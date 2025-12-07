Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Singh Saptahik Rashifal 7 to 13 December 2025: सिंह राशि के लिए हफ्ते की शुरुआत उतार-चढ़ाव से भरी रहेगीकभी काम समय पर पूरे होंगे, तो कभी अचानक अड़चनें आपका मूड बिगाड़ेंगी. महत्वपूर्ण फैसले लेते समय भावुक होकर या ओवरकॉन्फिडेंस में कदम उठाने की गलती नुकसान करा सकती है.

काम टालने की आदत आपके लिए इस सप्ताह सबसे बड़ा खतरा हैक्योंकि इससे वीकेंड तक काम का बोझ और तनाव दोनों बढ़ेंगे.

परिवार राशिफल

घर में छोटी-छोटी बातों पर असहमति बढ़ सकती है, और घरेलू समस्याएं मानसिक दबाव का कारण बनेंगी. वंशानुगत/पूर्वजों की संपत्ति से जुड़े मामलों में रुकावटें बनी रहेंगी और कोई स्पष्ट समाधान इस सप्ताह नहीं दिखता. माता की सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत हैउनकी स्थिति बिगड़ने पर अस्पताल तक जाना पड़ सकता है.

लव राशिफल

रिश्तों में स्थिरता तभी आएगी जब आप ईमानदारी से संवाद रखेंगे. लाइफ पार्टनर की भावनाओं को नज़रअंदाज़ करना तनाव बढ़ाएगा. अविवाहित सिंह जातक रिश्तों में जल्दबाज़ी से बचेंवरना गलत चुनाव की संभावना बढ़ जाएगी. मैरिड लाइफ ठीक-ठाक चलेगी, लेकिन आपको खुद मेहनत करनी होगी.

व्यापार राशिफल

बिज़नेस में स्थितियाँ अस्थिर दिख रही हैं. कोई डील भावनाओं में आकर फाइनल न करें, वरना पैसा फँस सकता है. सप्ताह के मध्य तक मार्केट में सुस्ती रहेगी. वीकेंड में कामकाज से जुड़ी उलझनें आपकी टेंशन बढ़ा सकती हैं.

नौकरी राशिफल

ऑफिस में प्रदर्शन अच्छा रहेगा लेकिन लगातार बदलती परिस्थितियों के कारण दबाव ज्यादा महसूस होगा. किसी भी कार्य को “बाद में कर लूँगा” वाली मानसिकता पूरी वर्कफ्लो बिगाड़ देगी. वरिष्ठों के सामने इमोशनल होकर बात न करेंसीधा, क्लियर और प्रोफेशनल रवैया ही काम आएगा.

युवा और करियर राशिफल

युवाओं को इस सप्ताह पढ़ाई और करियर को लेकर गंभीर रहना होगा. लक्ष्य से भटकने और आरामतलबी में समय बर्बाद करने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है. प्रतियोगी छात्रों के लिए यह समय औसत हैस्टडी प्लान पर सख्ती जरूरी है.

धन राशिफल

फाइनेंशियल स्थिति मध्य स्तर की रहेगी. खर्च आपकी क्षमता से अधिक बढ़ सकता हैखासकर मनोरंजन, पार्टी, घूमने-फिरने और सुविधा संबंधी खर्चों में. फालतू खर्च नियंत्रण नहीं किया तो सप्ताह के अंत तक वित्तीय दबाव बढ़ जाएगा.

हेल्थ राशिफल

यह सप्ताह स्वास्थ्य के लिए कमजोर है. खुद की और माता की सेहत दोनों पर खतरा दिख रहा है. लापरवाही आपको सीधा अस्पताल तक ले जा सकती है. पेट, रक्तचाप, और मानसिक तनाव से संबंधित समस्याएँ परेशान कर सकती हैं.

शुभ अंक 1

1 शुभ रंग सुनहरा

उपाय

रविवार को सूर्यदेव को जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को मसूर दाल दान करें.

FAQs

Q1 क्या वीकेंड तक कार्यभार बढ़ेगा?

A1 हाँ, काम टालने की आदत से बोझ और तनाव दोनों बढ़ेंगे.

Q2 क्या बिज़नेस में जोखिम लेना सही होगा?

A2 बिल्कुल नहींभावनाओं में आकर लिया गया निर्णय नुकसान देगा.

Q3 क्या परिवार में तनाव बढ़ेगा?

A3 हाँ, खासकर माता की सेहत और संपत्ति मामलों को लेकर.

Q4 क्या लव लाइफ में सुधार संभव है?

A4 आपकी पहल से संभव है, नहीं तो गलतफहमियाँ बनी रहेंगी.

Q5 क्या इस सप्ताह स्वास्थ्य गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है?

A5 हाँ, लापरवाही सीधा अस्पताल तक ले जा सकती हैसचेत रहें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.