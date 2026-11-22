Singh Saptahik Rashifal 22 to 28 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 22 नवंबर से 28 नवंबर 2026 का यह सप्ताह सिंह राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास, व्यापारिक नेतृत्व और पारिवारिक उत्साह के शानदार अवसर लेकर आ रहा है.

सप्ताह की शुरुआत सेहत पर ध्यान देने और खुद को रिचार्ज करने के साथ होगी, जिससे पूरे हफ़्ते आपके भीतर गज़ब की एनर्जी और सकारात्मकता बनी रहेगी.

1. बिजनेस, पार्टनरशिप और विदेश से लाभ (Business, Partnership & Foreign Gains)लीडरशिप से कॉम्पिटिटर्स को देंगे मात, विदेशी कॉन्ट्रैक्ट्स में आएगी तेजी: कारोबार के लिहाज से आप अपनी शानदार लीडरशिप क्वालिटी के दम पर कॉम्पिटिटर्स से आगे निकल सकते हैं और बाजार में नए अवसर तलाशने में सफल रहेंगे. जो कारोबारी विदेशी व्यापार (Foreign Business) या एक्सपोर्ट से जुड़े हैं, उन्हें इस सप्ताह नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने और कामकाज में तेजी आने के प्रबल संकेत हैं.

पार्टनरशिप में करें खुलकर चर्चा, पुश्तैनी व्यापार में बढ़ेगी साख: पार्टनरशिप बिजनेस (Partnership Business) में कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले सभी पहलुओं पर पार्टनर के साथ खुलकर चर्चा जरूर करें. वहीं, पुश्तैनी व्यापार (Ancestral Business) में आपकी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता बढ़ाने वाले कई महत्वपूर्ण कार्य पूरे हो सकते हैं.

2. करियर, मार्केटिंग और एमएनसी जॉब (Career, Marketing & MNC Jobs)मार्केटिंग प्रेजेंटेशन की होगी तारीफ, MNC में लीडरशिप को मिलेगी सराहना: मार्केटिंग फील्ड से जुड़े नौकरीपेशा जातकों (Marketing Employed Persons) के प्रभावी प्रेजेंटेशन की कार्यस्थल पर हर जगह तारीफ होगी. मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत लोगों (MNC Employed Persons) को अपनी पहल करने की क्षमता और लीडरशिप के लिए वरिष्ठों से भरपूर सराहना मिल सकती है.

सीनियर्स से मिलेगा नया मार्गदर्शन, वर्किंग वुमन की निर्णय क्षमता चमकेगी: आम नौकरीपेशा लोगों (Employed Persons) को सीनियर्स से नया मार्गदर्शन और कोई नई ज़िम्मेदारी मिल सकती है. खासतौर पर कामकाजी महिलाएं (Working Women) अपनी सटीक फैसले लेने की क्षमता से ऑफिस में अलग ही चमक बिखेरेंगी.

3. शिक्षा, कला और खेल जगत (Education, Arts & Sports)कॉमर्स व प्रतियोगी छात्रों को मिलेगी सफलता, लक्ष्य तय कर पढ़ाई करना लाभकारी: कॉमर्स स्ट्रीम के विद्यार्थियों (Commerce Students) के लिए यह सप्ताह बेहद उत्साहवर्धक है; बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग जैसे विषयों में आपका आत्मविश्वास तेजी से बढ़ेगा. वहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए स्पष्ट लक्ष्य तय करके पढ़ाई करना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा.

खिलाड़ियों को मिलेगा फिटनेस का फल, कलाकार बनाएंगे अलग पहचान: खिलाड़ियों (Sports Persons) को अपनी फिटनेस और स्टैमिना पर की गई मेहनत का बेहतरीन फल मैदान में दिखेगा. कला क्षेत्र से जुड़े कलाकारों (Artists) को अपनी प्रतिभा के दम पर एक अलग पहचान बनाने का सुनहरा अवसर मिलेगा.

4. पारिवारिक, प्रेम जीवन और स्वास्थ्य (Family, Love Life & Health)घर में मांगलिक उत्सव का उत्साह, लव लाइफ में बनी रहेगी गर्मजोशी: पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा और घर में किसी उत्सव या मांगलिक कार्यक्रम को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिलेगा. प्रेम जीवन (Love Life) में रोमांस और गर्मजोशी बनी रहेगी; पार्टनर के साथ बिताया गया समय आपके लिए बेहद यादगार साबित होगा.

ऊर्जावान और तरोताजा रहेगी सेहत: सप्ताह की शुरुआत (Week Starting) में ही स्वास्थ्य पर ध्यान देने से आपकी सेहत पूरे हफ़्ते दुरुस्त रहेगी और आप खुद को बेहद ऊर्जावान महसूस करेंगे.

साप्ताहिक अचूक उपाय: इस सप्ताह ग्रहों की शुभता बढ़ाने, मान-सम्मान में वृद्धि और कार्यसिद्धि के लिए प्रतिदिन प्रातः तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प और रोली डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें.

आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. रविवार के दिन किसी जरूरतमंद को गेहूं, गुड़ या तांबे के बर्तन का दान करने से करियर और व्यापार में बड़ी सफलता मिलेगी तथा घर में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

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