Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Tula Saptahik Rashifal 14 to 20 December 2025: यह हफ्ता तुम्हें साफ-साफ बता देगा कि जल्दबाज़ी और बिना ठोस जानकारी के किए गए फैसले कैसे नुकसान देते हैं. शुरुआत से ही स्थितियाँ उतार-चढ़ाव वाली रहेंगी, इसलिए हर कदम सोच-समझकर ही उठाओ.

करियर, रिश्ते और सेहत तीनों क्षेत्रों में सावधानी की जरूरत है. गलतफहमी, गलत निर्णय और गलत लोगों पर भरोसा ये तीन चीज़ें तुम्हारे लिए सबसे बड़ा रिस्क बन सकती हैं.

तुला साप्ताहिक परिवार राशिफल

घर में माहौल सामान्य रहेगा, लेकिन तुम्हारा मूड और ओवरथिंकिंग रिश्तों में खिंचाव ला सकती है. किसी भी बात को एकतरफा समझने की गलती मत करो. वरिष्ठ सदस्यों की सलाह इस हफ्ते तुम्हारे काम आएगी, लेकिन अहंकार में अगर तुमने इसे नजरअंदाज किया तो बाद में खुद पछताओगे. बातचीत साफ़ रखो, वरना गलतफहमी बढ़ेगी.

तुला साप्ताहिक लव राशिफल

लव लाइफ का दूसरा हिस्सा तुम्हारे लिए फायदे का है. शुरुआत में दूरी, अनबन या गलतफहमियाँ बनी रहेंगी, लेकिन धीरे-धीरे स्थिति साफ होगी. अगर तुमने इगो हटाकर बात की तो रिश्ते बेहतर होंगे; वरना बात बिगड़ने में समय नहीं लगेगा. शादीशुदा लोगों के लिए भी यह हफ्ता संवाद का है चुप्पी से समस्या बढ़ेगी.

तुला साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

भूमि-भवन या प्रॉपर्टी से जुड़े काम इस हफ्ते बिल्कुल मत छेड़ो सीधा नुकसान का योग है. बिजनेस में विरोधी एक्टिव रहेंगे, इसलिए किसी पर भरोसा करने से पहले उसकी मंशा समझो. गलत जानकारी या आधा-अधूरा प्लान तुम्हें फंसा सकता है. पैसे के मामलों में सावधानी जरूरी है, वरना झटका लगेगा.

तुला साप्ताहिक नौकरी राशिफल

ऑफिस में विरोधी तुम्हारी गलती का इंतजार कर रहे हैं. काम समय पर और सही ढंग से नहीं किया तो सीधा टारगेट बनोगे. सीनियर का गुस्सा झेलना पड़ेगा. इस सप्ताह जल्दबाज़ी, लापरवाही और ओवरकॉन्फिडेंस से दूर रहो. प्रोफेशनल लाइफ में शांत रहकर, प्लानिंग के साथ चलोगे तो नुकसान से बच सकते हो.

तुला साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

किस दिशा में आगे बढ़ना है, इसका कन्फ्यूजन बना रहेगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को आलस छोड़कर सख्त रूटीन अपनाना पड़ेगा, वरना पूरे हफ्ते आउटपुट कम मिलेगा. दोस्तों या गलत सलाह से बचो इस समय गलत कदम तुम्हें महीनों पीछे कर सकता है.

तुला साप्ताहिक धन राशिफल

आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन प्रॉपर्टी, बड़ा निवेश या उधारी के मामले में कदम पीछे रखो. किसी के दबाव में आकर कोई निर्णय मत लेना. इस हफ्ते जितना बचाओगे, उतना सुरक्षित रहोगे. खर्च बढ़ने के योग हैं, इसलिए अनावश्यक खरीदारी से बचना ही समझदारी है.

हफ्ते का मध्य स्वास्थ्य के लिए सबसे कमजोर रहेगा. मौसमी बीमारी, चोट या पुरानी समस्या दोबारा परेशान कर सकती है. लापरवाही की तो रिकवरी लंबी होगी. हल्का भोजन, आराम और समय पर इलाज तीनों जरूरी हैं. इस हफ्ते शरीर को इग्नोर करना सीधी बेवकूफी होगी.

शुभ अंक 6

6 शुभ रंग सफेद

सफेद उपाय शुक्रवार के दिन सफेद कपड़े में मिश्री और चावल का दान करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.