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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मLibra July Horoscope 2026: तुला जुलाई मासिक राशिफल, गुप्त शत्रुओं से रहें सावधान, जल्दबाजी में निवेश से बचें

Libra July Horoscope 2026: तुला जुलाई मासिक राशिफल, गुप्त शत्रुओं से रहें सावधान, जल्दबाजी में निवेश से बचें

Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह के बारे में बताया जाता है. जानिए जुलाई 2026 का महीना तुला राशि (Tula Rashi) के लिए कैसा रहेगा.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 28 Jun 2026 10:00 AM (IST)
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Libra July horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं, जुलाई (July 2026) का महीना तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा. मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि जुलाई का महीना आपके करियर, व्यापार, धन, सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

तुला राशि के जातकों के लिए जुलाई 2026 का यह महीना आत्ममंथन और बेहद सतर्कता से कदम आगे बढ़ाने का संकेत दे रहा है. इस महीने जीवन में कुछ अनपेक्षित चुनौतियाँ सामने आ सकती हैं, लेकिन आपकी सूझबूझ और सही योजना आपको हर संकट से बाहर निकाल लेगी. इस अवधि में अपनी योजनाओं को गुप्त रखना ही आपकी सफलता की कुंजी साबित होगा.

करियर और बिजनेस राशिफल (Career & Business Horoscope)
तुला राशि के जातकों को जुलाई के महीने की शुरुआत में अपने करियर और कामकाज के क्षेत्र में खास तौर पर सतर्क रहने की जरूरत है. इस दौरान आपके कार्यक्षेत्र में कुछ गुप्त शत्रु या ईर्ष्यालु सहकर्मी सक्रिय रह सकते हैं, जो आपकी बनी-बनाई योजनाओं में बाधा डालने की पूरी कोशिश करेंगे. इसलिए, जब तक आपका कोई काम पूरी तरह से पूरा न हो जाए, तब तक उसे सार्वजनिक करने या दूसरों के सामने उसका बखान करने से बचें. आपके सामने जो भी व्यावसायिक या पेशेवर चुनौतियाँ आएँ, उन्हें पार करने के लिए किसी के बहकावे में न आएँ बल्कि अपने खुद के अनुभव और सूझबूझ का पूरा इस्तेमाल करें.

महीने के बीच में आपको अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सामान्य से अधिक कड़ी मेहनत और भागदौड़ करनी पड़ सकती है. हालांकि, यदि आप वरिष्ठों के सही मार्गदर्शन और एक सटीक रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे, तो इस कठिन परिश्रम से भी आपको बेहतरीन सफलता मिल सकती है.

इस अवधि में काम के दबाव के कारण आपके आत्मविश्वास में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है. ऐसे में बेहतर यही होगा कि कोई भी बड़ा या महत्वपूर्ण निर्णय बहुत सोच-समझकर लें, या फिर संभव हो तो उसे कुछ समय के लिए टाल दें. व्यापारियों को इस दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट या डील में हाथ डालने से पहले अपनी टीम का पूरा भरोसा जीतना होगा.

आर्थिक स्थिति और धन राशिफल (Finance & Money Horoscope)
आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए बेहद संभलकर चलने का है. धन का आगमन तो सामान्य रूप से बना रहेगा, लेकिन अप्रत्याशित खर्चों के कारण संचित धन में कमी आ सकती है. इस महीने किसी भी व्यवसाय, शेयर बाजार या किसी नई योजना में ज्यादा बड़ी पूंजी का निवेश करने से पूरी तरह बचें.

यदि निवेश करना बहुत जरूरी हो, तो किसी अनुभवी वित्तीय विशेषज्ञ या सलाहकार की राय जरूर लें, अन्यथा आपका पैसा लंबे समय के लिए ब्लॉक हो सकता है या नुकसान उठाना पड़ सकता है. महीने के उत्तरार्ध में आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार होगा, जिससे आप राहत की सांस लेंगे.

लव लाइफ और पारिवारिक राशिफल (Love Life & Family Horoscope)
पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिहाज से जुलाई का महीना आपके रिश्तों की परीक्षा ले सकता है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस महीने आपके प्रेम संबंधों पर किसी की नजर लग सकती है. जो लोग अविवाहित हैं और अपने मनपसंद साथी को पाने की कोशिश में लगे हैं, उन्हें इस दौरान मनचाहा परिणाम पाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत और इंतजार करना पड़ सकता है. वहीं, जो लोग पहले से ही प्रेम संबंधों में हैं, उनके बीच किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से कुछ बड़ी गलतफहमियां या अविश्वास की स्थिति पैदा हो सकती है.

हालांकि, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महीने के तीसरे सप्ताह तक स्थितियां धीरे-धीरे पूरी तरह सुधरने लगेंगी. पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और आपके पार्टनर का रुझान दोबारा आपकी तरफ सकारात्मक रूप से बढ़ेगा. इस दौरान किसी भी बात को तूल देने के बजाय शांति, धैर्य और समझदारी से काम लें, जिससे आप अपने प्रेम जीवन को दोबारा मजबूत बना पाएंगे. पारिवारिक मोर्चे पर भी बड़े-बुजुर्गों के साथ संवाद बनाए रखें.

स्वास्थ्य और जीवनशैली राशिफल (Health & Lifestyle Horoscope)
स्वास्थ्य के मोर्चे पर इस महीने आपको अपनी मानसिक स्थिति पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी. काम की अधिकता और रिश्तों में उतार-चढ़ाव के कारण मानसिक तनाव और अनिद्रा जैसी समस्या आपको परेशान कर सकती है.

शारीरिक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए अपने दैनिक खान-पान पर विशेष ध्यान दें और समय पर आराम करें. इस महीने ड्राइविंग करते समय या यात्रा के दौरान पूरी सतर्कता बरतें. सकारात्मक सोच बनाए रखने के लिए ध्यान (Meditation) का सहारा लें, जिससे आपके भीतर चुनौतियों से लड़ने की नई शक्ति का संचार होगा.

उपाय: शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद को तिल या तेल का दान करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 28 Jun 2026 10:00 AM (IST)
Tags :
Tula Rashi Monthly Horoscope 2026 July Rashifal 2026
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