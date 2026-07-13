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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मTula Weekly Rashifal 12-18 July 2026: नौकरी में मिलेगा सहयोग, बिजनेस में नया प्रोडक्ट दिलाएगा बढ़त, क्या पूरी होगी बड़ी इच्छा?

Tula Weekly Rashifal 12-18 July 2026: नौकरी में मिलेगा सहयोग, बिजनेस में नया प्रोडक्ट दिलाएगा बढ़त, क्या पूरी होगी बड़ी इच्छा?

Libra Weekly Horoscope 12-18 July 2026: क्या इस सप्ताह तुला राशि वालों को सरकारी नौकरी की खुशखबरी मिलेगी? बिजनेस, करियर, परिवार और सेहत में क्या रहेगा खास? जानें साप्ताहिक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 13 Jul 2026 07:30 AM (IST)
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Tula Weekly Rashifal 12-18 July 2026: तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह मेहनत, नए अवसरों और जिम्मेदारियों का संतुलित मिश्रण लेकर आ सकता है. कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलने से रुके हुए काम पूरे होंगे, जबकि व्यापार में नई रणनीति और नवाचार सफलता की राह खोल सकते हैं. 

विद्यार्थियों के लिए यह समय पूरी एकाग्रता से लक्ष्य की ओर बढ़ने का है. स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी, लेकिन सप्ताह के अंत तक परिस्थितियां आपके पक्ष में होती नजर आएंगी.

व्यापार और नौकरी राशिफल(Business & Job Rashifal)
नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत सकारात्मक रहेगी. वरिष्ठ अधिकारियों, जूनियर और सहकर्मियों का सहयोग मिलने से लंबे समय से रुके हुए प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे हो सकते हैं. लेकिन कुछ प्रतिस्पर्धी आपकी प्रगति से ईर्ष्या कर कार्यों में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं. इसके अलावा टीम का कोई महत्वपूर्ण सदस्य नौकरी छोड़ सकता है, जिससे कुछ समय के लिए आपके ऊपर काम का दबाव बढ़ सकता है. ऐसे समय में धैर्य और बेहतर टीम मैनेजमेंट आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी.

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह विस्तार और नए प्रयोगों का संकेत दे रहा है. बिजनेस वुमन अपने रचनात्मक और इनोवेटिव आइडियाज के दम पर बाजार में नई पहचान बना सकती हैं. अगर आप प्रतिस्पर्धा में आगे निकलना चाहते हैं तो नए प्रोडक्ट या सेवा की शुरुआत करना लाभदायक रहेगा. साथ ही ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से प्रभावी प्रचार-प्रसार करने पर ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा और बाजार में आपकी स्थिति मजबूत होगी. सही रणनीति अपनाने से व्यापार में अच्छी प्रगति देखने को मिल सकती है.

आर्थिक राशिफल(Finance Rashifal)
आर्थिक मामलों में यह सप्ताह संतुलित और लाभदायक रहने की संभावना है. व्यापार में नई योजनाओं और मार्केटिंग पर किया गया निवेश भविष्य में अच्छे परिणाम दे सकता है. लेकिन किसी भी बड़े निवेश या खर्च से पहले पूरी योजना बनाना जरूरी होगा. आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. जल्दबाजी में लिए गए वित्तीय फैसलों से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल(Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन सामान्य और सहयोगपूर्ण रहेगा. परिवार के सदस्यों का साथ आपको मानसिक मजबूती देगा. अविवाहित लोगों के लिए यह समय रिश्तों को लेकर समझदारी से निर्णय लेने का है. किसी भी नए रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले सामने वाले व्यक्ति को अच्छी तरह समझना बेहतर रहेगा. जीवनसाथी और परिवार के साथ खुलकर बातचीत करने से आपसी विश्वास मजबूत होगा और रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी. विद्यार्थियों के लिए सरकारी नौकरी या प्रतियोगी परीक्षा में सफलता पूरे परिवार के लिए गर्व का कारण बन सकती है.

स्वास्थ्य राशिफल(Health Rashifal)
स्वास्थ्य के मामले में सप्ताह की शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती है. अचानक कोई स्वास्थ्य समस्या सामने आने से किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श लेने या बड़े शहर में इलाज के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है. समय पर जांच, सही दवा और डॉक्टर की सलाह का पालन करने से स्थिति जल्दी नियंत्रण में आ जाएगी. संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और नियमित दिनचर्या अपनाने से सप्ताह के अंत तक स्वास्थ्य में सुधार महसूस होगा और आप पहले की तुलना में अधिक ऊर्जावान रहेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 13 Jul 2026 07:30 AM (IST)
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