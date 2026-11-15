Tula Saptahik Rashifal 15 to 21 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 15 नवंबर से 21 नवंबर 2026 का यह सप्ताह तुला राशि के जातकों के लिए वित्तीय राहत, करियर में सराहना और पारिवारिक मांगलिक कार्यों की खुशियां लेकर आ रहा है. सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी अतिरिक्त मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन जैसे-जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, परिस्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में होती जाएंगी.

1. बिजनेस, लोन और विदेश से लाभ (Business, Loan Relief & Foreign Gains)

प्रोजेक्ट को मिलेगी रफ्तार, सही योजना से लोन होगा क्लियर: सप्ताह की शुरुआत (Week Starting) में किसी खास प्रोजेक्ट या बिजनेस डील को गति देने के लिए आपको सामान्य से अधिक प्रयास करने पड़ सकते हैं. यदि आप बिजनेसमैन हैं और पिछले कुछ समय से वित्तीय दबाव या कर्ज का बोझ महसूस कर रहे हैं, तो इस हफ्ते सही आर्थिक योजना (Financial Planning) से पुराना लोन क्लियर करने में बड़ी सफलता मिलेगी.

विदेशी व्यापार व यात्रा से नए अवसर: जो जातक विदेश में बिजनेस कर रहे हैं या विदेशी कंपनियों से जुड़कर व्यापार संचालित कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह कोई बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है. व्यापारिक या निजी यात्राओं (Travelling) से आपको मानसिक शांति के साथ-साथ करियर व कारोबार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे.

2. करियर, नौकरी और सरकारी क्षेत्र (Career, Appreciation & Govt Notice)

कार्यकुशलता से सीनियर्स की लूटेंगे वाहवाही: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए यह सप्ताह उपलब्धियों भरा रहेगा; कार्यस्थल पर अपनी बेहतरीन कार्यकुशलता और समर्पण के बल पर आप सीनियर्स की वाहवाही लूटेंगे. विदेश में जॉब कर रहे तुला राशि के जातकों को भी धन लाभ और पदोन्नति के संकेत हैं.

सरकारी कर्मियों को मिल सकता है महत्वपूर्ण आधिकारिक नोटिस: सरकारी नौकरी (Government Job) से जुड़े लोगों के लिए समय अत्यंत अनुकूल बना हुआ है; इस सप्ताह आपको विभाग की ओर से कोई महत्वपूर्ण आधिकारिक नोटिस (Official Notice) या शुभ सूचना मिल सकती है.

3. पारिवारिक, मांगलिक और प्रेम जीवन (Family Auspicious Events & Romance)

मांगलिक अनुष्ठान की योजना, विवाह की बात पहुंचेगी पक्की होने के करीब: पारिवारिक माहौल बेहद शुभ और आध्यात्मिक रहेगा. परिवार के साथ मिलकर घर में किसी बड़े मांगलिक अनुष्ठान या धार्मिक आयोजन की रूपरेखा बनेगी, तथा किसी रिश्तेदार के यहां जाने का निमंत्रण भी मिल सकता है. घर में अविवाहित जातकों (Unmarried Persons) के विवाह की बातचीत इस सप्ताह पक्की होने के बेहद करीब पहुंच सकती है.

पार्टनर संग पार्टी या डिनर डेट की रोमांटिक प्लानिंग: प्रेम जीवन (Love Life) में उत्साह और ताजगी बनी रहेगी. पार्टनर के साथ किसी शानदार पार्टी या डिनर डेट (Dinner Date) की रोमांटिक प्लानिंग आपके रिश्ते को और अधिक प्रगाढ़ व मधुर बनाएगी.

4. शिक्षा, कला-खेल व स्वास्थ्य (Students, Artists & Health)

छात्रों की पढ़ाई में बढ़ेगी एकाग्रता, कलाकारों-खिलाड़ियों को बड़ा मंच: विद्यार्थी वर्ग (Students) और प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे छात्रों का मन पढ़ाई में पूरी तरह लगा रहेगा. वहीं, कला जगत से जुड़े कलाकारों (Artists) और खिलाड़ियों (Sports Persons) को अपनी प्रतिभा दिखाने के बेहतरीन अवसर मिलेंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: इस पूरे सप्ताह आपकी हेल्थ सामान्य और उत्तम बनी रहेगी, लेकिन मांगलिक आयोजनों व बाहर के भोजन के बीच अपने खान-पान में संतुलन जरूर बनाए रखें और नियमित प्राणायाम करें.

साप्ताहिक अचूक उपाय: इस सप्ताह ग्रहों की शुभता बढ़ाने, धन-वैभव और पारिवारिक सुख-शांति के लिए शुक्रवार के दिन मां महालक्ष्मी के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाकर 'श्री सूक्त' या 'कनकधारा स्तोत्र' का पाठ करें. भगवान श्रीगणेश को दूर्वा अर्पित करें तथा किसी जरूरतमंद या कन्या को चावल, चीनी, दूध अथवा सफेद मिठाई का दान करें. इससे कर्ज से शीघ्र मुक्ति मिलेगी, विदेश से जुड़े कार्यों में लाभ होगा और घर में मांगलिक कार्य निर्विघ्न संपन्न होंगे.

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