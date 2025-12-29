छोटी-मोटी स्वास्थ्य परेशानियों को नजरअंदाज न करें। समय पर ध्यान देने से सेहत सामान्य बनी रहेगी, ज्यादा लापरवाही से बचें।
नए साल की शुरुआत में चमकेंगे सितारे! 29 Dec-4 Jan तक जीवन में बड़े बदलाव के संकेत, पढ़ें सिंह राशिफल
Leo Weekly Horoscope: सिंह राशि के लिए दिसंबर का खत्म होता साल और आने वाला नए साल 2026 का पहला सप्ताह कैसा रहने वाला है? करियर, धन, व्यापार, सेहत, नौकरी पर क्या पडे़गा असर? जानने के लिए पढ़ें राशिफल,
Leo Weekly Horoscope 29 December 2025 to 4 January 2026: साल के अंत और नए साल की शुरुआत का यह सप्ताह सिंह राशि वालों के लिए सौभाग्य लेकर आ रहा है.
सकारात्मक परिस्थितियों के चलते रुके हुए काम पूरे होंगे और आत्मविश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी. करियर, धन और रिश्तों के लिहाज से यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है.
करियर और नौकरी राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए ऑफिस का माहौल अनुकूल रहेगा. टीमवर्क के जरिए आप बड़े से बड़े कार्य को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे.
आपके कार्यों की सराहना सीनियर्स और अधिकारियों द्वारा की जाएगी, जिससे ऑफिस में मान-सम्मान और साख बढ़ेगी. आपके भीतर काम को लेकर नई ऊर्जा और आत्मविश्वास नजर आएगा.
व्यापार राशिफल
व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह लाभकारी साबित होगा. बिजनेस में मुनाफा होगा और व्यापार से संबंधित यात्राएं सफल रहेंगी. नए संपर्क बनेंगे, जो भविष्य में आपके काम आएंगे. आपकी लोकप्रियता और बाजार में पहचान मजबूत होगी.
धन राशिफल
आय के अतिरिक्त स्रोत बन सकते हैं, जिससे संचित धन में वृद्धि होगी. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी और भविष्य को लेकर आत्मविश्वास बढ़ेगा.
प्रेम और वैवाहिक जीवन
प्रेम प्रसंग के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा. जो लोग सिंगल हैं, उनकी जिंदगी में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है. दोस्ती प्रेम संबंध में बदल सकती है. वहीं पहले से चल रहे रिश्ते और भी मजबूत होंगे और आपसी समझ बेहतर होगी.
पारिवारिक और सामाजिक जीवन
सप्ताह के मध्य अचानक किसी पिकनिक स्पॉट पर जाने की योजना बन सकती है. आपका अधिकतर समय प्रियजनों के साथ मौज-मस्ती में बीतेगा. सप्ताहांत में किसी प्रिय व्यक्ति के आगमन से घर में खुशियों का माहौल रहेगा.
स्वास्थ्य राशिफल
छोटी-मोटी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को यदि नजरअंदाज न करें और समय पर ध्यान दें, तो सेहत सामान्य बनी रहेगी. ज्यादा लापरवाही से बचना ही बेहतर रहेगा.
उपाय
रविवार के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.
शुभ रंग सुनहरा
शुभ अंक 1
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
सिंह राशि वालों के लिए स्वास्थ्य संबंधी क्या सलाह है?
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL