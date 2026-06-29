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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSingh Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: सिंह राशि वालों को नए वेंचर से होगा बड़ा धन लाभ, लेकिन सगाई की बातों में धैर्य रखना होगा बेहद जरूरी

Singh Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: सिंह राशि वालों को नए वेंचर से होगा बड़ा धन लाभ, लेकिन सगाई की बातों में धैर्य रखना होगा बेहद जरूरी

Singh Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: सिंह राशि वालों के लिए यह हफ्ता करियर में चुनौतियां, बिजनेस लोन, पारिवारिक खुशियां और सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा? जानिए साप्ताहिक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 29 Jun 2026 05:50 AM (IST)
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Singh Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह बिजनेस के क्षेत्र में बड़ी सफलताएं और करियर के मोर्चे पर कुछ मिले-जुले परिणाम लेकर आ रहा है. यहाँ देखें क्या कहते हैं आपके सितारे:

    • सप्ताह की शुरुआत होते ही बिजनेस के क्षेत्र में आपको बड़ी सफलताएं मिलने के योग हैं. नए बिजनेस को स्टार्ट करने के मामलों में तेजी आएगी और न्यू वेंचर से आपको बड़ा वित्तीय लाभ होगा.
    • देश-विदेश से जुड़े बिजनेस में कुछ सरकारी नीतियों की वजह से अड़चनें आ सकती हैं, लेकिन पैतृक (एन्सेस्ट्रल) बिजनेस में पिता का मार्गदर्शन आपके बहुत काम आएगा.

  • पार्टनरशिप के बिजनेस में आपसी तालमेल बेहतरीन रहेगा. बिजनेस के लिए बैंक लोन से जुड़ा मामला आसानी से क्लियर हो जाएगा, जिससे आपकी पूंजी की समस्या पूरी तरह दूर होगी और किसी पुराने सरकारी नोटिस का जवाब देने में भी सफलता मिलेगी.
  • नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. नई जॉब में आ रही शुरुआती परेशानियों के कारण आप नौकरी बदलने का विचार कर सकते हैं.
  • ऑफिस में सीनियर, जूनियर, बॉस और को-वर्कर्स के साथ संबंधों में थोड़ा तनाव आ सकता है, जिससे आपका काम बिगड़ने की आशंका रहेगी. हालांकि, किसी महिला को-worker की हेल्प से मामला समय रहते सुलझ जाएगा.
  • नौकरी में अनचाही जगह पर ट्रांसफर होना आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन जल्द ही मिलने वाला प्रमोशन आपके करियर को नई ऊंचाई देगा. विदेश में काम करने वालों के वीजा और ट्रैवलिंग से जुड़े मामले सकारात्मक रहेंगे.
  • फैमिली और लव लाइफ की बात करें तो भाई-बहनों के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे. अनमैरिड लोगों की सगाई की बातें अंतिम चरण में पहुंचकर कुछ समय के लिए रुक सकती हैं, जिससे सगाई टूटने या बाधा आने का डर रहेगा, लेकिन ऐसे समय में धैर्य रखना ही बेहतर होगा.
  • घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा बनेगी. परिवार के साथ धार्मिक यात्रा (पिल्ग्रिमेज टूर) पर जाने का प्लान सफल होगा और दोस्तों व करीबियों के साथ ट्रैवलिंग करने से मानसिक शांति मिलेगी. बस ध्यान रहे कि घरेलू प्रॉब्लम्स का असर आपके वर्कप्लेस पर न पड़ने पाए.
  • स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन और खिलाड़ियों के अचीवमेंट सराहनीय रहेंगे. उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिलेगा, हालांकि ओवरकॉन्फिडेंस (अति-आत्मविश्वास) इस हफ्ते उनकी मुख्य प्रॉब्लम बन सकता है.
  • राजनीति और समाज सेवा से जुड़े लोगों को समाज में बहुत ऊंचा स्थान, बड़ी जिम्मेदारी और भरपूर मान-सम्मान मिलने का योग है.
  • सेहत के लिहाज से इस सप्ताह आपको अपनी सिटिंग पोजीशन और बॉडी पोस्चर पर ध्यान देना होगा. आपको रीढ़ की हड्डी या पीठ में तेज दर्द की समस्या परेशान कर सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 29 Jun 2026 05:50 AM (IST)
Tags :
Singh Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
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