवंबर 2026 का यह सप्ताह तुला राशि के जातकों के लिए वित्तीय राहत, करियर में सराहना और पारिवारिक मांगलिक कार्यों की खुशियां लेकर आ रहा है. सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी अतिरिक्त मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन जैसे-जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, परिस्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में होती जाएंगी.

1. बिजनेस, लोन और विदेश से लाभ (Business, Loan Relief & Foreign Gains)

प्रोजेक्ट को मिलेगी रफ्तार, सही योजना से लोन होगा क्लियर: सप्ताह की शुरुआत (Week Starting) में किसी खास प्रोजेक्ट या बिजनेस डील को गति देने के लिए आपको सामान्य से अधिक प्रयास करने पड़ सकते हैं. यदि आप बिजनेसमैन हैं और पिछले कुछ समय से वित्तीय दबाव या कर्ज का बोझ महसूस कर रहे हैं, तो इस हफ्ते सही आर्थिक योजना (Financial Planning) से पुराना लोन क्लियर करने में बड़ी सफलता मिलेगी.

रिलेटेड स्टोरी >>

धर्म
Jagaddhatri Puja 2026: 18 नवंबर को होगी जगत की पालक मां जगद्धात्री की आराधना, जानें नवमी तिथि, पूजा विधि और पर्व की खासियत
जगद्धात्री पूजा 2026: दुर्गा पूजा के बाद अब बंगाल से बिहार तक जगद्धात्री पूजा की धूम, जानें कब है नवमी तिथि और कैसे करें मां की आराधना
धर्म
कन्या साप्ताहिक राशिफल 15 से 21 नवंबर 2026: डेडलाइन पूरी, विदेश में सफलता और घर में मांगलिक योग
डेडलाइन पूरी, विदेश में सफलता और घर में मांगलिक योग
धर्म
सिंह साप्ताहिक राशिफल 15 से 21 नवंबर 2026: टारगेट पूरा, विदेशी स्रोतों से लाभ और विवाह के प्रबल योग
टारगेट पूरा, विदेशी स्रोतों से लाभ और विवाह के प्रबल योग
धर्म
कर्क साप्ताहिक राशिफल 15 से 21 नवंबर 2026: कर्ज से मुक्ति, विदेश से बड़ा लाभ और घर में मांगलिक योग
कर्ज से मुक्ति, विदेश से बड़ा लाभ और घर में मांगलिक योग

विदेशी व्यापार व यात्रा से नए अवसर: जो जातक विदेश में बिजनेस कर रहे हैं या विदेशी कंपनियों से जुड़कर व्यापार संचालित कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह कोई बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है. व्यापारिक या निजी यात्राओं (Travelling) से आपको मानसिक शांति के साथ-साथ करियर व कारोबार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे.

2. करियर, नौकरी और सरकारी क्षेत्र (Career, Appreciation & Govt Notice)

कार्यकुशलता से सीनियर्स की लूटेंगे वाहवाही: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए यह सप्ताह उपलब्धियों भरा रहेगा; कार्यस्थल पर अपनी बेहतरीन कार्यकुशलता और समर्पण के बल पर आप सीनियर्स की वाहवाही लूटेंगे. विदेश में जॉब कर रहे तुला राशि के जातकों को भी धन लाभ और पदोन्नति के संकेत हैं.

सरकारी कर्मियों को मिल सकता है महत्वपूर्ण आधिकारिक नोटिस: सरकारी नौकरी (Government Job) से जुड़े लोगों के लिए समय अत्यंत अनुकूल बना हुआ है; इस सप्ताह आपको विभाग की ओर से कोई महत्वपूर्ण आधिकारिक नोटिस (Official Notice) या शुभ सूचना मिल सकती है.

3. पारिवारिक, मांगलिक और प्रेम जीवन (Family Auspicious Events & Romance)

मांगलिक अनुष्ठान की योजना, विवाह की बात पहुंचेगी पक्की होने के करीब: पारिवारिक माहौल बेहद शुभ और आध्यात्मिक रहेगा. परिवार के साथ मिलकर घर में किसी बड़े मांगलिक अनुष्ठान या धार्मिक आयोजन की रूपरेखा बनेगी, तथा किसी रिश्तेदार के यहां जाने का निमंत्रण भी मिल सकता है. घर में अविवाहित जातकों (Unmarried Persons) के विवाह की बातचीत इस सप्ताह पक्की होने के बेहद करीब पहुंच सकती है.

पार्टनर संग पार्टी या डिनर डेट की रोमांटिक प्लानिंग: प्रेम जीवन (Love Life) में उत्साह और ताजगी बनी रहेगी. पार्टनर के साथ किसी शानदार पार्टी या डिनर डेट (Dinner Date) की रोमांटिक प्लानिंग आपके रिश्ते को और अधिक प्रगाढ़ व मधुर बनाएगी.

4. शिक्षा, कला-खेल व स्वास्थ्य (Students, Artists & Health)

छात्रों की पढ़ाई में बढ़ेगी एकाग्रता, कलाकारों-खिलाड़ियों को बड़ा मंच: विद्यार्थी वर्ग (Students) और प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे छात्रों का मन पढ़ाई में पूरी तरह लगा रहेगा. वहीं, कला जगत से जुड़े कलाकारों (Artists) और खिलाड़ियों (Sports Persons) को अपनी प्रतिभा दिखाने के बेहतरीन अवसर मिलेंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: इस पूरे सप्ताह आपकी हेल्थ सामान्य और उत्तम बनी रहेगी, लेकिन मांगलिक आयोजनों व बाहर के भोजन के बीच अपने खान-पान में संतुलन जरूर बनाए रखें और नियमित प्राणायाम करें.

साप्ताहिक अचूक उपाय: इस सप्ताह ग्रहों की शुभता बढ़ाने, धन-वैभव और पारिवारिक सुख-शांति के लिए शुक्रवार के दिन मां महालक्ष्मी के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाकर 'श्री सूक्त' या 'कनकधारा स्तोत्र' का पाठ करें. भगवान श्रीगणेश को दूर्वा अर्पित करें तथा किसी जरूरतमंद या कन्या को चावल, चीनी, दूध अथवा सफेद मिठाई का दान करें. इससे कर्ज से शीघ्र मुक्ति मिलेगी, विदेश से जुड़े कार्यों में लाभ होगा और घर में मांगलिक कार्य निर्विघ्न संपन्न होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 15 Nov 2026 10:43 PM (IST)
Tags :
Libra Weekly Horoscope Tula Saptahik Rashifal Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Jagaddhatri Puja 2026: 18 नवंबर को होगी जगत की पालक मां जगद्धात्री की आराधना, जानें नवमी तिथि, पूजा विधि और पर्व की खासियत
जगद्धात्री पूजा 2026: दुर्गा पूजा के बाद अब बंगाल से बिहार तक जगद्धात्री पूजा की धूम, जानें कब है नवमी तिथि और कैसे करें मां की आराधना
धर्म
कन्या साप्ताहिक राशिफल 15 से 21 नवंबर 2026: डेडलाइन पूरी, विदेश में सफलता और घर में मांगलिक योग
डेडलाइन पूरी, विदेश में सफलता और घर में मांगलिक योग
धर्म
सिंह साप्ताहिक राशिफल 15 से 21 नवंबर 2026: टारगेट पूरा, विदेशी स्रोतों से लाभ और विवाह के प्रबल योग
टारगेट पूरा, विदेशी स्रोतों से लाभ और विवाह के प्रबल योग
धर्म
कर्क साप्ताहिक राशिफल 15 से 21 नवंबर 2026: कर्ज से मुक्ति, विदेश से बड़ा लाभ और घर में मांगलिक योग
कर्ज से मुक्ति, विदेश से बड़ा लाभ और घर में मांगलिक योग
Advertisement

वीडियोज

Sonia Gandi Book: मेनका या सोनिया.. इंदिरा ने किसका साथ दिया? सोनिया गांधी की किताब में बड़ा खुलासा!
UP Elections 2027 की लड़ाई Dalit Voters पर आई! | Akhilesh Yadav | CM Yogi | Owaisi | Chandrashekhar
Sandeep Chaudhary: UP Elections 2027 में 20% वोट की 'माया'..दलित को कौन भाया? सटीक विश्लेषण
ABP Report : Akhilesh Yadav का दलित दांव, PDA कितना असरदार? | Akhilesh Yadav | UP Election 2027
UP Elections 2027: Owaisi-Chandrashekhar की जोड़ी 27 में किसका बिगाड़ेगी खेल? | MahaDangal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
UP चुनाव: सीट शेयरिंग पर खरगे ने बुलाई बड़ी बैठक, राहुल-प्रियंका रहेंगे मौजूद, क्या है प्लान?
UP चुनाव: सीट शेयरिंग पर खरगे ने बुलाई बड़ी बैठक, राहुल-प्रियंका रहेंगे मौजूद, क्या है प्लान?
पंजाब
फाजिल्का: पिकअप और SUV में भीषण टक्कर, 3 बच्चों समेत 5 की मौत, 9 घायल
फाजिल्का: पिकअप और SUV में भीषण टक्कर, 3 बच्चों समेत 5 की मौत, 9 घायल
बॉलीवुड
शरद कपूर की मदद के लिए आगे आए सलमान खान और सोनू सूद, जाना एक्टर का हाल
शरद कपूर की मदद के लिए आगे आए सलमान खान और सोनू सूद, जाना एक्टर का हाल
क्रिकेट
'हमें भरोसा था कि...', न्यूजीलैंड को हराने के बाद श्रेयस अय्यर ने दिया बड़ा बयान
'हमें भरोसा था कि...', न्यूजीलैंड को हराने के बाद श्रेयस अय्यर ने दिया बड़ा बयान
इंडिया
'देश को बदनाम करने से सत्ता नहीं मिलेगी', राहुल गांधी पर गृह मंत्री शाह ने साधा निशाना
'देश को बदनाम करने से सत्ता नहीं मिलेगी', राहुल गांधी पर गृह मंत्री शाह ने साधा निशाना
इंडिया
'फोन टैप करने की कोई जरूरत नहीं है', राहुल गांधी के आरोपों पर रामदास अठावले का बड़ा बयान
'फोन टैप करने की कोई जरूरत नहीं है', राहुल गांधी के आरोपों पर रामदास अठावले का बड़ा बयान
टेक्नोलॉजी
Solar Cell: पुरानी खराब सीडी या डीवीडी से घर पर बनाएं सोलर सेल, मुफ्त में बनेगी बिजली
पुरानी खराब सीडी या डीवीडी से घर पर बनाएं सोलर सेल, मुफ्त में बनेगी बिजली
ट्रेंडिंग
कौन हैं सलमा दिवानी? समय रैना के शो पर 'कजिन' वाले कमेंट पर विवाद, भड़के यूजर्स
कौन हैं सलमा दिवानी? समय रैना के शो पर 'कजिन' वाले कमेंट पर विवाद, भड़के यूजर्स
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget