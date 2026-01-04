हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मLeo Weekly Horoscope 4 to 10 January 2026: सिंह राशि के लिए नौकरी और रिश्तों में उतार-चढ़ाव, स्वास्थ्य पर ध्यान दें

Leo Weekly Horoscope 4 to 10 January 2026: सिंह राशि के लिए नौकरी और रिश्तों में उतार-चढ़ाव, स्वास्थ्य पर ध्यान दें

Leo Weekly Horoscope: सिंह राशि के लिए नए साल 2026 का ये सप्ताह कैसा रहने वाला है? करियर, धन, व्यापार, सेहत, नौकरी पर क्या पडे़गा असर? जानने के लिए पढ़ें सिंह साप्ताहिक राशिफल,

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 04 Jan 2026 06:11 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Leo Weekly Horoscope 4 to 10  January 2026: यह सप्ताह सिंह राशि वालों के लिए जिम्मेदारियों और आत्मसंयम की परीक्षा लेने वाला रहेगा. आपको अपने कर्तव्यों से भागने की बजाय उन्हें पूरी ईमानदारी और समय पर निभाना होगा. शुरुआत में कुछ उतार-चढ़ाव महसूस हो सकते हैं, लेकिन सही सोच और धैर्य से आप स्थितियों को अपने पक्ष में कर पाएंगे.

करियर और नौकरी
नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. वर्कप्लेस पर सीनियर और जूनियर के बीच विवाद की स्थिति बन सकती है, जिससे माहौल तनावपूर्ण रहेगा. कुछ लोगों को अनचाही जगह ट्रांसफर या नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे मन परेशान होगा. हालांकि आपकी समझदारी और सूझ-बूझ आपको इन परिस्थितियों से निकलने में मदद करेगी.

बिजनेस और वित्त
व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह बड़े जोखिम से बचना चाहिए. कोई पुराना विवाद या प्रॉपर्टी से जुड़ा मामला सामने आ सकता है. बेहतर होगा कि भूमि या भवन से जुड़े विवाद को कोर्ट-कचहरी तक ले जाने के बजाय आपसी बातचीत से सुलझाएं. आर्थिक रूप से समय सामान्य रहेगा, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचना जरूरी होगा.

स्वास्थ्य
सप्ताहांत के दौरान सेहत को लेकर सतर्क रहना जरूरी है. थकान, कमजोरी या किसी पुरानी समस्या के उभरने की आशंका है. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें, क्योंकि चोट-चपेट लगने का योग बन रहा है.

लव और फैमिली लाइफ
परिवार के किसी सदस्य से जुड़ी समस्या मन को चिंतित कर सकती है. प्रेम संबंधों में तालमेल बनाए रखने के लिए पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी न करें. जीवनसाथी से जुड़ी किसी बात को लेकर भी चिंता रह सकती है, इसलिए संवाद बनाए रखना जरूरी होगा.

छात्र और युवा वर्ग
छात्रों को इस सप्ताह अनुशासन बनाए रखने की जरूरत है. ध्यान भटकने से पढ़ाई प्रभावित हो सकती है.

उपाय: रविवार के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

शुभ रंग सुनहरा
शुभ अंक 1

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 04 Jan 2026 06:11 PM (IST)
Tags :
Leo Horoscope Leo Weekly Horoscope Leo Weekly Horoscope

Frequently Asked Questions

सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है?

यह सप्ताह जिम्मेदारियों और आत्मसंयम की परीक्षा लेने वाला रहेगा. आपको अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और समय पर निभाना होगा. सही सोच और धैर्य से स्थितियां आपके पक्ष में होंगी.

करियर और नौकरी के लिहाज से यह सप्ताह कैसा रहेगा?

नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह चुनौतीपूर्ण हो सकता है. वर्कप्लेस पर सीनियर और जूनियर के बीच विवाद की स्थिति बन सकती है. अनचाही जगह ट्रांसफर या नई जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन समझदारी से निकल जाएंगे.

बिजनेस और फाइनेंस के मामले में क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

व्यवसाय से जुड़े लोगों को बड़े जोखिम से बचना चाहिए. पुराना विवाद या प्रॉपर्टी से जुड़ा मामला सामने आ सकता है. भूमि या भवन से जुड़े विवाद को आपसी बातचीत से सुलझाएं. आर्थिक रूप से समय सामान्य रहेगा, अनावश्यक खर्च से बचें.

स्वास्थ्य के प्रति किस तरह की सतर्कता आवश्यक है?

सप्ताहांत के दौरान सेहत को लेकर सतर्क रहना जरूरी है. थकान, कमजोरी या पुरानी समस्या के उभरने की आशंका है. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें, चोट-चपेट लगने का योग है.

लव और फैमिली लाइफ में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

परिवार के किसी सदस्य से जुड़ी समस्या मन को चिंतित कर सकती है. प्रेम संबंधों में तालमेल के लिए पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी न करें. जीवनसाथी से जुड़ी चिंता रह सकती है, इसलिए संवाद बनाए रखें.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'एक दाढ़ी-टोपी वाला जिहादी और दूसरा कोट-पेंट वाला, दोनों का एक ही सपना', बांग्लादेश में हिंसा पर बरसीं तसलीमा नसरीन  
'एक दाढ़ी-टोपी वाला जिहादी और दूसरा कोट-पेंट वाला, दोनों का एक ही सपना', बांग्लादेश हिंसा पर बरसीं तसलीमा नसरीन  
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
क्रिकेट
बांग्लादेश नहीं जाएगी टीम इंडिया? शेड्यूल का हो चुका एलान, फिर भी खतरे में दोनों देशों के बीच वनडे और टी20 सीरीज
बांग्लादेश नहीं जाएगी टीम इंडिया? शेड्यूल का हो चुका एलान, फिर भी खतरे में वनडे और टी20 सीरीज
बॉलीवुड
'मैं राज करने आई हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता...', 'धुरंधर' के गाने 'शरारत' को मिले 100 मिलियन व्यूज तो बोलीं आयशा खान
'मैं राज करने आई हूं', 'धुरंधर' के गाने 'शरारत' को मिले 100 मिलियन व्यूज तो बोलीं आयशा खान
Advertisement

वीडियोज

Ankita Bhandari Hatyakand: अंकिता भंडारी केस ने पकड़ा तूल, Uttarakhand में विपक्ष का प्रदर्शन
G RAM G Bill Controversy: जी राम जी बिल को लेकर कांग्रेस पर भड़के कृषि मंत्री | Mgnrega
Top News: अभी की बड़ी खबरें | ABP News | US Strike | Venezuela | Maduro | Trump | America
Ankita Bhandari Hatyakand: Uttarakhand के Ankita Bhandari हत्याकांड पर बड़ी खबर | Dehradun
Top News: अभी की बड़ी खबरें | ABP News | Delhi Double Murder |Bulldozer Action | Maduro | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'एक दाढ़ी-टोपी वाला जिहादी और दूसरा कोट-पेंट वाला, दोनों का एक ही सपना', बांग्लादेश में हिंसा पर बरसीं तसलीमा नसरीन  
'एक दाढ़ी-टोपी वाला जिहादी और दूसरा कोट-पेंट वाला, दोनों का एक ही सपना', बांग्लादेश हिंसा पर बरसीं तसलीमा नसरीन  
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
क्रिकेट
बांग्लादेश नहीं जाएगी टीम इंडिया? शेड्यूल का हो चुका एलान, फिर भी खतरे में दोनों देशों के बीच वनडे और टी20 सीरीज
बांग्लादेश नहीं जाएगी टीम इंडिया? शेड्यूल का हो चुका एलान, फिर भी खतरे में वनडे और टी20 सीरीज
बॉलीवुड
'मैं राज करने आई हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता...', 'धुरंधर' के गाने 'शरारत' को मिले 100 मिलियन व्यूज तो बोलीं आयशा खान
'मैं राज करने आई हूं', 'धुरंधर' के गाने 'शरारत' को मिले 100 मिलियन व्यूज तो बोलीं आयशा खान
विश्व
5 मिनट में काबू, 2 घंटे में देश से बाहर...आधी रात को घर से कैसे उठाए गए मादुरो, जानें अमेरिका के ऑपरेशन की इनसाइड स्टोरी
5 मिनट में काबू, 2 घंटे में देश से बाहर...आधी रात को घर से कैसे उठाए गए मादुरो, जानें इनसाइड स्टोरी
विश्व
अमेरिकी कार्रवाई पर भड़के न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर कह दी बड़ी बात
अमेरिकी कार्रवाई पर भड़के न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर कह दी बड़ी बात
ट्रेंडिंग
Video: 'बस हवाई जहाज की कमी रह गई' दूल्हे को दहेज मिला सामान देख चकरा जाएगा आपका सिर- यूजर्स भी हैरान
'बस हवाई जहाज की कमी रह गई' दूल्हे को दहेज मिला सामान देख चकरा जाएगा आपका सिर- यूजर्स भी हैरान
यूटिलिटी
कहीं आपका पैन कार्ड बंद तो नहीं हो गया? ऐसे कर सकते हैं चेक
कहीं आपका पैन कार्ड बंद तो नहीं हो गया? ऐसे कर सकते हैं चेक
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget