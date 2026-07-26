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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSingh Weekly Rashifal 26 Jul-1 Aug: प्रमोशन, बड़ी डील और लव लाइफ में बढ़ेगा भरोसा

Singh Weekly Rashifal 26 Jul-1 Aug: प्रमोशन, बड़ी डील और लव लाइफ में बढ़ेगा भरोसा

Leo Weekly Horoscope: क्या सिंह राशि वालों को इस सप्ताह प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलेगी? व्यापार में कितना लाभ होगा, प्रेम जीवन में क्या बदलाव आएगा और परिवार में कौन-सी खुशियां मिलेंगी?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 26 Jul 2026 06:20 AM (IST)
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Singh Weekly Rashifal 26 July-1 August 2026: करियर, व्यापार और सम्मान में होगी शानदार प्रगति

सिंह राशि के लोगों के लिए 26 जुलाई से 1 अगस्त 2026 का सप्ताह सफलता, सम्मान और नई उपलब्धियों का संकेत लेकर आया है. सप्ताह की शुरुआत व्यापार में बड़े अवसरों और करियर में सकारात्मक बदलाव के साथ होगी. नौकरीपेशा लोगों को मेहनत का पूरा फल मिलने के योग हैं, जबकि विदेश से जुड़े कार्यों में भी अच्छी प्रगति देखने को मिल सकती है.

पारिवारिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा. विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और स्वास्थ्य भी पूरे सप्ताह आपका साथ देगा. यात्रा से भी लाभ मिलने की संभावना है.

व्यापार और नौकरी राशिफल (Business & Job Rashifal)

व्यापार के क्षेत्र में यह सप्ताह नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का अवसर दे सकता है. बड़े व्यापारिक समझौते, ब्रांड प्रमोशन और नई साझेदारी से कारोबार को गति मिलेगी. विदेश से जुड़े व्यापार करने वालों को विदेशी शाखाओं या ग्राहकों से अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं. यदि व्यापार विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो समय अनुकूल रहेगा.

नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा मिलने के साथ प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. विदेश में कार्यरत लोगों के लिए वर्क परमिट, ग्रीन कार्ड या अन्य जरूरी प्रक्रियाओं में सकारात्मक प्रगति हो सकती है. कामकाजी महिलाओं को नेतृत्व की भूमिका मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. नई नौकरी शुरू करने वाले लोगों को स्थायी नियुक्ति या अच्छा अवसर मिलने के योग बन रहे हैं.

आर्थिक राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक मामलों में यह सप्ताह लाभदायक रह सकता है. व्यापार से आय में वृद्धि के संकेत हैं और नए प्रोजेक्ट भविष्य में अच्छा मुनाफा दे सकते हैं. यदि निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो सोच-समझकर लिया गया फैसला लाभकारी साबित हो सकता है. खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें और बचत को प्राथमिकता दें. सप्ताह के अंत तक आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत महसूस होगी.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल रहेगा. परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम, सम्मान और सहयोग बढ़ेगा. किसी बड़े पारिवारिक समारोह या उत्सव में आपकी मौजूदगी सभी का ध्यान आकर्षित कर सकती है. विवाहित लोगों के बीच विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव पहले से अधिक मजबूत होगा. प्रेम संबंधों में गंभीरता आएगी और अविवाहित लोग अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने या विवाह की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं. जीवनसाथी और परिवार का सहयोग आपको मानसिक सुकून देगा.

करियर राशिफल (Career Rashifal)

करियर के लिहाज से यह सप्ताह उपलब्धियों से भरपूर रहेगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर परिणाम मिलने के योग हैं. कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बड़ा मंच मिल सकता है. खेल जगत से जुड़े लोग राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं. सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय लोगों का प्रभाव बढ़ेगा और उनके कार्यों की सराहना होगी. आपकी मेहनत और नेतृत्व क्षमता नई सफलताओं का मार्ग प्रशस्त करेगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह ऊर्जा और उत्साह से भरपूर रहेगा. नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और अनुशासित दिनचर्या आपको फिट बनाए रखेगी. मानसिक रूप से भी आप सकारात्मक और आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे. यदि लंबी दूरी की यात्रा या विदेश यात्रा की योजना है, तो उसके सफल और लाभदायक रहने के संकेत हैं. सप्ताह के अंत तक आप स्वयं को पहले से अधिक सक्रिय, स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 26 Jul 2026 06:20 AM (IST)
Tags :
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