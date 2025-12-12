हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मतुला साप्ताहिक राशिफल 14-20 दिसंबर 2025: ओवरथिंक से रिश्तों और करियर में खिचांव! सोच-समझकर फैसले लें!

तुला साप्ताहिक राशिफल 14-20 दिसंबर 2025: ओवरथिंक से रिश्तों और करियर में खिचांव! सोच-समझकर फैसले लें!

Libra Weekly Horoscope: तुला राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2025 का पहला हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए तुला राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 12 Dec 2025 02:50 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Tula Saptahik Rashifal 14 to 20 December 2025: यह हफ्ता तुम्हें साफ-साफ बता देगा कि जल्दबाज़ी और बिना ठोस जानकारी के किए गए फैसले कैसे नुकसान देते हैं. शुरुआत से ही स्थितियाँ उतार-चढ़ाव वाली रहेंगी, इसलिए हर कदम सोच-समझकर ही उठाओ.

करियर, रिश्ते और सेहत तीनों क्षेत्रों में सावधानी की जरूरत है. गलतफहमी, गलत निर्णय और गलत लोगों पर भरोसा ये तीन चीज़ें तुम्हारे लिए सबसे बड़ा रिस्क बन सकती हैं.

तुला साप्ताहिक परिवार राशिफल

घर में माहौल सामान्य रहेगा, लेकिन तुम्हारा मूड और ओवरथिंकिंग रिश्तों में खिंचाव ला सकती है. किसी भी बात को एकतरफा समझने की गलती मत करो. वरिष्ठ सदस्यों की सलाह इस हफ्ते तुम्हारे काम आएगी, लेकिन अहंकार में अगर तुमने इसे नजरअंदाज किया तो बाद में खुद पछताओगे. बातचीत साफ़ रखो, वरना गलतफहमी बढ़ेगी.

तुला साप्ताहिक लव राशिफल

लव लाइफ का दूसरा हिस्सा तुम्हारे लिए फायदे का है. शुरुआत में दूरी, अनबन या गलतफहमियाँ बनी रहेंगी, लेकिन धीरे-धीरे स्थिति साफ होगी. अगर तुमने इगो हटाकर बात की तो रिश्ते बेहतर होंगे; वरना बात बिगड़ने में समय नहीं लगेगा. शादीशुदा लोगों के लिए भी यह हफ्ता संवाद का है चुप्पी से समस्या बढ़ेगी.

तुला साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

भूमि-भवन या प्रॉपर्टी से जुड़े काम इस हफ्ते बिल्कुल मत छेड़ो सीधा नुकसान का योग है. बिजनेस में विरोधी एक्टिव रहेंगे, इसलिए किसी पर भरोसा करने से पहले उसकी मंशा समझो. गलत जानकारी या आधा-अधूरा प्लान तुम्हें फंसा सकता है. पैसे के मामलों में सावधानी जरूरी है, वरना झटका लगेगा.

तुला साप्ताहिक नौकरी राशिफल

ऑफिस में विरोधी तुम्हारी गलती का इंतजार कर रहे हैं. काम समय पर और सही ढंग से नहीं किया तो सीधा टारगेट बनोगे. सीनियर का गुस्सा झेलना पड़ेगा. इस सप्ताह जल्दबाज़ी, लापरवाही और ओवरकॉन्फिडेंस से दूर रहो. प्रोफेशनल लाइफ में शांत रहकर, प्लानिंग के साथ चलोगे तो नुकसान से बच सकते हो.

तुला साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

किस दिशा में आगे बढ़ना है, इसका कन्फ्यूजन बना रहेगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को आलस छोड़कर सख्त रूटीन अपनाना पड़ेगा, वरना पूरे हफ्ते आउटपुट कम मिलेगा. दोस्तों या गलत सलाह से बचो इस समय गलत कदम तुम्हें महीनों पीछे कर सकता है.

तुला साप्ताहिक धन राशिफल

आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन प्रॉपर्टी, बड़ा निवेश या उधारी के मामले में कदम पीछे रखो. किसी के दबाव में आकर कोई निर्णय मत लेना. इस हफ्ते जितना बचाओगे, उतना सुरक्षित रहोगे. खर्च बढ़ने के योग हैं, इसलिए अनावश्यक खरीदारी से बचना ही समझदारी है.

तुला साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

हफ्ते का मध्य स्वास्थ्य के लिए सबसे कमजोर रहेगा. मौसमी बीमारी, चोट या पुरानी समस्या दोबारा परेशान कर सकती है. लापरवाही की तो रिकवरी लंबी होगी. हल्का भोजन, आराम और समय पर इलाज तीनों जरूरी हैं. इस हफ्ते शरीर को इग्नोर करना सीधी बेवकूफी होगी.

  • शुभ अंक 6
  • शुभ रंग सफेद
  • उपाय शुक्रवार के दिन सफेद कपड़े में मिश्री और चावल का दान करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 12 Dec 2025 02:50 PM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Libra Horoscope Libra Weekly Horoscope

Frequently Asked Questions

इस हफ्ते जल्दबाजी में लिए गए फैसले कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं?

यह हफ्ता तुम्हें समझाएगा कि जल्दबाज़ी और अधूरी जानकारी के साथ लिए गए फैसले नुकसानदायक हो सकते हैं. करियर, रिश्ते और सेहत, तीनों क्षेत्रों में सावधानी बरतें.

पारिवारिक रिश्तों में खिंचाव का कारण क्या हो सकता है?

आपका मूड और अधिक सोचना रिश्तों में तनाव ला सकता है. बातों को एकतरफा न समझें और बड़ों की सलाह पर ध्यान दें, अन्यथा पछताना पड़ सकता है.

लव लाइफ में सुधार के लिए क्या करना चाहिए?

ईमानदारी से बात करें और अहंकार को छोड़ दें, इससे रिश्ते बेहतर होंगे. यदि आप चुप्पी साधे रहेंगे तो समस्याएं बढ़ सकती हैं, विशेषकर विवाहित लोगों के लिए.

व्यापार में नुकसान से बचने के लिए क्या करें?

भूमि-भवन से जुड़े कामों से इस हफ्ते बचें, क्योंकि नुकसान का योग है. किसी पर भी भरोसा करने से पहले उसकी मंशा समझें और अधूरी जानकारी से बचें.

करियर में विरोधियों से कैसे बचें?

अपने काम को समय पर और सही ढंग से करें, ताकि आप विरोधियों के निशाने पर न आएं. जल्दबाज़ी, लापरवाही और आत्मविश्वास से दूर रहें, शांत रहकर योजना बनाएं.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Assam CM: हिमंत बिस्वा सरमा का मुस्लिमों पर बड़ा बयान! कहा- '10 हजार दे दो या 1 लाख ये मुझे वोट....'
हिमंत बिस्वा सरमा का मुस्लिमों पर बड़ा बयान! कहा- '10 हजार दे दो या 1 लाख ये मुझे वोट....'
बिहार
उपेंद्र कुशवाहा की बढ़ी टेंशन? इस विधायक ने खोला मोर्चा! 'जब नेतृत्व की नीयत…'
उपेंद्र कुशवाहा की बढ़ी टेंशन? इस विधायक ने खोला मोर्चा! 'जब नेतृत्व की नीयत…'
इंडिया
बैंकॉक में पकड़े गए लूथरा ब्रदर्स, भारत वापसी की प्रक्रिया तेज; इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी होने का इंतजार
बैंकॉक में पकड़े गए लूथरा ब्रदर्स, भारत वापसी की प्रक्रिया तेज; इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी होने का इंतजार
स्पोर्ट्स
भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास से लिया यू-टर्न, 2028 ओलंपिक में फिर खेलेंगी!
भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास से लिया यू-टर्न, 2028 ओलंपिक में फिर खेलेंगी!
Advertisement

वीडियोज

Gujarat Pull Collapse: गुजरात के वलसाड में पुल गिरने की भयानक तस्वीर आई सामने
Indigo Crisis: इंडिगो संकट पर DGCA की कार्रवाई ने पायलट के उड़ाए होश!, एक एक कर सब ससपेंड
थाईलैंड में पकड़े गए भगोड़े भाई, अब पुलिस के टॉर्चर से कैसे बचेंगे?
Trump का नया “Gold Card” धमाका! $1 Million में Green Card से भी Strong Residency
SGB ने फिर कर दिखाया! Gold Investment का असली Master | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Assam CM: हिमंत बिस्वा सरमा का मुस्लिमों पर बड़ा बयान! कहा- '10 हजार दे दो या 1 लाख ये मुझे वोट....'
हिमंत बिस्वा सरमा का मुस्लिमों पर बड़ा बयान! कहा- '10 हजार दे दो या 1 लाख ये मुझे वोट....'
बिहार
उपेंद्र कुशवाहा की बढ़ी टेंशन? इस विधायक ने खोला मोर्चा! 'जब नेतृत्व की नीयत…'
उपेंद्र कुशवाहा की बढ़ी टेंशन? इस विधायक ने खोला मोर्चा! 'जब नेतृत्व की नीयत…'
इंडिया
बैंकॉक में पकड़े गए लूथरा ब्रदर्स, भारत वापसी की प्रक्रिया तेज; इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी होने का इंतजार
बैंकॉक में पकड़े गए लूथरा ब्रदर्स, भारत वापसी की प्रक्रिया तेज; इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी होने का इंतजार
स्पोर्ट्स
भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास से लिया यू-टर्न, 2028 ओलंपिक में फिर खेलेंगी!
भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास से लिया यू-टर्न, 2028 ओलंपिक में फिर खेलेंगी!
साउथ सिनेमा
The Devil BO Day 1: 'द डेविल' ने की धमाकेदार शुरुआत, पहले ही दिन वसूला 50% बजट, दर्शन की बनी कोविड के बाद दूसरी सबसे बड़ी ओपनर
'द डेविल' ने की धमाकेदार शुरुआत, पहले ही दिन वसूल लिया 50% बजट, जानें- कलेक्शन
यूटिलिटी
हर दिन बचाएं 333 रुपये, बन जाएंगे 17 लाख, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में मिलेगा भारी मुनाफा
हर दिन बचाएं 333 रुपये, बन जाएंगे 17 लाख, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में मिलेगा भारी मुनाफा
ट्रेंडिंग
आशिक के साथ OYO पहुंच गई टीचर पत्नी, पति ने रंगे हाथ पकड़ कर दी धुनाई; वीडियो वायरल
आशिक के साथ OYO पहुंच गई टीचर पत्नी, पति ने रंगे हाथ पकड़ कर दी धुनाई; वीडियो वायरल
हेल्थ
ठंड में नीली पड़ जाती हैं कुछ लोगों के अंगुलियां, जानें शरीर में किस चीज की होती है कमी?
ठंड में नीली पड़ जाती हैं कुछ लोगों के अंगुलियां, जानें शरीर में किस चीज की होती है कमी?
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget