शुरुआत में भागदौड़ और तनाव से थकान बढ़ सकती है, लेकिन दूसरे सप्ताह से स्वास्थ्य में सुधार होगा और आप ऊर्जा महसूस करेंगे। खानपान और आराम पर ध्यान देना आवश्यक है।
तुला राशिफल दिसंबर 2025: साल का आखिरी महीना उतार-चढ़ाव से भरा, धन और करियर में बरतें सावधानी!
Tula Masik Rashifal December 2025: तुला राशि के लिए दिसंबर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिषाचार्या से तुला राशि का मासिक राशिफल.
Tula Masik Rashifal December 2025: तुला राशि के जातकों के लिए दिसंबर की शुरुआत उतार–चढ़ाव भरी रहेगी. पहले सप्ताह में छोटे-छोटे कार्यों के लिए भी अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है और कामकाज का दबाव बढ़ेगा. व्यवसाय में हल्की मंदी का असर बना रहेगा.
करियर और कारोबार के साथ निजी जीवन में भी चुनौतियाँ सामने आ सकती हैं. भूमि-भवन से जुड़े विवाद तनाव बढ़ा सकते हैं. राहत की बात यह है कि यह स्थिति लंबे समय तक टिकने वाली नहीं है और जल्द ही सुधार दिखने लगेगा.
तुला दिसंबर करियर और नौकरी
करियर के दृष्टिकोण से शुरुआती समय चुनौतीपूर्ण रहेगा. काम का बोझ बढ़ेगा और समय प्रबंधन मुश्किल हो सकता है. इस दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है. दूसरे सप्ताह से हालात बेहतर होने लगेंगे.
वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से आप अपने लक्ष्यों को समय पर पूरा करेंगे और कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. महीने के मध्य में नौकरी परिवर्तन के इच्छुक जातकों को अनुकूल अवसर प्राप्त हो सकता है.
तुला दिसंबर व्यापार और धन लाभ
व्यापार के लिए माह की शुरुआत धीमी रहेगी. बाजार की अनिश्चितता और काम की गति कम होने से लाभ सीमित रहेगा. हालांकि दूसरे सप्ताह से कारोबार में सुधार दिखने लगेगा. माह का मध्य पार्टनरशिप में कारोबार करने वालों के लिए बेहद लाभदायक रहेगा.
इस दौरान व्यापार में अच्छे सौदे मिलेंगे और धन लाभ की स्थिति मजबूत होगी. नौकरीपेशा लोगों को भी अतिरिक्त आय के अवसर मिल सकते हैं.
तुला दिसंबर शिक्षा और करियर ग्रोथ
शिक्षा और करियर ग्रोथ के मामले में शुरुआती सप्ताह थोड़ा कमजोर रहेगा. छात्रों को पढ़ाई पर फोकस बनाए रखने में कठिनाई होगी. करियर ग्रोथ में भी बाधाएँ आ सकती हैं. मगर दूसरे सप्ताह से चीजें सही दिशा में बढ़ेंगी.
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मध्य अवधि से सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे. करियर ग्रोथ की रफ्तार माह के उत्तरार्ध में तेज होगी.
तुला दिसंबर परिवार और रिश्ते
पारिवारिक जीवन की शुरुआत तनावपूर्ण रह सकती है. घरेलू मामलों और रिश्तों में गलतफहमियाँ परेशानी बढ़ाएंगी. दूसरे सप्ताह के बाद स्थितियाँ सुधरेंगी और स्वजनों का सहयोग प्राप्त होगा.
इस दौरान दांपत्य जीवन सामान्य रहेगा और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में भी स्थिरता आएगी, बशर्ते आप लोगों की भावनाओं की कद्र करें और अनावश्यक विवादों से दूर रहें.
तुला दिसंबर स्वास्थ्य
स्वास्थ्य की दृष्टि से शुरुआती समय थोड़ा कमजोर रहेगा. भागदौड़ और तनाव के कारण थकान बढ़ सकती है. मौसम बदलने से सर्दी–जुकाम या पुरानी समस्याएँ उभर सकती हैं. दूसरे सप्ताह से स्वास्थ्य में सुधार होगा और आप ऊर्जा महसूस करेंगे. खानपान में नियमितता और आराम पर ध्यान देना आवश्यक रहेगा.
भाग्यशाली अंक 6
भाग्यशाली रंग सफेद
उपाय प्रतिदिन स्फटिक शिवलिंग की पूजा करें और रुद्राष्टक का पाठ करें.
FAQs
Q1 क्या दिसंबर में नौकरी बदलना तुला राशि वालों के लिए शुभ है?
A1 हाँ, महीने का मध्य और उत्तरार्ध नौकरी परिवर्तन के लिए अनुकूल रहेगा.
Q2 क्या इस महीने व्यापार में लाभ मिलेगा?
A2 हाँ, दूसरे सप्ताह के बाद से व्यापार तेज होगा और मध्य से अच्छा लाभ प्राप्त होगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
क्या दिसंबर 2025 में तुला राशि वालों के स्वास्थ्य में सुधार होगा?
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL