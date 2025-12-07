हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Leo Weekly Horoscope 7 to 13 December 2025: सिंह राशि इस हफ्ते सेहत, परिवार और करियर में तनाव! पढ़ें राशिफल

Leo Weekly Horoscope 7 to 13 December 2025: सिंह राशि इस हफ्ते सेहत, परिवार और करियर में तनाव! पढ़ें राशिफल

Leo Weekly Horoscope: सिंह राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें पढ़ें सिंह साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 07 Dec 2025 09:20 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Singh Saptahik Rashifal 7 to 13 December 2025: सिंह राशि के लिए हफ्ते की शुरुआत उतार-चढ़ाव से भरी रहेगीकभी काम समय पर पूरे होंगे, तो कभी अचानक अड़चनें आपका मूड बिगाड़ेंगी. महत्वपूर्ण फैसले लेते समय भावुक होकर या ओवरकॉन्फिडेंस में कदम उठाने की गलती नुकसान करा सकती है.

काम टालने की आदत आपके लिए इस सप्ताह सबसे बड़ा खतरा हैक्योंकि इससे वीकेंड तक काम का बोझ और तनाव दोनों बढ़ेंगे.

परिवार राशिफल

घर में छोटी-छोटी बातों पर असहमति बढ़ सकती है, और घरेलू समस्याएं मानसिक दबाव का कारण बनेंगी. वंशानुगत/पूर्वजों की संपत्ति से जुड़े मामलों में रुकावटें बनी रहेंगी और कोई स्पष्ट समाधान इस सप्ताह नहीं दिखता. माता की सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत हैउनकी स्थिति बिगड़ने पर अस्पताल तक जाना पड़ सकता है.

लव राशिफल

रिश्तों में स्थिरता तभी आएगी जब आप ईमानदारी से संवाद रखेंगे. लाइफ पार्टनर की भावनाओं को नज़रअंदाज़ करना तनाव बढ़ाएगा. अविवाहित सिंह जातक रिश्तों में जल्दबाज़ी से बचेंवरना गलत चुनाव की संभावना बढ़ जाएगी. मैरिड लाइफ ठीक-ठाक चलेगी, लेकिन आपको खुद मेहनत करनी होगी.

व्यापार राशिफल

बिज़नेस में स्थितियाँ अस्थिर दिख रही हैं. कोई डील भावनाओं में आकर फाइनल न करें, वरना पैसा फँस सकता है. सप्ताह के मध्य तक मार्केट में सुस्ती रहेगी. वीकेंड में कामकाज से जुड़ी उलझनें आपकी टेंशन बढ़ा सकती हैं.

नौकरी राशिफल

ऑफिस में प्रदर्शन अच्छा रहेगा लेकिन लगातार बदलती परिस्थितियों के कारण दबाव ज्यादा महसूस होगा. किसी भी कार्य को “बाद में कर लूँगा” वाली मानसिकता पूरी वर्कफ्लो बिगाड़ देगी. वरिष्ठों के सामने इमोशनल होकर बात न करेंसीधा, क्लियर और प्रोफेशनल रवैया ही काम आएगा.

युवा और करियर राशिफल

युवाओं को इस सप्ताह पढ़ाई और करियर को लेकर गंभीर रहना होगा. लक्ष्य से भटकने और आरामतलबी में समय बर्बाद करने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है. प्रतियोगी छात्रों के लिए यह समय औसत हैस्टडी प्लान पर सख्ती जरूरी है.

धन राशिफल

फाइनेंशियल स्थिति मध्य स्तर की रहेगी. खर्च आपकी क्षमता से अधिक बढ़ सकता हैखासकर मनोरंजन, पार्टी, घूमने-फिरने और सुविधा संबंधी खर्चों में. फालतू खर्च नियंत्रण नहीं किया तो सप्ताह के अंत तक वित्तीय दबाव बढ़ जाएगा.

हेल्थ राशिफल

यह सप्ताह स्वास्थ्य के लिए कमजोर है. खुद की और माता की सेहत दोनों पर खतरा दिख रहा है. लापरवाही आपको सीधा अस्पताल तक ले जा सकती है. पेट, रक्तचाप, और मानसिक तनाव से संबंधित समस्याएँ परेशान कर सकती हैं.

  • शुभ अंक 1
  • शुभ रंग सुनहरा

उपाय

रविवार को सूर्यदेव को जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को मसूर दाल दान करें.

FAQs

Q1 क्या वीकेंड तक कार्यभार बढ़ेगा?
A1 हाँ, काम टालने की आदत से बोझ और तनाव दोनों बढ़ेंगे.

Q2 क्या बिज़नेस में जोखिम लेना सही होगा?
A2 बिल्कुल नहींभावनाओं में आकर लिया गया निर्णय नुकसान देगा.

Q3 क्या परिवार में तनाव बढ़ेगा?
A3 हाँ, खासकर माता की सेहत और संपत्ति मामलों को लेकर.

Q4 क्या लव लाइफ में सुधार संभव है?
A4 आपकी पहल से संभव है, नहीं तो गलतफहमियाँ बनी रहेंगी.

Q5 क्या इस सप्ताह स्वास्थ्य गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है?
A5 हाँ, लापरवाही सीधा अस्पताल तक ले जा सकती हैसचेत रहें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 07 Dec 2025 09:20 AM (IST)
Tags :
Leo Horoscope Weekly Horoscope Singh Rashifal Leo Weekly Horoscope
