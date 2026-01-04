यह सप्ताह जिम्मेदारियों और आत्मसंयम की परीक्षा लेने वाला रहेगा. आपको अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और समय पर निभाना होगा. सही सोच और धैर्य से स्थितियां आपके पक्ष में होंगी.
Leo Weekly Horoscope 4 to 10 January 2026: यह सप्ताह सिंह राशि वालों के लिए जिम्मेदारियों और आत्मसंयम की परीक्षा लेने वाला रहेगा. आपको अपने कर्तव्यों से भागने की बजाय उन्हें पूरी ईमानदारी और समय पर निभाना होगा. शुरुआत में कुछ उतार-चढ़ाव महसूस हो सकते हैं, लेकिन सही सोच और धैर्य से आप स्थितियों को अपने पक्ष में कर पाएंगे.
करियर और नौकरी
नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. वर्कप्लेस पर सीनियर और जूनियर के बीच विवाद की स्थिति बन सकती है, जिससे माहौल तनावपूर्ण रहेगा. कुछ लोगों को अनचाही जगह ट्रांसफर या नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे मन परेशान होगा. हालांकि आपकी समझदारी और सूझ-बूझ आपको इन परिस्थितियों से निकलने में मदद करेगी.
बिजनेस और वित्त
व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह बड़े जोखिम से बचना चाहिए. कोई पुराना विवाद या प्रॉपर्टी से जुड़ा मामला सामने आ सकता है. बेहतर होगा कि भूमि या भवन से जुड़े विवाद को कोर्ट-कचहरी तक ले जाने के बजाय आपसी बातचीत से सुलझाएं. आर्थिक रूप से समय सामान्य रहेगा, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचना जरूरी होगा.
स्वास्थ्य
सप्ताहांत के दौरान सेहत को लेकर सतर्क रहना जरूरी है. थकान, कमजोरी या किसी पुरानी समस्या के उभरने की आशंका है. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें, क्योंकि चोट-चपेट लगने का योग बन रहा है.
लव और फैमिली लाइफ
परिवार के किसी सदस्य से जुड़ी समस्या मन को चिंतित कर सकती है. प्रेम संबंधों में तालमेल बनाए रखने के लिए पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी न करें. जीवनसाथी से जुड़ी किसी बात को लेकर भी चिंता रह सकती है, इसलिए संवाद बनाए रखना जरूरी होगा.
छात्र और युवा वर्ग
छात्रों को इस सप्ताह अनुशासन बनाए रखने की जरूरत है. ध्यान भटकने से पढ़ाई प्रभावित हो सकती है.
उपाय: रविवार के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.
शुभ रंग सुनहरा
शुभ अंक 1
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
